فيفو تكشف عن سلسة الهواتف V21 الجديدة

أطلقت شركة فيفو سلسلة جديدة من الهواتف الذكية تحت اسم V21.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتفين V21 وV21 5G يمثلان أعلى موديلات السلسلة، مشيرة إلى أنهما يختلفان عن بعضهما فقط من خلال معيار 5G المدعوم. ولا توجد حتى الآن معلومات عن موديل 5G.

ويتمتع الهاتفان V21 وV21 5G الجديدان بشاشة AMOLED قياس 6.44 بوصة وبدقة وضوح FHD+ مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويشتمل الهاتفان الجديدان على كاميرا السيلفي بدقة 44 ميجابيكسل، والتي تتمتع بتثبيت بصري للصورة. وفي الوقت نفسه، يوجد مصباحا LED صغيران في الحافة العلوية للشاشة يمكنهما إضاءة الوجه أثناء التقاط صور السيلفي.

ويتم الاعتماد على كاميرا ثلاثية مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل أما العدسة الثالثة فمسؤولة عن لقطات الماكرو.

وينبض بداخل الهاتفين المعالج MediaTek 800U مدعوما بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت للذاكرة الداخلية.

وتبلغ سعة البطارية 4000 مللي أمبير ساعة ويمكن شحنها حتى 33 وات عبر USB Type C، كما أن ماسح بصمات الأصابع مخفي تحت الشاشة. ويتم تثبيت Funtouch OS 11.1، المعتمد على Android 11، مسبقا كنظام للتشغيل.

أما الهاتف V21e فينبض بداخله المعالج Snapdragon 720G، لكن العدسة الرئيسية في الخلف وكاميرا السيلفي لا تدعمان التثبيت البصري للصورة. وبخلاف ذلك، فإن الهاتف الذكي متطابق إلى حد كبير مع أشقائه.