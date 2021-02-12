فيضانات طنجة والدار البيضاء تجدّد مطلب إلغاء عقود التدبير المفوض‬

تكررت مشاهد الفيضانات التي شهدتها الدار البيضاء بمدينة طنجة جراء الزخات المطرية الأخيرة، ما تسبّب في “غرق” عشرات الأحياء والشوارع الكبرى، ومن ثمّ عرقلة مصالح المواطنين؛ بل إنها أدت إلى فقدان أرواح الكثير من الأبرياء.
وأعادت تلك المشاهد الجدل من جديد بشأن عقود التدبير المفوض، بعدما عجزت الشركات الأجنبية عن تهيئة البنيات التحتية المخصصة لاستيعاب مياه الأمطار طيلة العقود الماضية، فضلا عن الاحتجاجات التي رافقت فواتير “الكهرماء” على الدوام.
وتضررت ممتلكات عشرات الأشخاص بالعاصمة الاقتصادية قبل أسابيع إثر المياه التي غمرت المساكن والسيارات، فيما يظلّ التحقيق المفتوح لترتيب المسؤوليات في هذا الصدد غير واضح إلى حدود الساعة، ما جعل البعض يتخوفّ من ضمّه إلى لائحة اللجان والتحقيقات “المجمّدة”.
وشهدت “عاصمة البوغاز” بدورها تساقطات مطرية مهمة خلال اليومين الماضيين، حوّلت المدينة إلى “بركة مائية”، في ظل ضعف شبكات تصريف المياه، ما يسائل الميزانية المخصصة للاستثمار من لدن الشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمدن الكبرى.
ودعت كثيرٌ من الفعاليات الوطنية إلى إلغاء عقود التدبير المفوض التي تربط المجالس المنتخبة بالشركات الأجنبية، في مقابل الاعتماد على الشركات الوطنية التي تتوفر على الموارد البشرية المؤهلة لتسيير القطاع، نظراً إلى “غياب” بعد المقاولة المواطنة في التجارب الحالية.
وفي هذا الإطار قال عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن “الجهات المشرفة لا تراقب شركات التدبير المفوض بالطريقة اللازمة، بالموازاة مع عدم توظيف أسلوب المقاولة المواطنة من قبل تلك الشركات”.
وأضاف الرماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المقاولة المواطنة يفترض أن تساهم في خدمة الوطن كيفما كان، فانتماؤها إلى بلدان أجنبية لا يعني عدم استحضار المصداقية في التدبير، سواء تعلق الأمر بالفواتير، أو المحافظة على البيئة، أو نهج سياسة الحكامة”.
وأوضح الخبير المغربي أن “الحجر الصحي دفع تلك الشركات المفوض لها تدبير القطاع إلى فرض أثمان تقديرية على السكان حسَب طبيعة الأحياء، فيما تغيب معايير الثمن الحقيقي”، ثم زاد: “مهما اشتكى المواطن فإن الواقع لا يتغير، وهو يعلم مسبقا أن تكلفة التقاضي مرتفعة، وبالتالي لن يتوجه إلى القضاء”.
وانتقد المتحدث كذلك “غياب” أسلوب التواصل لدى شركات التدبير المفوض بالمغرب، موردا أنها “أساءت إلى الوطن بأكمله، وأساءت إلى الجهود التنموية التي شهدتها البلاد منذ عشرين سنة، ما مرده إلى ضعف آليات الحكامة والمراقبة وانعدام روح المقاولة المواطنة”.
وذكر الباحث عينه أنه “ينبغي إلغاء عقود التدبير المفوض بفعل الاختلالات التي تشوب الحكامة التدبيرية، ما يتطلب إشراك مؤسسات وطنية مشهود لها بالكفاءة في هذا المجال، قصد تفادي المشاكل الاجتماعية المترتبة عن الواقع الراهن، لأن المواطن يوفر ذخيرة استثمارية كبيرة من أجل الإصلاح والتنمية، لكن لا يتم تفعيل ذلك على أرض الواقع”.
المسؤولية في نظري يتحملها المسؤولين الموكولة لهم مهمة المراقبة والتتبع لو قاموا بواجبهم كما يجب لما امتدت هذه الشركات في خرق سافر لم ٱتفق عليه..
