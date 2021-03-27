في أفق نقاش جماعي وتداول جماعي لأزمة التعليم

هذه فرصة لإعادة الموضوع إلى النقاش العمومي، ونحن في أمس الحاجة لإعادة طرحه في غياب الاهتمام بالمدرسة والتربية والتكوين إلا في محطات موسمية، أو تزايد الاحتجاجات رغم محورية قضية المدرسة والتكوين والتربية ضمن السياسات العمومية وتأثيرها الكبير على باقي المجالات.

التعاقد، فصل التكوين عن التوظيف، الإجهاز على منظومة التكوين في قطاع التعليم… كلها أسئلة وقضايا فرعية لأزمة تعليمنا وغياب رؤية واضحة مرتبطة بانتظارات المجتمع والشعب المغرب من مدرسته وجامعته.

فمطلب إدماج الأساتذة في سلك الوظيفة العمومية في شكلها السابق، لا يجب أن يغيب عنا أننا منذ مدة دخلنا نفقا مظلما لإعداد أطر التعليم ببلادنا، خصوصا أطر التدريس في الأسلاك الثلاثة، وأن مطلب التسوية النظامية للخريجين الجدد لا ينفصل عن مآل تكوين أطر التدريس ببلادنا.

1. مؤسسات التكوين دور ريادي وتاريخي واجتماعي

أ. مراكز تكوين المعلمين (CFI)

من أهم المؤسسات على الإطلاق، كانت تسمى بالمدارس الإقليمية. كان هدفها التكوين العصري في شعبتين (العربية، المزدوجة)، قبل أن تستقر قبل نهايتها على الشعبة المزدوجة. كانت هذه المراكز تغذي المدارس الابتدائية الوطنية بأطر للتدريس بشكل منتظم يحاول تغطية الحاجيات المتنامية لبلد يعرف طلبا متزايدا على التمدرس وببنية ديموغرافية فتية.

تراوحت شروط ولوج مراكز تكوين المعلمين والمعلمات من دون الباكالوريا إلى الباكالوريا ودبلوم الدراسات الجامعية العامة والإجازة، حسب الظرفية الاقتصادية والمجتمعية. كانت برامج التكوين في سنتين للباكالوريا مناسبة لمعلم المستقبل أن يتعرف على جوانب مهمة في الفكر التربوي ومنهجيات الدروس والمواد (الديداكتيك لاحقا)، والتشريع التربوي، وتعميق التخصص في المواد المدرسة بالسلك الابتدائي، والتوثيق التربوي، والتدريب الميداني الذي يأخذ أغلب الزمن المخصص للسنة الثانية بمدارس تطبيقية وتحت إشراف “معلمين مطبقين” مختارين وفق معايير وشروط معينة.

طاقم التدريس والتأطير كان أغلبه مكونا من أساتذة التعليم ذوي التجربة الطويلة، أو من مفتشين متمرسين في ميدان التأطير والإشراف التربوي.

كانت هذه المؤسسات كافية بالنسبة للسلك الابتدائي لتوفير أطره، كانت تحتاج لتأهيل من حيث المجزوءات والمواد المدرسة أو وضعها المؤسساتي كمؤسسة عليا، لكنها أدت دورا تاريخيا في هذا المجال.

ب. المراكز الجهوية التربوية (CPR)

أحدثها المغرب منذ بداية السبعينات من القرن الماضي لمواجهة متطلبات سياسة “المغربة” وتعويض الأطر الأجنبية في كل التخصصات العلمية. كانت بمثابة ترقية اجتماعية للعديد من الأساتذة بولوج السلم التاسع انطلاقا من الباكالوريا وبعد سنتين من التكوين، وبدون المرور عبر الجامعة (حرصت الدولة على هذا المسار لتجنيب الطلبة مسارا جامعيا، في وقت كانت فيه الجامعة مشتلا للتأطير ومصدرا مقلقا للنظام بسبب سيادة التيارات اليسارية والتقدمية).

