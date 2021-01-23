فيضانات الدار البيضاء ومسؤولية المواطن

لماذا في كل مرة تقع الفيضانات في بعض المدن المغربية وتغمر المياه البيوت توجه أصابع الاتهام إلى الدولة ومؤسساتها والمتعاقدين معها؟

ولماذا يُخْلي المواطن مسؤوليته ويُحمّل الدولة ومؤسساتها كامل المسؤولية في هكذا مناسبات؟ وهل نتقاسم معها نحن كمواطنين نصيبا مما وقع وسيقع في المستقبل؟

إن ما حدث في مدينة الدار البيضاء من فيضانات في مجموعة من المقاطعات يتحمل “المواطنون” مسؤوليتها، فكيف نتصور أن يرمي الناس الأطنان من الأكياس البلاستيكية والأتربة بل الأخشاب والنفايات وبقايا أشغال البناء في مجاري المياه العادمة، وبدون مسؤولية ولا روح للمواطنة، ثم لمَّا تقع الواقعة/الكارثة نُعلّقُ الدولة ومؤسساتها على مشجب الاتهامات ونُقَطّرُ الشمع على الهيئات المنتخبة ونكيل الاتهامات للشركات المتعاقدة ونهددهم بمحاكمة غير عادلة.

ألا يخجل البعض منا وهو يسدُّ مجرى تصريف المياه العادمة -البالوعة-أمام بيته حتى لا تصعد إليه الروائح الكريهة ولا يبالي بغرق بيت جاره جراء ذلك التصرف المشين!

ما هذه الأنانية ونحن نرى مثل هذه المشاهد تتكرر مع صاحب فرن الحي وهو يصُبُّ ما فَضُلَ عليه من رماد وفحم في البالوعة، وقس على ذلك تصرفات باقي الحرفيين.

نعم، إن ما وقع بالدار البيضاء تتحمل مسؤوليته الشركة المتعاقدة والتي يقع على مسؤوليتها حفظ وصيانة شبكة التطهير السائل، ولكن حين تجد طينة من الناس ترمي حتى جثت الحيوانات النافقة والأسمال البالية، بل الأطنان من النفايات الصَّلْبة في مجاري المياه فهنا تغيب روح المواطنة وتحضر اللامبالاة، وهنا تغيب التربية على المواطنة في البيت قبل المدرسة وستُرَدّدُ الأجيال القادمة مقولات الأجيال السابقة: “الدولة والمجالس المنتخبة تتحمل المسؤولية”.

ولكن فَكـّـرْ قبل أن ترمي نفاياتك في الشارع وفي البالوعات بأنك يوما ما ستكون سببا من بين الأسباب التي ستساهم في غمر بيتك بالمياه العادمة.