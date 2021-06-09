"فيفا" يهدد الوداد بعقوبة قاسية بسبب سيسوكو

منحت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نادي الوداد الرياضي مهلة 30 يوما لصرف مستحقات لاعبه السابق المالي سليمان سيسوكو، بعد أن حكمت محكمة التحكيم الرياضي (الطاس) لصالح اللاعب المالي ضد الفريق “الأحمر”، ولم يمتثل الأخير للحكم حتى الآن.

وحسب وثيقة رسمية توصلت “هسبورت” بنسخة منها، فإن سعيد الناصيري، رئيس الوداد الرياضي، بات مطالبا بدفع مستحقات سيسوكو في أجل لا يتعدى 30 يوما، بداية من تاريخ توصله بإخطار الاتحاد الدولي.

ووفق الوثيقة نفسها، فإن الفريق “الأحمر” مهدد بمنعه من الانتقالات الدولية والمحلية، انطلاقا من “الميركاتو” المقبل، وعقوبات أخرى، في حال لم يمتثل لقرار “الفيفا” في الأجل المحدد.

يشار إلى أن محكمة التحكيم الرياضي كانت قد أصدرت قرارها النهائي في قضية سيسوكو في الثامن من شهر أبريل المنصرم، وقضى بوجوب صرف مستحقات اللاعب المالي العالقة في ذمة النادي.