كان التكوين التربوي والوظيفي بالمراكز الجهوية التربوية، على غرار مدارس المعلمين، ينصب على التكوين التخصصي في المواد المدرسة من جهة، وعلى الجانب المنهجي والتشريع والتدريب الميداني وامتحان وطني للتخرج (عقبة كبيرة أمام الطلبة الأساتذة ورهان كبير يحتاج لجدية والتزام لكسبه).

ج. المدارس العليا الأساتذة (les écoles normales supérieures)

جوهرة منظومة التكوين بقطاع التربية، تجربة فرنسية متميزة (منذ 1845 إلى الآن) كانت وراء تكوين العديد من الأطر المتميزين يحملون اسم “les normaliens”، وأسماء وازنة من عالم الفكر والفلسفة والأدب بفرنسا.

كانت بمثابة سلك جامعي بعد الباكالوريا بأربع سنوات، ولاحقا بالإجازة بسنة واحدة، والتخرج بالسلم العاشر (درجة مماثلة لمهندس تطبيقي).

كانت هذه المؤسسة وراء تكوين أجيال من الأساتذة في مختلف التخصصات بالسلك الثانوي، وهم يشكلون الآن ما تبقى من عصب التأطير بمؤسساتنا الثانوية بعد هجران العديد منهم إلى مناصب إدارية أو التفتيش التربوي أو المغادرة الطوعية أو التقاعد.

راكمت المدارس العليا للأساتذة إرثا بيداغوجيا كبيرا في علاقتها مع كلية علوم التربية عبر العديد من الدراسات والأبحاث المحكمة طيلة سنوات، خصوصا بعد فتحها لسلك لتكوين المكونين وسلك لتكوين الأساتذة المبرزين.

د. المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF)

تجربة تكوينية جديدة منذ 2011، قامت على تكوين أساتذة الأسلاك الثلاثة في مؤسسة واحدة وتوحيد شروط الولوج (الإجازة) ودرجة التخرج (السلم العاشر) مع نهاية مراكز تكوين المعلمين أو أساتذة السلك الابتدائي والمراكز الجهوية، في حين بقيت المدارس العليا للأساتذة بمهمة غير واضحة.

استمرت هذه المؤسسة على توفير أطر التعليم إضافة لمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، إلى غاية مرسوم فصل التكوين عن التوظيف أثناء حكومة بنكيران الأولى، مما شكل ضربة قوية لمنظومة التكوين ببلادنا وتمهيدا لإفراغ هذه المؤسسات من مضمونها التكويني والبيداغوجي بفرض “التعاقد” كشكل التوظيف بقطاع التعليم.

ه. المسالك الجامعية التربية

هندسة تكوينية لمدة خمس سنوات موزعة بين الجامعة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يشوبها إلى حد الآن الغموض وصعوبة توفير الأطر اللازمة والمؤهلة لتدريس الديداكتيك جامعيا، تجربة فتية يصعب الحكم عليها في ظل إكراهات مؤسساتية وبيداغوجية.

2. نتائج “الفوضى التكوينية”

بعد كل المسار التنظيمي والتراكم التاريخي لمؤسسات تكوين الأطر التربوية بالمغرب، التي استطاعت أن تلبي الحاجيات من أطر التدريس رغم كل المؤاخذات بشأن شروط الولوج أو التكوين أو الانفتاح على التجارب الدولية المقارنة في التكوين، وبعد دخول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وريثة كل تلك المراكز، في شبه متاهة وأدوار غير واضحة وعطالة في أغلب أوقات السنة في انتظار إجراء المباريات التي تتكلف بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وجدنا أنفسنا أمام منظومة تكوينية للأطر معطوبة تتسم بـ:

– إنهاء العمل بمديرية تكوين الأطر على المستوى المركزي، قبل إعادتها بشكل محتشم مؤخرا، وهي التي كانت مركز التفكير والتخطيط والتنفيذ والتتبع لتكوين الأطر التربوية والإدارية بقطاع التعليم.

– مرسوم فصل التكوين عن التوظيف أضر كثيرا بالوظيفة التكوينية بمؤسسات التكوين التربوي وجعلها مؤسسات بدون جاذبية اجتماعية أو تكوينية يلجها الطالب الأستاذ أو الأستاذ المتدرب بمخاوف مستقبلية تجاه هويته المهنية.

