فيسبوك يمنع ترامب من استخدام حساباته التواصلية

منعت شركة فيسبوك اليوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام حساباته لديها إلى أجل غير مسمى، بعد يوم واحد من قيام مشاغبين مؤيدين له باقتحام مقر الكونغرس الأمريكي.

وقال المدير التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج في بيان إن “أحداث الساعات الأربع والعشرين الماضية الصادمة تظهر بجلاء أن الرئيس دونالد ترامب ينوي استخدام فترته المتبقية في المنصب لتقويض انتقال سليم وقانوني للسلطة لخلفه المنتخب جو بايدن”.

وجاء في البيان: “نحن نرى أن مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية. لذا، قمنا بتمديد الحظر الذي فرضناه على حساباته في فيسبوك وانستغرام إلى أجل غير مسمى، ولمدة الأسبوعين المقبلين على الأقل، إلى حين اكتمال الانتقال السلمي للسلطة”.

وكانت كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر قد فرضت حظرا على حسابات ترامب عقب أعمال العنف التي جرت يوم الأربعاء.