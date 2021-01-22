فيضانات في بريطانيا

اضطر آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم في إنجلترا وويلز جراء فيضانات ناجمة عن العاصفة “كريستوف” التي ضربت بريطانيا الأسبوع الجاري.
وأعلنت وكالة البيئة البريطانية حالة التأهب القصوى في بعض المناطق شمال البلاد.
اضطر آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم في إنجلترا وويلز جراء فيضانات ناجمة عن العاصفة “كريستوف” التي ضربت بريطانيا الأسبوع الجاري.
وأعلنت وكالة البيئة البريطانية حالة التأهب القصوى في بعض المناطق شمال البلاد.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.