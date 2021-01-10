"فيضانات" الدار البيضاء تُعيد مشاكل "التّعمير" إلى الواجهة بالمغرب

شهدت بعض المدن المغربية، خلال الفترة الأخيرة، مطبات مناخية قوية تسببت في حدوث فيضانات وسيول جارفة، جعلت عدة حواضر بالمملكة تغرق في الأوحال وتحصد خسائر مهمة في البنية التحتية، بينما تعمل السّلطات المحلية على تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل الحدّ من تأثير التساقطات المطرية القوية.
ولم تواكب هذه الاضطرابات الجوية أي إجراءات تدبيرية للحد من الخسائر المحتملة. وتؤكد الأرصاد الجوية أن هذه المطبات المناخية الصعبة ستستمر مدة أسبوع، وهو ما خلق جوا من الرعب في صفوف المغاربة من احتمال عودة “شبح” الفيضانات القوية التي شهدتها مدن عديدة خلال عام 2017.
وتشهد الدار البيضاء، كل سنة، مع بدء التساقطات المطرية، انهيارات في المباني الآيلة للسقوط، وهو ما يخلف فواجع، تنضاف إلى الخسائر المادية التي تشهدها العاصمة الاقتصادية بسبب ضعف البنية التحتية وغياب المحاسبة.
ويقول عبد الرحيم الكسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، إنّ “ما يقع في بعض المدن المغربية من فيضانات وسيول جارفة يثير عدة تساؤلات بشأن قدرة هذه الحواضر على مقاومة هذه المطبات المناخية”، مستغربا كيف أن هذه الكميات من الأمطار، التي ليست طوفانية، استطاعت إحداث كل هذه الخسائر على مستوى البنية التحتية.
وأوضح الكسيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التعمير والعمران هما أصل المشكل، خاصة على مستوى بعض المدن التي تحتاج إلى إعادة التأهيل، فتعمير المدن في المغرب لا يأخذ بعين الاعتبار قدرة هذه المدن على الصمود في مجابهة التحديات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية”.
وأضاف الخبير في الشأن البيئي أن “الأمم المتحدة حددت ستة معايير أساسية في تعمير المدن، تتعلق بالمجال الاقتصادي والجاذبية والتماسك الاجتماعي والرفاه الاجتماعي والقدرة على مواجهة المشاكل والصعوبات المناخية”، مشيرا إلى أن “المعيار الأخير لا يعتمده المغرب”.
وتابع الباحث ذاته قائلا: “المدن أصبحت تنمو بطريقة عشوائية وتقليدية، بينما تغيب المساحات الخضراء، التي تلعب أدوارا في تحقيق التوازن الطبيعي، عبر امتصاص مياه الأمطار، إذ كلما كانت هناك مساحات خضراء عوض مبلطات إسمنتية كلما تفادينا مشكل الفيضانات، ففي ظل وجود الإسمنت تتحول الكميات المائية إلى سيول جارفة”.
وأوضح الكسيري أن “نسبة 45 في المائة من المجال الترابي للعاصمة الإسبانية مدريد مخصصة للمساحات الخضراء، حيث تعمل هذه المساحات على امتصاص مياه الأمطار حتى لا تغرق أحياء المدينة الإسبانية”، مضيفا أنه “كانت هناك استراتيجيات على مستوى بعض المدن من خلال بناء صهاريج مياه كبيرة مثل السواني في مكناس والمنارة في مراكش، بينما تغيب مثل هذه الحلول في الدار البيضاء”.
اشمن تعمير تتكلمون يجب معاقبة الحزب الحاكم منذو عشرة سنوات والشعب في العذاب ؟
عندما يحل مشكل التعمير… لا اعرف لمادا تطفو بسرعة البرق اسماء من الماضي…اتدكر اسماء مثل..
نبيل بن عبد الله (شخصية المكروفون والكراسي).
توفيق حجيرة( المبدع في الخطابة).
محمد اليازغي …
قطاع تسيطر عليه جهات حيث اصحاب المقولات الاسمنتية والحديدة والبناء يتحدون مع الابناك و مساهمت الدولة باموال الخزينة لانعاش جيوب اصحاب المال والترامي على اراضي بسلطة القانون والقضاء..
والحال ان المواطن لا زال يقاسي حياة صعبة والصور القادمة من المدن العتيقة تبرهن ان مستوى العيش في منزل لائق بعيد المنال للمواطنين بعد 64 عام من الاستقلال..
بلاد شاسعة، والله كان بالاجدر ان يحصل كل مواطن على بقعة محترمة المساحة وحديقة خلفية، فبلادنا ولله الحمد شاسعة ..
تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل صارم….!
تفعيل عدم الافلات من العقاب بشكل صارم….!
اول كيف يعقل اننا في قرن21ومازلنا ننضف شوارعنا بكروسة وشطابة اين هم حافلات النضافة..وغسل الطريق ولو بماء البحر كدلك يجب ضرب من حديد من يرمي ازبال وبضبط بقشاشة بكرارس بالليل كيخرجو زبل من قمامات . وزد على دلك هناك نقص في عمال النضافة ووساءل العمل ..أما بخصوص انفاق يجب أن تكون فيها متل شبكة في جوانب تمتص المياه لا أفهم مهندسين المغاربة اد كانو موجودين لم ينتبهوا كيف تبنى الطرق في اروبا وكيفية تسريح امطار وفي اخير ارجو طرد ليديك من المغرب وكدلك مسؤولين
يتكلمون عن تعمير في ضل انتشار البناء العشوائي وغلق المجال أمام البناء المنضم في البقع الارضية.
