فيروس كورونا يسلب حياة رئيس فرقة بـ"ديستي"

توفي جمال بلدي، رئيس فرقة مراقبة التراب الوطني بالمحمدية، إثر إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.
وفارق بلدي الحياة نهاية الأسبوع الماضي، داخل إحدى المصحات الخاصة، متأثرا بإصابته قبل أيام قليلة بفيروس “كوفيد 19”.
وفور إعلان وفاة رئيس فرقة مراقبة التراب الوطني، عمّ الحزن أقاربه وعائلته الصغيرة وأصدقاءه وزملاءه بالفرقة، إلى جانب مختلف المصالح الأمنية بالمحمدية.
ونوّهت فعاليات مدنية وحقوقية عديدة بخصال الراحل وتفانيه في العمل، إلى جانب حسن المعاملة مع مختلف المواطنين والهيئات بالمدينة.
وفي هذا الصدد، أوردت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عبر مكتبها الإقليمي بعمالة المحمدية، أن “هذا الرجل جعل خدمة الوطن من أولوياته، حيث يشهد الجميع له بذلك، وهو من أطيب خلق الله، إذ ما زالت أسرته الصغيرة تقطن في دور الكراء بمدينة المحمدية، وهذا يدل على نزاهته وحبه لهذا الوطن”.
، إذ ما زالت أسرته الصغيرة تقطن في دور الكراء بمدينة المحمدية، وهذا يدل على نزاهته وحبه لهذا الوطن”.
رحمه الله واسكنه فسيح جناته ، من واجب العزاء الدولة توفير السكن لعاءلت المرحوم
اله ارحمو ان لله وان اليه راجعون
الرحمة والغفران لله ما اخذ ولله ما ابقى
على المغاربة ان يدركو ان انخفاض الارقام التي تعلن عنها وزارة الصحة لا تستند الى واقع حقيقي لانخفاض اجراء تحليل PCR ما معناه اننا في الواقع نسجل عشرات الالاف من الاصابات يوميا ان لم يكن اكثر ..
الوضع خطير لان وزارة الصحة متخبطة لا نعرف منها متى يتوفر اللقاح وانما تصريحات مبهة وكاننا اول دولة توصلت باللقاح لا وبل سنصدره لافريقيا ولكن تمخض الجبل فولد فأرا.
الاعتماد على الله وعلى انفسكم في اتخاذ الاحتياطات من اجل سلامة اهلنا المسنين والمصابين بامراض مزمنة فسياسة هذه الوزارة هي فتح المجتمع على مناعة القطيع وليمت من يمت هذا هو الواقع وان لم يكن معلنا
الله ايرحموا اويرحم جميع ضحايا هذا الوباء اللعين لكن الى متى سننتضر بدأ عمليت التلقيح.اليوم أعلنت استرازينكا ان لقاحها فعال بنسبة مائة بالماىة ؟؟؟؟؟؟؟؟
رحم الله اخانا جمال، اللهم اكرم نزله ووسع مدخله ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات وازرق اهله وذويه الصبر والسلوان والحقنا به مسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانا لله وانا اليه راجعون.
أختي الكريمة: هذا الذي يتجنى على سيدنا عمر بن الخطاب بذون دليل ، فهو عنده حساسية من الصحابة للرسول الأعظم.
أقول له : لا تتقول على الشرفاء وحاشا أن يفعل سيدنا عمر مثل هذه التأويلات.
راجع محتوى الكتب المعتمدة وستعرف من هو عمر بن الخطاب.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أفكارك الجهنمية.
اللهم ارحمه واحسن اليه واكرم مثواه والهم ذويه واصدقاءه الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون
في مثل هذا الرجل يصدق قول الله تعالى في آلية الكريمة “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا”
صدق الله العظيم
ان لله و انا اليه راجعون، اللهم ارحمه واغفر له وازرق اهله الصبر والسلوان