– عدم وضوح المسار التكويني للمتخرجين المعروفين بأطر الأكاديميات: فترة زمنية قليلة (نصف سنة) بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبعد الالتحاق بمؤسسات العمل خلال السنة الأولى “يتركون لحال سبيلهم” بسبب الصعوبات التي يعرفها التنسيق بين المركز الجهوي وهيئة التأطير والمراقبة التربوية وعدم تفعيل مهام اللجان الإقليمية والمحلية للتتبع.

– تعقد الوضعية الإدارية للمتخرجين الجدد (اجتياز دبلوم التأهيل المهني) وترقيتهم في الرتب الإدارية منذ فوج 2016.

– خطأ في التقدير بالنسبة لملمح الدخول والالتحاق بمهنة التدريس بـ”توظيف أستاذ (ة) ذي تجربة مهنية سابقة”، وهذا ما تعكسه اختبارات الدخول التي تستوجب دراية سابقة بمجال التدريس والتربية، وذلك لاختصار المجهود التكويني والتأطيري.

كل ما سبق أدى فعلا إلى “الإجهاز” على منظومة تكوين الأطر بقطاع التعليم، التي كلفتنا طيلة عقود لإرسائها رغم أخطائها التي كان يمكن الاستفادة منها لتجويدها؛ ففي حين حافظ قطاع الصحة مثلا على بنيات تكوين الممرضين بمدارس ومراكز تم تحديثها مؤسساتيا والأطباء في الجامعات، وحافظت أغلب الإدارات على معاهد التكوين التابعة لها لتكوين أطرها (العدل، الطاقة، البريد، الإعلام…)، نجد أهم قطاع يشتغل على التكوين يفقد روحه وقاعدته التكوينية التي تغذيه في مجال التدريس.

3. حلول وبدائل

مع المشاكل التي يعرفها إرساء مسالك التربية والتكوين بالجامعات بسبب عدم وضوح الرؤية في الاستقطاب على أساس الانتقاء وتكوين لمدة خمس سنوات وتداخل المهام بين الجامعة والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية، والاحتجاجات المتتالية للخريجين الجدد بسبب رفضهم للتوظيف الجهوي وتكريس الازدواجية على مستوى العاملين بقطاع التربية والتكوين بين المنتسبين للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والمنتسبين لنظام أطر الأكاديميات، مما يؤثر على الاستقرار المهني ودرجة الرضا الوظيفي، ومن ثمة المردودية والفاعلية والانخراط في كل مشاريع الوزارة لإصلاح القطاع،

مع كل هذا، من الضروري التوقف لتدارك كل هذه الأخطاء التدبيرية من أجل:

– العمل على جاذبية مهنة التعليم داخل النسيج المجتمعي، بالحفاظ على استقرار الأطر المهني والوظيفي، بالتخرج من مراكز ومؤسسات ذات وضعية مستقرة ومؤسساتية عليا.

– إعادة الاعتبار للتكوين الأساس على مستوى التدريس (لا يعقل تكوين أطر الإدارة والتفتيش في سنتين وانتظار أستاذ “جاهز” لتكوين بمجزوءات على استعجال، وهو المسؤول على أجرأة كل المخططات والتدبير داخل المؤسسة والقسم.

– المراكز الجهوية للتربية والتكوين بما تتوفر على تجربة تاريخية وأطر كفؤة هي المسؤولة على التكوين الممهنن في مجال التدريس بجانب استكمال التكوين الميداني من طرف هيئة التأطير والمراقبة التربوية، واكتفاء الجامعة بالتكوين المعرفي التخصصي والبحثي في مجال الديداكتيك وعلوم التربية.

أخيرا، قضية التعليم هي قضية تهم المجتمع برمته، وكل ما يتعلق بها يجب أن يطرح للنقاش العمومي والتداول والتفكير الجماعي، ولا يمكن نهائيا التشبث بقرارات ظهرت وأثبتت التجربة عدم فاعليتها.