نحن برعنا في وضع تصاميم المدن الإسلامية القديمة، أما تخطيط المدن العصرية فهو تخصص غربي بامتياز. لهذا علينا الاستعانة بالخبراء الغربيين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و لإحداث التجزئات الجديدة. معظم المدن الجميلة بالخليج العربي من تصميم الأمريكان و الألمان.
ياك زعما كانت عندنا وزارة سميتها………….و المدينة و كان ياحصرة ستوزرها واحد السيد بحال والو يخرج حتا هو و يقول لينا يجب محاسبة المسؤولين. المهم اللي عرفو ايدير لايك.
لا تغالطوا الناس ليست مشاكل التعمير بقدر ما هي مشاكل المسؤولين الذين ليسوا في المستوى ثم استبداد الشركات الفرنسية
ان سبب غرق المدن انكشف. الغش في أشغال البنية التحتية حيث تنعدم المراقبة أثناء إنجازها. وسوء تصميم هندسة المدن ناتج عن سوء التدبير الذي لايمكن ترجمته الا بارتباطه الوثيق بالرشوة و الفساد.
الدار الفيضاء أصبحت من أغرق البقع في المغرب بقليل من المياه المطرية التي لم تجد قنوات للصرف الصحي السليم عوض الصرف النقدي الذي يدهب لجيوب المقاولات الفاسدة والتي وجدت مرتعا لنهب المال العام.
مادام المقدم هو المسوول عن البناء سنبقى هكدا الى الابد الناس الى الامام والمغرب الى الخلف … يجب وضع تصميم لكل حي يحترم نمط معين بينما يكتفي صاحب البقعة فقط ببنائه ولا يمكن تغييره ابدا
إد كان ما يقع في بعض المدن المغربية من فيضانات وسيول جارفة و هدم لكتير من البنايات و جفاف في الآقاليم الجنوبيه يثير عدة تساؤلات فعلا أضن أن غالبية الناس تعرف السبب الذي هو التطبيع مع قتلة الآطفال والنساء و الشيوخ حتى أشجار الزيتون لم تسلم لقد قلتها أنني لست مطمئن مند تطبيعنا مع إسرائيل و الكوارت نازلة علينا. أشعر كأنه غضب من الله و أضن أني لست الوحيد الذي عنده هادا الشعور
البنايات التي بنتها فرنسا بكازا بداية من 1920 وسهر عليها المهندس Henri Prost لازالت قائمة بفضل الإتقان والجودة والعلم
ههههه قال ليك إسبانيا مخصصة 45% ذاخل المدن للمجال البيئي حنا العكس فينما كانت شي مساحة خضراء يبيعوها للاصحاب العقار ههه يعني سبب مشاكل المغرب هما المقدمية والقياد والعمال والولاة هما سبب مما تعانيه المدن من مشاكل في كل شيء وهؤلاء لا يحاسبون باعتبارهم فوق القانون تم يأتي المسؤل التاني هما المنتخبون هؤلاء غالبا ما يتم تقديمهم اكباش فداء لتحميلهم المسؤلية المغرب يفتقد لشيء إسمه القانون كاين قانون ولكن هر علينا حنا المسكين والفقير ماعدا ذالك ماكاينش المحاكم عامرة هر بقضايا الفقراء والمساكين اما العفاريت والتماسيح فقط يتم اعفاءهم او استبدالهم بأماكن أخرى حتي تبرد العاصفة عقلتو علي مول الكراطة راه ولا نائب رئيس مجلس النواب وراه ترقى
لم يبق غطاء اي بالوعة للصرف الصحي بسبب تعرضها للسرقة وجل البالوعات طمرت بالتراب والاحجار زيادة عل رمي الازبال في اي مكان ..
واش بصح المغرب فيه التعمير ؟ هدي راه المدينة الدكية .
Le problème éternel de ce pays c’est qu’il y’a un pouvoir qui décide de tout sans aucun contrôle ni institution de justice et encore il n’ y a pas surtout de contre pouvoir ce qui rend impossible la mise en place d’un État de droit !!
Ça veut dire que ceux qui décident ne sont pas menacés ni par la justice ni par les urnes !!
فهم تسطى
ناري على المقارنة مع مدريد !!!
خايفين تولو فحال ليبيا أو سوريا أو العراق ؟؟!!
حالتكم أسوأ من ليبيا و سوريا و العراق و حتى الصومال.
على الأقل هؤلاء الدول فيها حروب أهلية
و كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر حسادنا
في الحقيقي ان ماوقع بصراحة لابد ان يتدخل جلالة الملك ويطلب تحقيق ومحاسبة كل المفسدين وفسد تحقيق في كل المشارع. والاموال التي انتهكت ولابد من ومحاسبة الشركات والمرقبين وابعادهم من الوضايف والعمل في مشارع المغرب هناك تلاعبات كبيرة جدا سواء من كل الادارات للبنية التحتية والمهندسين. والشراكات والرقابة. نثمنى من الملك ان يفتح. تحقيق. معمقا في كل وقع