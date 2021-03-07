فيلم "الطيب والقبيح والشرير" .. تحفة سينمائية بطعم الدماء والجشع

الفيلم الثالث من ثلاثية الدولار “الطيب والقبيح والشرير”؛ هي سلسلة أفلام شهيرة صنعها المخرج الإيطالي سرجيو ليوني، ساعدت في نشر أفلام الويسترن السباغيتي، وهو نوع فرعي من الويسترن كان شائعًا في الستينات والسبعينات من القرن العشرين بفضل الإنتاج الأوروبي. الفيلم خلاصة وافية من الفضائل الإبداعية التي تتراوح من الإخراج إلى التمثيل والتصوير وبالطبع الموسيقى. كل هذا يمر في الجزء الأساسي من سينما ليون: الطموح المفرط للمال. هذا هو مركز النص الرائع: اعثر على الكنز بأي ثمن، بغض النظر عمن أو بماذا أو من تقتل.

فيلم “الطيب والقبيح والشرير” (سنة الإنتاج 1966/ البلد ايطاليا/المخرج سرجيو ليوني/النوع الويسترن) يقدم ثلاث شخصيات جشعة: الأشقر (كلينت إيستوود، “الطيب”)، توكو (إيلي والاش، “القبيح”) وسينتنسيا (لي فان كليف، “الشرير”).

بهذه الثلاثية من الأفلام: “مقابل حفنة من الدولارات” (1964)، “للموت ثمن” (1965) و”الطيب والقبيح والشرير” (1966)، يكسر سيرجيو ليون المخطط الكامل لإنتاج الأنواع الغربية فيما يتعلق بإنتاج أمريكا الشمالية، عندما كان راعي البقر يرتدي ملابس جيدة وتصفيفة شعر متسقة (انظر غاري كوبر وهنري فوندا وجيمس ستيوارت…). على عكس هذا النوع من رعاة البقر، هناك المتسخ والخشن والمليء بالغبار والطين والأسنان السوداء التي تميز هذه الشخصيات، مما خلق تسمية أطلق عليها اسم أفلام سباغيتي الغربية. صُور الفيلم بألميريا جنوب إسبانيا وأنتجه ألبرتو جريمالدي.

أحداث الفيلم

حبكة هذا الفيلم بسيطة: يصل مسلح مستأجر (الرجل الشرير، لي فان كليف) إلى بلدة صغيرة، وعن طريق الصدفة يتعرف على صندوق مليء بفواتير كبيرة لرجل يدعى بيل كارلسون هو الوحيد الذي يعرف أين يخفى المال. من ناحية أخرى، هناك “الطيب” (كلينت إيستوود) و”القبيح” (إيلي والاش) وهما اثنان من الأوغاد يعيشان على الاحتيال من مدينة إلى أخرى ويجمعان المكافآت حتى يتمكنا من مقابلة بيل كارلسون، وفي تعذيبهما الأليم له يخبرهما بمكان المسروقات/الكنز.

تجري الأحداث في مكان ما في جنوب شرق الاتحاد، في سنوات الحرب الأهلية الأمريكية. يحكي الفيلم قصة ثلاثة مسلحين يبحثون عن كنز مخفي في قبر: أحدهم يعرف اسم المقبرة، وآخر يعرف الاسم الموجود على شاهد القبر، والثالث يتبع الاثنين الآخرين. اللصوص الثلاثة مختلفون تمامًا: “روبيو” (الأشقر) (ايستوود) جشع ويحسب كل شيء، و”سينتنسيا” (لي فان كليف) لا يرحم، وشخصية توكو (أولي والاش) جاهل ومؤذ ومضحك.

