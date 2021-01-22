فيضانات في بريطانيا

فيضانات في بريطانيا
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:34

اضطر آلاف الأشخاص إلى إخلاء منازلهم في إنجلترا وويلز جراء فيضانات ناجمة عن العاصفة “كريستوف” التي ضربت بريطانيا الأسبوع الجاري.

وأعلنت وكالة البيئة البريطانية حالة التأهب القصوى في بعض المناطق شمال البلاد.

إنجلترا وويلز العاصفة "كريستوف" فيضانات وكالة البيئة البريطانية

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