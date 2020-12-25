-
23:22
لقجع: منتخب الشبان نواة "أسود مونديال 2026"
-
22:45
"أوبو" و"إم بي سي" يُطلقان برنامجا ترفيهيا عالميا
-
22:19
نتانياهو يتمنى زيارة الملك محمد السادس لإسرائيل
-
21:40
خبير يوضح فعالية اللقاح أمام طفرة "كورونا" الجديدة
-
21:26
رئيس الحكومة يطلع على تقرير المعلومات المالية
-
20:55
مصاريف "العصبة الوطنية للكرة" تناهز 23 مليارا
-
20:20
جنوب أفريقيا ترد بشأن نوع متحور جديد من كورونا
-
20:05
زيارة ميدانية تتفقد مشاريع فلاحية بإقليم جرسيف
-
19:42
إسلاميو الجزائر ينتقدون "البيجيدي" بسبب إسرائيل
-
19:10
السفير بلّا يطالب أوربا بالانخراط في دينامية الصحراء
-
18:30
شكوك تلف انفجارا قويا في "ناشفيل" الأمريكية
-
18:21
ضعف نتائج الوداد يسائل حصانة "الحرس القديم"
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.