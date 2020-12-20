"فيروس جديد" يوقف الطيران من بريطانيا إلى إيطاليا

قررت إيطاليا الانضمام إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا، حيث تنتشر بسرعة سلالة متحورة من فيروس كورونا في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته في “فيسبوك”، اليوم الأحد، يقول: “دقت المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من مرض كوفيد؛ يمكن أن يكون نتيجة تحور فيروسي”.

ولم يتضح على الفور موعد سريان حظر الطيران، بينما اكتفى دي مايو بالقول إنه “يجرى إعداد مرسوم فى هذا الشأن”.

ولاحتواء فيروس كورونا فرضت بريطانيا إغلاقا صارما وحظر تجوال في العاصمة لندن، وأجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا، اعتبارا من اليوم الأحد .