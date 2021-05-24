فيفو تطلق هاتفها الذكي X60 Pro 5G بعدسة زايس

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها الذكي X60 Pro 5G الجديد، والذي يزخر بعدسة البورتيريه Biotar الشهيرة من زايس لإضفاء عناصر جمالية أثناء التقاط صور البورتيريه، بالإضافة إلى عرض ألوان RGB بشكل أكثر دقة.

وأضافت الشركة الصينية أنها قامت بتجهيز الهاتف الذكي X60 Pro 5G الجديد بآلية الجيمبال من أجل تثبيت صورة الكاميرا على أربعة محاور، وعند تسجيل مقاطع الفيديو يمكن معادلة حركات التدوير غير المرغوبة.

وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 24 ميجابيكسل مع وظيفة ضبط التركيز التلقائي والتعرف على الحركة والوضع الليلي الخاص ووظيفة إلغاء الضوضاء، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 13 ميجابيكسل مع عدسة البورتيريه والعدسة ذات الزاوية الواسعة للغاية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي فيفو X60 Pro 5G على شاشة AMOLED قياس 6.56 بوصة بدقة 2376 x 1080 بيكسل مع دعم تقنية HDR10+ ومعدل تنشيط صورة 120 هرتز ودرجة سطوع تصل إلى 500 نيت.

وينبض بداخل جهاز فيفو الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 870 وذاكرة وصول عشوائي UFS 3.1 بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت وبطارية سعة 4200 مللي أمبير ساعة، وقد تخلت الشركة الصينية في هاتفها الذكي الجديد عن وظيفة الشحن اللاسلكي ومقبس سماعة الرأس التقليدي.

وأعلنت شركة فيفو عن طرح الهاتف الذكي الجديد، الذي يبلغ وزنه 180 جراما، بنظام التشغيل جوجل أندرويد 11 وباللون الأسود والأزرق الفاتح.