إنهم يشكلون في الأساس ثلاث نسخ من شخصية واحدة تجمع بين التعطش للدماء والوحشية والجشع. “الأشقر” هو الأفضل لكونه الأقل سوءا بين الثلاثة على الأقل وعلى الرغم من تفاهته، و”سنتنسيا” هو الرجل الشرير الذي ضرب ماريا دون اعتبار ولأنه يمارس التعذيب بتلذذ. وتوكو هو القبيح لأنه أقل وسامة لكنه الأكثر حبًا. عدة مشاهد لا تنسى: معركة الجسر ومعسكر الاعتقال والنقاش بين توكو وشقيقه بابلو والمشهد الأخير. دعوة للتأمل في حرب متضمنة: القائد الجنوبي لمعركة الجسر والعقيد الوحدوي في معسكر الاعتقال. هم أناس مريرون ومحبطون لأنهم يرون عبث ورعب الحرب وفداحتها. من هذه اللحظة فصاعدًا سيكون هناك سباق بين من سيصل أولاً إلى المقبرة للفوز بكل شيء. وفي النهاية تقع مبارزة حقيقية سيتم دمج الشخصيات الثلاثة في مقبرة وحيدة وكئيبة.

شخصيات الفيلم

شخصيات الفيلم هي تعبير عن الصور النمطية للأبطال الكلاسيكيين للغرباء، والخط الذي يفصل أحدهم عن الآخر غير واضح أبدًا؛ الخير يقتل والقبيح يقتل والشرير يقتل. مثل أي شخصية ليونية (نسبة للمخرج سيرجيو ليوني)، فإن هؤلاء الثلاثة يسترشدون بالغريزة الإنسانية للبقاء. نلاحظ اختلافًا في شخصية توكو و”سينتنسيا” بينما الأشقر ليس لديه ماض أو مستقبل، مع تقدم الفيلم ندرك أن لديه فقط شياطين داخلية يوقظها الماضي المأساوي الذي قاده إلى الشجار. وبالفعل توكو نفسه هو الذي يربح تعاطف المشاهدين مع شخصيته المهووسة: “أنا أحب الرجال الكبار مثلك، لأنهم يصدرون ضوضاء أكثر عندما يسقطون”.

الفيلم هو أيضا نقد لاذع للحرب؛ حيث يتم تقديم كل من النقابيين والكونفدراليين كمسيئين ومبتذلين داخل الفيلم. ومن الجدير بالذكر تسليط الضوء على دور “سينتنسيا” كجندي نقابي. يتم تقديمهم دائمًا على أنهم الأخيار لكنهم هنا مجرد منتهكين. مشهد وحشي بشكل خاص هو عندما يمر توكو والأشقر عبر الصحراء ويريان العديد من الجثث، يقول الأشقر: “كم مات من أجل لا شيء”، مما يوضح أن الشيء الوحيد المهم بالنسبة إليه هو المال.

الموسيقى: الهوية الخاصة

الموسيقى رائعة من تأليف إنيو موريكون وإعداد برونو نيكولاي، وهي أكثر تفصيلاً مما كانت عليه في المناسبتين السابقتين وتستمر لفترة أطول (حوالي ساعة). إنها تضم السوبرانو الإيطالية إيدا ديلورسو والمغني الإسباني كورت سافوي الذي أتقن ستة أنواع مختلفة من الصافرات. تعطي الموسيقى التصويرية التعبئة والارتفاع والعاطفة والجدية والسخرية للحركة مع ايقاع الأمكنة والشخصيات. المؤلفات الموسيقية المعنونة “الثلاثي” و”الصحراء” و”نشوة الذهب” رائعة بلحن سعيد ومبتهج توحي باكتشاف أرض الميعاد. في مناسبات عديدة تتوقف الموسيقى فجأة وتفسح المجال لصمت يعزز السرد البصري.

وإذا كانت قلوبنا ما تزال لا تنبض بما يكفي وراحة أيدينا ما تزال تتصبب عرقاً وشعرنا يقف عند نهاية الذعر المطلق في وجه سينتنسيا، فهذا هو المكان الذي يتدخل فيه الدون إنيو موريكون وموسيقاه التي تجعلنا نسمو بأرواحنا، مما يؤكد الأهمية الهائلة للشفرات السينمائية الإضافية التي عادة ما يتم تجاهلها من خلال الهيمنة القوية للصورة. تم إضفاء الطابع المسيحي على موسيقى موريكون الرائعة كعنصر أساسي لإعطاء الأعصاب مزيدا من التوتر ولمشاهد الحركة نفسا جديدا؛ حيث كانت بمثابة دافع لتحويل بعض المشاهد المعزولة إلى لحظات ذروة. تقنية جديدة استعملها المخرج غيرت طريقة صناعة الأفلام بارتباط وثيق مع الموسيقى التصويرية.

