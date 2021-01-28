"فيفا" يسمح للحدادي باللعب في المنتخب المغربي

"فيفا" يسمح للحدادي باللعب في المنتخب المغربي
صورة: أ.ف.ب
الخميس 28 يناير 2021 - 20:20

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، السماح للاعب منير الحدادي، المزدوج الجنسية، بتمثيل المغرب.

وكان مجلس “الفيفا” والاتحادات الأعضاء قد صادقوا في وقت سابق على التعديلات التي أدخلت على اللوائح الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، والتي دخلت حيز التنفيذ فور انعقاد المؤتمر السبعين.

وسمح الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية للاعبين بتغيير الفريق الوطني الأول بعد المشاركة في ثلاث مباريات كحد أقصى، بما في ذلك مباريات التصفيات المؤهلة إلى المنافسات العالمية والقارية، قبل بلوغهم سن الـ21 عاما بثلاث سنوات على الأقل، وسيمنع على أي لاعب تغيير المنتخب الأول بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم أو نهائيات الاتحادات القارية.

وكان الحدادي قد صرح سابقا بأن الرجال الذين يشكلون المنتخب الوطني لاعبون رائعون وبأنه سيكون فخورًا بقدرته على اللعب إلى جانبهم من أجل كتابة صفحات جميلة من كرة القدم المغربية معًا.

من جانبه، أكد الناخب المغربي وحيد خاليلوزيتش في وقت سابق أن منير الحدادي “يرغب في الدفاع عن ألوان الأسود وقد ظهر ذلك خلال احتفاله بعد تتويجه بمسابقة اليوروباليج”.

إسبانيا المغرب فيفا منير الحدادي

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‫تعليقات الزوار

23
  • حالم الوحدة
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:27

    نتمنى أن يكون الهدف تمثيل المغرب بالقلب وليس بالحسابات المصلحية الشخصية المنتخب بحاجة لمن يلعب بإنكار الذات ووضع مصلحة المنتخب قبل اي شيء آخر

    49
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  • عبدالعزيز
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:27

    مرحبا بك في الدار لكبيرة ❤️

    57
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  • مهتم
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:32

    في نظري كان على المدرب أن لا يهتم به لأنه الحدادي اختار اسبانيا لما كان في المستوى لكن لما تخلت عليه اسبانيا فكر في تمثيل المغرب.

    -18
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  • Mounia
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:33

    و أخيييييييرا !!!! على سلامتك و مرحبا بك، صبرت و كافحت و انتظرت كثيرا لتحمل قميص الأسود!!!! نتمنى أن نرى مستوى عالي و بالتوفيق إن شاء الله

    16
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  • مغربي
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:36

    ليس له اي مكان في المنتخب،ادا لعب للمنتخب لن اشاهد المقابلة

    -49
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  • دحمان
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:39

    بما أن الوطن غفور رحيم فمرحبا بالحدادي فالمنتخب الوطني رغم تهوره في اختيار المنتخب الاسباني سابقاً.

    دابا الحدادي خاصو يلعب و يبيّن لينا علاش قاد فالتيران و يبيّن انو قاد يكون عنصر مهم فالخط الهجومي و لا يمشي فحالو بالرجولة.

    16
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  • محمدين
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:40

    خبر جيد أرجو أن يكون في مستوى انتظارات الجمهور المغربي والقائمين على كرة القدم الذين بذلوا مجهودا كبيرا حتى ينال الحدادي شرف تمثيل المنخب المغربي

    13
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  • حسن
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:41

    كان عليه اجي قبل مايطردوه من اسبانيا اما دبا عندنا ماحسن

    -14
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  • الصحيح المفيذ
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:42

    لي ماجابتو محبة ماتجيبوا حزارة، حتى مالقا بلاصتو مع اسبانيول عاد جا. ولّات عندنا دار الضيافة!

    -6
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  • توفيق
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:46

    اعتقد ان الفيفا انصفت منير الحدادي بعدم حرمانه من اللعب للمنتخب الوطني.رغم انه سبق وان لعب بضع دقائق مع المنتخب الاسباني تحت قيادة المدرب ديل بوسكي.اتمنى ان يعطي الإضافة اللازمة للمنتخب الوطني.

