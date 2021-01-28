"فيفا" يسمح للحدادي باللعب في المنتخب المغربي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، السماح للاعب منير الحدادي، المزدوج الجنسية، بتمثيل المغرب.
وكان مجلس “الفيفا” والاتحادات الأعضاء قد صادقوا في وقت سابق على التعديلات التي أدخلت على اللوائح الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، والتي دخلت حيز التنفيذ فور انعقاد المؤتمر السبعين.
وسمح الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية للاعبين بتغيير الفريق الوطني الأول بعد المشاركة في ثلاث مباريات كحد أقصى، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، قبل بلوغهم سن الـ21 عاما بثلاث سنوات على الأقل، وسيمنع على أي لاعب تغيير المنتخب الأول بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم أو نهائيات الاتحادات القارية.
وكان الحدادي قد صرح سابقا بأن الرجال الذين يشكلون المنتخب الوطني لاعبون رائعون وبأنه سيكون فخورًا بقدرته على اللعب إلى جانبهم من أجل كتابة صفحات جميلة من كرة القدم المغربية معًا.
من جانبه، أكد الناخب المغربي وحيد خاليلوزيتش في وقت سابق أن منير الحدادي “يرغب في الدفاع عن ألوان الأسود وقد ظهر ذلك خلال احتفاله بعد تتويجه بمسابقة اليوروباليج”.
نتمنى أن يكون الهدف تمثيل المغرب بالقلب وليس بالحسابات المصلحية الشخصية المنتخب بحاجة لمن يلعب بإنكار الذات ووضع مصلحة المنتخب قبل اي شيء آخر
مرحبا بك في الدار لكبيرة ❤️
في نظري كان على المدرب أن لا يهتم به لأنه الحدادي اختار اسبانيا لما كان في المستوى لكن لما تخلت عليه اسبانيا فكر في تمثيل المغرب.
و أخيييييييرا !!!! على سلامتك و مرحبا بك، صبرت و كافحت و انتظرت كثيرا لتحمل قميص الأسود!!!! نتمنى أن نرى مستوى عالي و بالتوفيق إن شاء الله
ليس له اي مكان في المنتخب،ادا لعب للمنتخب لن اشاهد المقابلة
بما أن الوطن غفور رحيم فمرحبا بالحدادي فالمنتخب الوطني رغم تهوره في اختيار المنتخب الاسباني سابقاً.
دابا الحدادي خاصو يلعب و يبيّن لينا علاش قاد فالتيران و يبيّن انو قاد يكون عنصر مهم فالخط الهجومي و لا يمشي فحالو بالرجولة.
خبر جيد أرجو أن يكون في مستوى انتظارات الجمهور المغربي والقائمين على كرة القدم الذين بذلوا مجهودا كبيرا حتى ينال الحدادي شرف تمثيل المنخب المغربي
كان عليه اجي قبل مايطردوه من اسبانيا اما دبا عندنا ماحسن
لي ماجابتو محبة ماتجيبوا حزارة، حتى مالقا بلاصتو مع اسبانيول عاد جا. ولّات عندنا دار الضيافة!
اعتقد ان الفيفا انصفت منير الحدادي بعدم حرمانه من اللعب للمنتخب الوطني.رغم انه سبق وان لعب بضع دقائق مع المنتخب الاسباني تحت قيادة المدرب ديل بوسكي.اتمنى ان يعطي الإضافة اللازمة للمنتخب الوطني.
الله، هذا اليوم سمعنا اخبارا جيدة. اتمنى من الله ان يسهل عليه و على المنتخب ووعلى كل المغاربة ان شاء الله.
لايجب ان ننسى ان الحدادي ابن مدينة سبتة ومرحبا به في بلده الام
مرحباً بك في المغرب….صراحة الحدادي لم يستسلم لان رغبة تمثيل المغرب كانت واضحة
فريق اشبيلية الآن أصبح المنتخب الثاني للمغرب.
التوضيح والله عيب ان نكون هكدا حشوما وعار ان يكون تمتيل المنتخب بهدا الشكل هل ليس الاالحدادي حتى رمت به أسبانيا عندها أراد تمتيل المغرب شريحة واسع جدا ان لم نقل جل الجماهير المغربية العاشقة للمنتخب ترفد الاعب الدي رفدنا لا نريده في المنتخب يجب المناداة على أبناء المغرب الحقيقين لسنا ضد الاعب انه رفضنا في الأول يجب أن يعتذر للجمهور المغربي يجب أن يعتذر
يا سيدي كما نقول لأولائك المساخيط ديال تندوف (قندهار دزاير) إن الوطن غفور رحيم. حتى انت راه عفى عليك الشعب.
المغاربة القلب الكبير والتسامح.
المنتخب المغربي أصبح يعج بكتير من النجوم اضافة الى امكنايات مادية ضخمة اقل الأشياء الفوز بكأس افريقيا وربع نهاءي كأس العالم غير هدا يجب المحاسبة شكرا
ليس لك مكان بيننا انت ليس فيك روح الوطنية فضلت الأسبان على بلادك الأم في الاخر ضحكوا عليك الاسبان ودبا جاي تلسق بحال لحم الراس
لا نريد منه أن يلبس القميص الوطني واللعب للمنتخب المغربي، لأنه اختار في البداية المنتخب الاسباني، حتى ميكو عليه وحاس براسو تقولب عاد رجع كيفتش على المنتخب المغربي، لأنه بعدما لعب أكثر من 20 مقابلة في صفوف المنتخب الاسباني للشبان لم يلعب بقميص المنتخب الاسباني الأول سوى في مباراة واحدة يتيمة ضد مقدونيا ول13 دقيقة فقط، لا وألف لا، انت لست مغربي، لا تهمك سوى مصلحتك. باغي تلعب فكأس العالم
صراحة تصريحاته عندما نودي عليه للمنتخب الإسباني قال انه فخور و سعيد باللعب له، الآن و عندما تخلت عنه إسبانيا قبل اللعب للمغرب لأنه متيقن أنه لن تتم المناداة عليه، لا مكان له في المنتخب المغربي هناك من هو احسن منه و أكثر وطنية منه، إما أن تكون مغربيا أو لا، لا الوطنية حسب المصلحة
اذا كان من اجل الكرة.فاللاعب عادي جدا جدا.اما اذا كان من اجل هداك الشي .فهذه حاجة اخرى
الوطن غفور رحيم يا منير، مرحبا بك نتمنى أن تقدم الإظافة المطلوبة مرحبا .
لاعب جيد، سيقدم الإضافة للمنتخب الوطني خصوصا أنه منسجم مع اللاعبين المغاربة الذين ينشطون في إشبيلية. كل التوفيق وإن الوطن غفور رحيم.