إن لم يلتزموا بالإتفاقات يكون الإلتزام معهم لاغيا ويفعل ولا أن يتٱمر معهم وراء الكواليس. هذه هي المعضلة للأسف
نسأل الله للضمير أن يصحو.و بدون صحوة الضمير لن يتغير أي شيء ربما تكون الفواجع في تزايد حسب ٱستنتاجات خبراء المناخ كما يقولون إضطرابات المناخ في تفاقم. نسأل الله السلامة.
لقد كان الدافع الأساسي إلى التدبير المفوض للماء و الكهرباء و الصرف الصحي هو الإستعانة بدوي الإختصاص و الذين لهم القدرة و الخبرة و الترشيد في هذا الميدان غير أن الفياضانات تثبت العكس و تكشف للعلن و العموم ما لم تستطع الجهات المسؤولة على متابعة و محاسبة هذه الشركات ..
الفياضانات كشفت فشل هذه الشركات في تدبير قطاع الصرف الصحي و مياه الأمطار لأنها لا تفكر إلا في الإغتناء بالزيادات في الفاتورات و تقليص التكاليف.
فمتى يستيقظ الذين هم مكلفين بمراقبة و محاسبة هذه الشركات و يحملونهم تكاليف أزمات الفياضانات.
شكرا لهيسبرس
متفق تماما، لكن هل لنا من الكفاءات و القدرات على مستوى البلديات و الجماعات المحلية ما يكفي لتدبير قطاع الماء والكهرباء و النفايات الصلبة؟ سؤال وجب الاجابة عليه..
مثل عربي يقول ” ما حك جلدك مثل ظفرك” بمعنى آيها المسؤولون الاغبياء عن الشآن المحلي لا ينظف بيتك وتدبيره إلا ساكنه او المسؤول عليه.
هؤلاء جاؤوا ليخدمووا مصالح بلدهم فرنسا و جاؤوا بنية سرقة أموال ساكنة طنجة و الدارالبيضاء لا لكي يصلحوا ويعيدوا تجديد البنية التحتية من شبكة الواد الحار. هم اصلا دخلوا لكي يجددوا شبكة الواد الحار من أجل هذا أعطيت لهم شأن تدبير المدينتين طنجة و الدارالبيضاء. وبما انهم يعرفون جيدآ ان تجديد هذه الشبكة يتطلب اموالا طائلة التي ستؤثر على ارباحهم. فاختاروا ان يبهروا الساكنة بزخرفة دكاكنهم و وكالتهم بحيت تشعر وانت تؤدي فواتيرك من المنزل بأن هذه الخدمة لم تكن لك في الحسبان.
بمعنى آخر در الرماد على عيون الناس حتى يونسيوهم في الهدف الحقيق الذي منكوا من أجله التدبير المفوض لطنجة و الدارالبيضاء.
المسؤولون عن تدبير المدينتين يتقاضون شهرياً 24000 درهم من الشركتين.
فكيف يعقل ان مثل هاذ المسؤولين سيحاسبون الشركتين ” ليدك. و أمن يس”؟؟؟
إنه الاستعمار الفرنسي رغم انعدام وجود العسكر فوق اراضينا فهناك عسكر أكبر منهم إنه المال الذي يجنوه من المغرب بدون موجب حق والامتيازات التي لا تعد ولا تحصى في جل الميادين فرنسا هي السباقة في الاستثمار بالمغرب في اي مجال وستقولون انها تجلب المال الى المغرب وساجيبكم تجلب لنا الشفاوي لا غير أنها تحصد أكثر مما تجلب واسىلوا الخبراء وسيعطوكم الجواب
الشركات المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء أضهرت فشلا ذريعا في تطوير القطاعين، وضل همهم الوحيد هو إستنزاف جيوب المواطنين بحق وبغير حق، إلى درجة أن شركة أمنديس، إستخلصت من المواطنين فاتورة شهر 6 لسنة 2020 دون إصدار الفاتورة المعنية إلى حدود كتابة هدا التعليق، في تجاهل وغياب تام للمسؤولين الحكوميين والجهويين، حيث أن استخلاص مستحقات بدون فاتورة يعتبر من كبائر جرائم الفساد في الدول الديمقراطية، لكن الأمر يختلف في وطني.
وااااا أسفاه!!!