فيصل غراس: خاليلوزيتش مدرب من طينة الكبار

أوضح الدولي المغربي فيصل غراس، مدافع نادي ليفسكي صوفيا البلغاري لكرة القدم، أنه سعيد بالدفاع عن ألوان فريقه الحالي، الذي يعد من بين أكبر ثلاث فرق هناك، مشيرا إلى أن كل الظروف متوفرة من أجل تقديم أفضل المستويات.

وقال المدافع السابق لـ”أسود الأطلس” في تصريح خص به “هسبورت”: “مرتاح للغاية في الوقت الراهن مع فريقي الحالي، أعيش في مدينة جيدة والظروف تُساعد على التأقلم. لهذا، أحاول أن ألعب كل المباريات بشكل منتظم، من أجل العودة مرة أخرى للدفاع عن قميص المنتخب، وهذا بمثابة فخر كبير بالنسبة إلي”.

وعن فترة وجوده مع المنتخب الوطني المغربي تحت قيادة المدرب السابق هيرفي رونار، قال غراس: “بالفعل، قضيت فترة جيدة معه وإن كانت قصيرة، بعد أن وجه إلي الدعوة لتمثيل بلدي. وخلال تواجده على رأس العارضة التقنية للمنتخب حقق نتائج جيدة بالوصول إلى كأس العالم بعد سنوات من الغياب، على الرغم من الإقصاء الصعب في كأس إفريقيا”.

كما أكد الدولي المغربي أن المنتخب الوطني يعد من بين أفضل المنتخبات العربية والإفريقية، بحكم توفره على لاعبين كبار يمارسون ضمن أفضل الأندية بالقارة العجوز، متمنيا أن يُقدم أوراق اعتماده بقوة رفقة فريقه من أجل طرق أبواب المنتخب من جديد في “الكان” المقبل.

وواصل فيصل غراس قائلا: “بالنسبة إلى خاليلوزيتش فإنه من أبرز المدربين في الساحة، والدليل هو أنه قاد منتخبات كبيرة وحقق نتائج جيدة في تجاربه السابقة، ومثل هذا “البروفايل” يتمناه أي منتخب، وقد تمكن من حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، ويستحق المساندة من الجماهير المغربية التي تتمنى أن تُشاهد منتخبها في مراتب متقدمة”.

واختتم غراس حديثه بالتجربة القصيرة التي قضاها مع مولودية وجدة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يتحدث في التفاصيل بخصوص المشاكل التي واجهها مع “سندباد الشرق”، وبالنسبة إليه فقد بات ذلك من الماضي، والآن “أن ألعب في فريق كبير وأركز على المستقبل من أجل تحقيق الأفضل”، يُضيف مدافع ليفسكي صوفيا.

وانتقل المدافع المغربي فيصل غراس إلى ليفسكي صوفيا البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل تدعيم صفوفه في المرحلة المقبلة، مباشرة بعدما فسخت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقده مع فريق مولودية وجدة، علما أنه كان قد راسلها من أجل فك ارتباطه مع المولودية لعدم توصله بمستحقاته المالية.

يُشار إلى أن غراس، البالغ من العمر الـ28 سنة، قد سبق أن دافع عن قميص المنتخب الوطني المغربي في مباراتين خلال الفترة التي تواجد فيها هيرفي رونار كمدرب للعناصر الوطنية.