فيروس "كورونا" ينهي حياة مسؤول أمني بمرتيل

لفظ سمير بريسول، رئيس الدائرة الأمنية الثانية بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق أنفاسه الأخيرة اليوم السبت، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بتطوان.

وكان الهالك، الذي يبلغ من العمر حوالي 45 سنة، قد خضع في وقت سابق للتحاليل المخبرية التي كشفت إصابته بالوباء، وتم إخضاعه للحجر الصحي، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويجري نقله على وجه السرعة إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى تطوان حيث فارق الحياة.

وخلفت وفاة الضابط الممتاز صدمة وسط أسرته الصغيرة ومعارفه، وحزنا لدى أصدقائه وساكنة المدينة الساحلية، لا سيما أن الفقيد كان معروفا بتفانيه في العمل ونزاهته ومحبوبا من طرف الجميع.