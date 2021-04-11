فيسبوكيون يطلقون حملة دعم شغيلة المقاهي

بشكل ارتجالي وانسيابي، انطلقت داخل مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة للتضامن مع عمال المقاهي الشعبية، حيث تم تخصيص مبلغ 300 درهم لكل مساهمٍ تقدم كمساعدة مالية لهؤلاء المتضررين من قرار الحكومة الإغلاق “المسائي” في رمضان.
وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عددا من رواد المقاهي وهم يقدمون الواجب التضامني المحدد في 300 درهم للعمال، من نُدُل و”سربايا”، الذين سيجدون أنفسهم بدون مورد مالي خلال شهر الصيام، بعد المصادقة على قرار “الإغلاق المسائي”.
ويطالب أصحاب المقاهي والمطاعم بضرورة طرح بدائل للحجر الصحي والإغلاق خاصة خلال الفترة المسائية، على اعتبار أن “المقاهي والمطاعم تعتبر أكثر المجالات تضررا”.
ووعدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب بتقديم دعم للمهنيين، لتخفيف تبعات قرار الإغلاق ليلا في شهر رمضان؛ وذلك للتقليل من الخسائر المنتظرة.
وكتب أحد النشطاء: “في رمضان كنشرب قهوة يوميا بعشر دراهم، ما يعني 300 درهم قهوة في الشهر، اليوم قدمت 300 درهم للعاملين في المقهى؛ لأنهم لن يعملوا بعد ال‘فطار”.
الناشط شريف أدرداك قال إن الأمر يتعلق بـ”مبادرة طيبة تنم عن الحس التكافلي الذي يميز الشخصية المغربية”، مستدركا قوله: “لكن مثل هذه الحلول الترقيعية تخدم مصلحة الحكومة التي تمارس سياسات تقشفية في حق العمال والأجراء البسطاء”.
وأكد الناشط المدني على أن “الحكومة وعوض أن تفكر في الفئات الهشة تنعم على مسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بتعويضات جزافية خيالية خصوصا تعويضات التنقل التي تصل في بعض الأحيان لمبالغ تعادل أجرة موظف سلم 11”.
وشدد على أن “الدولة تستطيع تحديد الأجراء المصرحين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا الحاصلين على بطاقة راميد للاستفادة من الدعم”، لافتا الانتباه إلى أن “هناك فئات من الانتهازيين يتحينون مثل هذه الفرص للحصول على دعم من الدولة، وإن كانوا لا يستحقونه”.
المقترح الاصوب ان تفتح المقاهي ابوابها طيلة رمضان التوقيت العادي .. لتكون فضاء للقراءة و المطالعة .. على ان يقدم الرواد/ الزبائن ثمن الطلبيات .
الدعم يجب أن يكون في عالم الواقع بوقفات احتجاجية. لا في العالم الافتراضي بعبارات لا تجد أسماعا واعية.. كما فعل رجالات تونس
التضامن حاجة مزيانة ولكن فين مسؤولية الدولة…علاش حنا نحلو مشاكل افتعلتها الدولة……اه نسيت كورونا كاينة غي بالليل..وفيها موجات هي بحر خرافي…البيجيدي سلالة فساد متحورة
اللهم إرفع عنى هذا البلاء و آحفظ جميع المسلمين و بلغنا رمضان الكريم يا أرحم الراحمين.
صراحة لا يجب تحديد تسعيرة محددة للتضامن لأن هناك من يريد المساعدة ب 100 درهم أو أقل كل حسب إستطاعته. لأنه ليس كل شخص قادر على 300 و هناك من لا يرتاد المقاهي و يريد أن يساعد إخوته السرباية
االهم فرج هم كل مهمون و أرزق كل محتاج إنك أنت الرزاق الرحيم.
حتى القطاع غير مهيكل خاصهوم دعم مشي غي مسجلين فضمان اجتماعي حيت ناس راها غدي دوز شهر رمضان غي بالما راه مكان والو غي الله يلطف وصفي .
الحكومة تقرر وتنهب. والشعب يصبر ويساعد.
تقومون بإلهاء الشعب عن المشكل الحقيقي وحاولة تغطية الشمس بالغربال . التكافل الاجتماعي شيء جميل لكن ليس بالحل الجذري ماذا لو إستمر حال الاغلاق إلى مابعد رمضان ؟؟ يجب على المحكومة أن تتحمل مسؤوليتها لقد بلغ السيل الزبى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب الانسانية ان اصحاب المقاهي هم المسؤولون عن عمالهم وانهم هم من يضيعونهم. واقسم بالله ان مشروع المقاهي من اغنى المشاريع التي تجني دون رقيب ولا حسيب. واليوم مع الضرر الذي هم السبب الاول فيه بالتهرب من التصريح للضمان الاجتماعي. يطالبون بالاضراب. الا تعلمون انكم راحلون؟ ومن الواجب عليكم اعالة عمالكم و ان تتقوا الله فيهم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا هو المنطلق الصحيح.
العاملين بالمقاهي باغين يخدمو ماشي الصدقة والتسخير
on demande au cafe qu ils ouvrent leurs porte pendant le jours comme d’habitude…on viendra payé au monis le coût du café une fois par jour…
هذه مسؤولية الحكومة ,اما من كان مدمنا على المقهى ويعتبرها امه من الرضاعة فشغلو هداك.
زعما الشعب كيعاون الله يهديكم هدشي لي خرج علي البلاد المغاربه اساهمو و تعاونو و الحكومه مخبيه الفلوس لمصالحها راه هما لي خاصهم اخرجو الفلوس بزز منهم علاه السي العتماني لي كيبني مقر الحزب ديالو باكتر من جوج مليار مين جاوهم هد الفلوس ؟ من السما ..المغاربه أبنيو الجوامع بفلوسهم و الوزاره الاسلاميه مخبيه فلوسها لمصالحها و الله تا حدانا واحد السيد خدام في وزاره الاوقاف و عندو 4 4 امكن جاكوار اوا فهمو نتوما سياره اكتر من 50 مليون .. حنا نعطيو او هما اقولو الله المغاربه كيعاونو لاباس ..و بفلوس دوله أشريو ما بغاو ..و الدوله تخلص اصحاب مقاهي راه اروبا كتعاون كل متضرر ..و سي عزيز تزادت عندو مليار دولار هد العام شوفو. فوربس 2021 الله ازيدو و لكن هدا يدل ان الدوله دخلات الملايير و الملايير
يتوجب على أرباب المقاهي و المطاعم التصريح بالمشتغلين وجوبا بالصناديق الاجتماعية و في حالة العطالة يتم تعويضهم من طرف الدولة هذا هو التضامن الحقيقي و ليس تركهم ليقتاتوا من فتات الزبناء…فكم زبون يعطي لنادلة الفتات لأنه يستمتع بمفاتنها بينما لا يلتفت للنادل!!!!
الحكومة التي تحس بآلام مواطنيها في تونس أقرت إغلاق المقاهي والمطاعم. وبعد مطالبة الشعب بإلغائها تدخل الرئيس والغاها رأفة بالمواطنين .