"فيفالدي" يخفي لافتات ملفات الكوكيز تلقائيا

أعلن مطورو متصفح فيفالدي عن إطلاق وظيفة جديدة لإخفاء اللافتات الخاصة بملفات تعريف الارتباط (ملفات الكوكيز) تلقائيا. وتعمل وظيفة الإخفاء التلقائي الجديدة على توفير الوقت والمجهود للقيام بعدة نقرات.

ولا تزال وظيفة Cookie Crumbler الجديدة في مرحلة الاختبار، ويمكن للمستخدم تجريبها في إصدار متصفح فيفالدي 3.8 الجديد، والذي تم إطلاقه حاليا للحواسيب وأجهزة أندرويد، وذلك من خلال النقر على القائمة “الإضافات/الإعدادات/الخصوصية/مانع التتبع والإعلانات”، وبعد ذلك يتم النقر على البند “إدارة المصادر” وتفعيل البند “إزالة تحذيرات ملفات تعريف الارتباط” في قائمة “مصادر مانع الإعلانات”.

وأوضحت شركة فيفالدي النرويجية أنه سيتم حظر خدمات مواقع الويب، التي تطلب الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، كما سيتم حظر وظائف التتبع واللافتات الإعلانية، أو سيتم إخفاء اللافتات الخاصة بالمربعات الحوارية لملفات تعريف الارتباط.

وتعمل هذه الوظيفة الجديدة استنادا إلى القوائم السوداء، التي يتم تحديثها بانتظام، والتي يتم استعمالها أيضا لوظيفة حظر برامج التتبع، وإذا وصلت ملفات تعريف الارتباط إلى الحاسوب على الرغم من تشغيل وظيفة حظر اللافتات، فإن مانع التتبع المدمج في متصفح فيفالدي غالبا ما يقوم بمنع مراقبة سلوكيات المستخدم على الإنترنت من أجل استغلالها في أغراض إعلانية.

وأشارت شركة فيفالدي إلى أن هناك بعض مواقع الويب يتعذر الوصول إليها بسبب مانع لافتات ملفات تعريف الارتباط، أو أنها قد لا تعمل بالصورة المعتادة، وفي مثل هذه الحالات يتعين على المستخدم تعطيل وظيفة مانع الإعلانات من فيفالدي ووظيفة Cookie Crumbler الجديدة لتشغيل مواقع الويب بالوظائف الكاملة.