    3
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  • ربيع
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:46

    الله، هذا اليوم سمعنا اخبارا جيدة. اتمنى من الله ان يسهل عليه و على المنتخب ووعلى كل المغاربة ان شاء الله.

    4
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  • boullayali
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:49

    لايجب ان ننسى ان الحدادي ابن مدينة سبتة ومرحبا به في بلده الام

    4
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  • عبدالكريم
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:49

    مرحباً بك في المغرب….صراحة الحدادي لم يستسلم لان رغبة تمثيل المغرب كانت واضحة

    1
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  • هشام
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:50

    فريق اشبيلية الآن أصبح المنتخب الثاني للمغرب.

    6
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  • عبد الكبير كاف النسور
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:53

    التوضيح والله عيب ان نكون هكدا حشوما وعار ان يكون تمتيل المنتخب بهدا الشكل هل ليس الاالحدادي حتى رمت به أسبانيا عندها أراد تمتيل المغرب شريحة واسع جدا ان لم نقل جل الجماهير المغربية العاشقة للمنتخب ترفد الاعب الدي رفدنا لا نريده في المنتخب يجب المناداة على أبناء المغرب الحقيقين لسنا ضد الاعب انه رفضنا في الأول يجب أن يعتذر للجمهور المغربي يجب أن يعتذر

    -4
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  • أكاديمي مغربي من ألمانيا
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:54

    يا سيدي كما نقول لأولائك المساخيط ديال تندوف (قندهار دزاير) إن الوطن غفور رحيم. حتى انت راه عفى عليك الشعب.
    المغاربة القلب الكبير والتسامح.

    2
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  • توفيق
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:55

    المنتخب المغربي أصبح يعج بكتير من النجوم اضافة الى امكنايات مادية ضخمة اقل الأشياء الفوز بكأس افريقيا وربع نهاءي كأس العالم غير هدا يجب المحاسبة شكرا

    4
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  • وجدة
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:56

    ليس لك مكان بيننا انت ليس فيك روح الوطنية فضلت الأسبان على بلادك الأم في الاخر ضحكوا عليك الاسبان ودبا جاي تلسق بحال لحم الراس

    -6
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  • كتامي
    الخميس 28 يناير 2021 - 20:57

    لا نريد منه أن يلبس القميص الوطني واللعب للمنتخب المغربي، لأنه اختار في البداية المنتخب الاسباني، حتى ميكو عليه وحاس براسو تقولب عاد رجع كيفتش على المنتخب المغربي، لأنه بعدما لعب أكثر من 20 مقابلة في صفوف المنتخب الاسباني للشبان لم يلعب بقميص المنتخب الاسباني الأول سوى في مباراة واحدة يتيمة ضد مقدونيا ول13 دقيقة فقط، لا وألف لا، انت لست مغربي، لا تهمك سوى مصلحتك. باغي تلعب فكأس العالم

    -1
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  • مهاجر
    الخميس 28 يناير 2021 - 21:01

    صراحة تصريحاته عندما نودي عليه للمنتخب الإسباني قال انه فخور و سعيد باللعب له، الآن و عندما تخلت عنه إسبانيا قبل اللعب للمغرب لأنه متيقن أنه لن تتم المناداة عليه، لا مكان له في المنتخب المغربي هناك من هو احسن منه و أكثر وطنية منه، إما أن تكون مغربيا أو لا، لا الوطنية حسب المصلحة

    -3
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  • الكرة يا الكرة
    الخميس 28 يناير 2021 - 21:04

    اذا كان من اجل الكرة.فاللاعب عادي جدا جدا.اما اذا كان من اجل هداك الشي .فهذه حاجة اخرى

    -4
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  • عبدوووو
    الخميس 28 يناير 2021 - 21:04

    الوطن غفور رحيم يا منير، مرحبا بك نتمنى أن تقدم الإظافة المطلوبة مرحبا .

    5
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  • رضوان سراجي
    الخميس 28 يناير 2021 - 21:31

    لاعب جيد، سيقدم الإضافة للمنتخب الوطني خصوصا أنه منسجم مع اللاعبين المغاربة الذين ينشطون في إشبيلية. كل التوفيق وإن الوطن غفور رحيم.

    0
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