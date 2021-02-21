فيروس كورونا وتنميط المعيش اليومي

انهيار القدرة الشرائية نذير بانفجار الأوضاع

في غياب شبه تام لأجهزة مراقبة المواد والأسعار والخدمات، أضحت الزيادة العنوان البارز في المعيش اليومي للمواطنين، وبطرق لامشروعة، حتى ليخال المرء؛ في كدحه؛ أنه عرضة للاحتيال والنصب في كل القطاعات الخدماتية؛ ارتفاع متنام في الأسعار؛ وانخفاض في مستوى الجودة وتكالب على الغش.. يأتي هذا في سياق الظروف العصيبة التي فرضها انتشار جائحة كورونا وما واكبها من إجراءات وتدابير وحواجز وموانع قلّصت؛ إلى درجات متقدمة من الانحدار؛ الكثير من أنشطته ومعاملاته اليومية، وفي آن لتفتح أبواب التدليس والمخاتلة.. على مصاريعها، فأمسى معها أحيانا البحث عن “الإنصاف” و”الحقوق” و”الصفاء”.. عملة نادرة وضربا من بعيد المنال. كما أن آفاق التشغيل؛ وفي الظروف الكورونية؛ عادت منسدة في وجه الأفراد من ذوي الطبقات المحرومة، ولم تعد المؤهلات ولا القدرات المهنية معيارا للانتقاء والتأهيل الوظيفي، بقدر ما أصبحت الزبونية والرشاوى البوابة الفصل في القبول أو الرفض.

تنميط قطاع الخدمات الإدارية

أصبح بمثابة معجزة أو ضربا من اللامعقول حصول المواطن على خدمات إدارية بيسر ودون عراقيل قديمة ومحدثة، كما أن فيروس كورونا خلق قاموسا إداريا جديداً؛ على المواطن اتخاذه مرجعية في استقضاءاته الإدارية؛ من أبرز مكوناته “الحصول على موعد” بعد أسابيع في أحسن الحالات، أو أكثر من سنة كما هو معمول به حاليا في المستشفيات والمستوصفات العمومية و”ودع رقمك الهاتفي” لتتولى الإدارة إخبارك في زمن من الأزمنة بدنو دورك في طابور الانتظار!

أما القطاعات الخدماتية هي الأخرى لم تسلم من التماطل والتباطؤ والتسويف والعرقلة، علما أن الزبون عليه أن يدفع مقدما “نفقات الخدمة”.

نسخ من كورونا أكثر فتكا!

لا تتوانى وسائل الميديا؛ على اختلاف انتماءاتها السياسية والإيديولوجية؛ تمطر الإنسان في كل أنحاء العالم بأنباء عن اكتشافات جديدة لجيل آخر من الفيروسات الكورونية؛ في طريقها إلى نشب مخالبها في مناطق من العالم، وهذه إنجلترا؛ بما لها من ثقل عالمي على المستوى العلمي؛ توصلت مختبراتها إلى وجود جيل جديد من عائلة كوفيد أشد فتكا من كوفيد-19، وأوصت بمزيد من الصرامة وتشديد التدابير الاحترازية مخافة ظهور حالات منه، وهي نفس النتائج التي توصلت إليها بعض الدول في تنقيبها ودراستها لعائلة هذا الفيروس.

هذه الأخبار الأشد قتامة نزلت على الإنسان؛ في أنحاء المعمور؛ كصاعقة من السماء، تبددت معها كل آماله التي كانت معلقة على استعادة أنشطته، وبالتالي إحياء السوق العالمية وفتح معابر السلع والمنتجات الاقتصادية، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة في التلقيح ضد هذا الوباء، ما زال الغموض والحيرة يتسيدان مستقبل بني البشر في تعاطيه مع الفيروس.

مستقبل غامض ومهدد

حري بنا الإشارة؛ ونحن ما زلنا نعيش ظروف الكوفيد-19؛ إلى أن آليات عديدة لأجهزة الحكومات ومرافقها باتت تشكو شللا تاما؛ ألقى بظلاله على المعاملات البينية في أكثر من قطاع، كما أن أجهزة المراقبة وضبط العلاقات البشرية بات يعتورها خلل تام، فأمست الفوضى؛ بمفهومها الشمولي؛ المشهد الأكثر حضورا داخل مكونات المجتمع وقطاعاته الخدماتية، مما ينذر؛ بين آونة وأخرى؛ بانفجارات شعبية غير مسبوقة قد تأتي على الأخضر واليابس، على الرغم من الأولوية الممنوحة لتقوية الأجهزة الأمنية كمقاربة تبنتها العديد من الأنظمة السياسية الهشة أخيرا في ضبط أنفاس أفراد المجتمعات ومراقبة تحركاتها.