البناء السردي

الشيء المهم الذي يجب تسليط الضوء عليه في الفيلم هو الطريقة التي يلعب بها المخرج مع اللقطات المقربة ليوضح ملامح وجوه الشخصيات بمونتاج مثالي، مع تلك النظرة الثاقبة والوجوه المتصببة عرقا ومع اللقطات العامة لإضفاء لمسة من الرحابة على الشاشة مع صمت طويل. بالطبع كل هذا التشويق الذي تم إنشاؤه قبل المبارزة النهائية سيكون مصحوبًا بموسيقى تجعل المتفرج يشعر بالقلق. فموسيقى اينو موركون ضرورية تمامًا لمواكبة الرحلة على طول الطريق وشكلت منوما في مشهد المبارزة النهائية. موسيقى لها هويتها الخاصة.

قام بتصوير الفيلم العظيم تونينو ديلي كولي الذي منح للصورة جاذبية خاصة وجواً موحياً للغاية. فقد استخدم اللقطات القريبة جدًا التي تجتمع مع اللقطات العامة وتعطي أهمية كبيرة لـ “chiaroscuro” (التركيز على الأجزاء المختلفة من خلال استخدام التأثيرات الأسلوبية المتناقضة، وتميل هذه التقنية إلى إبراز الأشكال بغض النظر عن اللون من خلال تنويعات الضوء والظلام)، ويظهر تفضيلًا للون الأبيض والأسود والذهبي قليلاً في تفسير للأبطال الثلاثة بشكل مقنع وفي إبراز حركة الممثلين، خاصة في المشاهد متعددة الطوائف. إدارة المساحات المرئية التي يتم تحديد أبعادها وفقًا لايقاع كل مشهد. هذا الايقاع يتصاعد في لحظات الذروة (تعذيب توكو والهجوم على ماريا والتسلسل النهائي والمشهد الختامي).

الإعداد شامل وفريد ​​من نوعه. السيناريو المعروض علينا لا تعقيد في الحبكة مع إعطاء المكان أهمية كبرى ووجود شمس جهنمية حارقة للغاية. تهب الرياح طبقات رقيقة من الغبار لتعكير صفو وجوه الشخصيات. صمت قاتل أمام نظرات المسلحين الثاقبة في انتظار من يتحرك أولاً، ومن ثم يبدأ إطلاق النار. باختصار لحظة مذهلة حيث يترك المخرج كل شيء للصور لتتحدث عن الشخصيات وتقودنا إلى متعة الاستمتاع الكامل بكل شيء.

يبلغ طول الفيلم أكثر من ساعتين ونصف، ولكن المسافات الطويلة الصامتة توازيها حركة وتكرار الموسيقى كشخصية إضافية في الحبكة. يعتبر مشهد المبارزة من أفضل المشاهد إخراجا في تاريخ السينما بأكملها، كل ذلك بمونتاج مثالي حيث يتم حل كل شيء بمجرد طلقة واحدة.

الإضافات النوعية للمخرج على سينما الويسترن هي ما منح هذا البعد الجمالي للفيلم. تم تصوير الفيلم بميزانية محدودة. يتألف من حوارات قصيرة ومكثفة ومشاهد طويلة تنتهي بذروة مثيرة، ويتمتع بجماليات قاتمة ولكن منمقة ومليئة بالشخصيات التي تبدو قاسية وتفتقر إلى الأخلاق وتبدو ملحمية في أبعادها الوجودية.

