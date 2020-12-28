فيروس كورونا يسلب حياة رئيس فرقة بـ"ديستي"

توفي جمال بلدي، رئيس فرقة مراقبة التراب الوطني بالمحمدية، إثر إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وفارق بلدي الحياة نهاية الأسبوع الماضي، داخل إحدى المصحات الخاصة، متأثرا بإصابته قبل أيام قليلة بفيروس “كوفيد 19”.

وفور إعلان وفاة رئيس فرقة مراقبة التراب الوطني، عمّ الحزن أقاربه وعائلته الصغيرة وأصدقاءه وزملاءه بالفرقة، إلى جانب مختلف المصالح الأمنية بالمحمدية.

ونوّهت فعاليات مدنية وحقوقية عديدة بخصال الراحل وتفانيه في العمل، إلى جانب حسن المعاملة مع مختلف المواطنين والهيئات بالمدينة.

وفي هذا الصدد، أوردت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عبر مكتبها الإقليمي بعمالة المحمدية، أن “هذا الرجل جعل خدمة الوطن من أولوياته، حيث يشهد الجميع له بذلك، وهو من أطيب خلق الله، إذ ما زالت أسرته الصغيرة تقطن في دور الكراء بمدينة المحمدية، وهذا يدل على نزاهته وحبه لهذا الوطن”.