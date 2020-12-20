"فيروس جديد" يوقف الطيران من بريطانيا إلى إيطاليا

قررت إيطاليا الانضمام إلى دول أوروبية أخرى في تعليق السفر جوا مع بريطانيا، حيث تنتشر بسرعة سلالة متحورة من فيروس كورونا في لندن وجنوب شرق إنجلترا.
وكتب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على صفحته في “فيسبوك”، اليوم الأحد، يقول: “دقت المملكة المتحدة ناقوس الخطر بشأن شكل جديد من مرض كوفيد؛ يمكن أن يكون نتيجة تحور فيروسي”.
ولم يتضح على الفور موعد سريان حظر الطيران، بينما اكتفى دي مايو بالقول إنه “يجرى إعداد مرسوم فى هذا الشأن”.
ولاحتواء فيروس كورونا فرضت بريطانيا إغلاقا صارما وحظر تجوال في العاصمة لندن، وأجزاء كبيرة من جنوب شرق إنجلترا، اعتبارا من اليوم الأحد .
روى ابن ماجه عن عبدالله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين “خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن”:
1 — لم تظهر الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا.
2 — ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، وجور السلطان عليهم.
3 — ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا.
4 — ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم.
5 — وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم.
سالينا مع كورونا الاولى بعدا.خرجات لينا التانية