يمكن أن أتحدث عن الاختلاف الكبير بين سينما المخرج سام بيكينبا وسينما المخرج سرجيو ليوني؛ حيث إن السابق يعيد خلق الموت بالحركة البطيئة، لكن ليون يهتم أكثر بالطقوس السابقة. سام بيكينبا إباحي بينما ليون شهواني… المهم هو المداعبة وليس النتيجة.

ربما لا تتمتع حركات الشخصيات الثلاثة بالتعقيد والثراء النفسي لكنها مثل هارمونيكا منسجمة ومتناغمة، نادرًا ما تتاح لنا الفرصة لرؤية ثلاثة طيور جارحة أصيلة من الغرب وثلاثة أشباح أسطورية قادرة على الحفاظ على روح الويسترن حتى النهاية.

تساعدنا القصة والقصص الموازية لها داخل الفيلم في التعرف على نماذج بشرية في قمة جشعها لاستكشافها والاستمتاع بها، في نوع من المسار الذي يقودنا إلى تلك المبارزة لثلاثة أشخاص. ذاك الثلاثي الذي يواجه فيه الأبطال الثلاثة مصيرهم بطريقة محتومة، في مشهد يستحق المشاهدة في حد ذاته. وخاتمة تقودنا إليها كل الأعمال وتولد تدريجيًا زيادة متوازنة من حالات التوتر.

تتحرك الشخصيات الثلاث بمظاهر أفعوانية: مثل ثلاث زواحف في الصحراء بالصلابة والطموح والأنانية يكسوها الجشع في مهمة شبه مستحيلة، وهذا هو المكان الذي يكمن فيه الشيء المثير للاهتمام حول الفيلم: المقبرة الجماعية. ثلاثة ثعابين في نفس السلة تسعى للقضاء على بعضها البعض. وهذا ما يمنح الفيلم تعددا وتضخما للرموز التي تحملها الشخصيات والأمكنة والصور.

المتفرج والزمن

بشكل بديهي وبالنسبة للكثيرين أيضًا، كانت الساعات الثلاث لفيلم سيرجيو ليوني طويلة جدًا ومكلفة. صحيح أنه كان من الممكن حل الصراع بأكمله والمطاردة الثلاثية في نصف الوقت، وأن العديد من تلك الحلقات التي كان يتحدث عنها كان من الممكن أن تنقذنا، لكن هذه فكرة لا تكاد تخطر ببال المتفرج أثناء المشاهدة، لأنها تدور حول “الاستمتاع” بالمشاهدة حيث لا يتبقى أي شيء ولا حاجة إلى أي شيء أيضًا. واحدة من تلك اللحظات المصحوبة بالتعاطف وبالتوتر والتعمق في الشخصيات وفي أفعالها وفي ترقب النهاية.

كمتفرجين نحب الاقتراب من هذه الشخصيات الثلاث النموذجية بنفس الفعالية وببعدها العاطفي. رؤيتهم يعملون ويتساقطون تباعا وينهضون وهم ينسجون حيلهم الصغيرة. نستمتع بتلك المبارزات الصغيرة وتلك المشاهد العنيفة وطلقات النار التي لا تعدو كونها عمليات إنقاذ لجوهر الغرب وجوهر الإنسان. قصص صغيرة داخل شيء أكبر بكثير.. ذلك الخيط المشترك الذي يبقينا دائمًا في حالة تأهب ولكنه يتيح لنا الاستمتاع بالحيل الاخراجية وحركيتها والرؤية المصاحبة لها وبميلودراما النار والجشع واكتشاف لعنة الحرب.

يمسكنا المخرج الإيطالي سرجيو ليوني في هذا الفيلم ليغوص بنا في الذات الإنسانية، ويأسرنا من قلوبنا ويجعلنا نعض الغبار منذ اللحظة الأولى، ويختبرنا بذاك الصمت الطويل والإيقاع الاحتفالي ويجبرنا على الاستماع إلى الجلجلة الكبرى وعواء الرياح في الصحراء، وعلى قسوة القلوب. كم هو منهك ومتعب الجشع… يحتوي هذا الفيلم الأصيل على كل شيء… كل شيء على الإطلاق.