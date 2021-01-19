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تعليقات الزوار3
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عشرات "المهاجرين الأفارقة" يجتازون سياجات مليلية
سلام : هد كورونا المتاحوير والمولدود الجديد بعد معروف اشكون هو اباه ام اباه معندو نساب ..البشار نتع اليوم قادر ايدير كلشي كورونأ والتلقيح ضدها مزورين .داب كف من صونع الكمامات راه هد كورونا الجديد والسريع خاصو الگماطات من الرس
حتى لرجلين
هانتي مشيتي ها حنا خرجنا, هانتي جيتي هاحنا تخبينا, لعب الدراري, ألالا كورونا واش أنت ما عندك شغل غير حنا؟, ولالا الله يعطينا وجهك.