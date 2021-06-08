أي دور للمقاولة الاجتماعية في بناء مغرب الغد؟

استأثر مفهوم المقاولة الاجتماعية باهتمام العديد من الباحثين، وتزايد الاهتمام بها في جل دول العالم نظرا لقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، وعدم اعتبار الربح وحده كهدف واحد ووحيد لقيامها، عكس المقاولة بمفهومها التقليدي التي ينصب اهتمامها أكثر على تحقيق أهداف ربحية صرفة (الربحية La profitabilité).

في ما يخص تعريف “المقاولة الاجتماعية”، فلا يوجد هناك إجماع حول تعريفها، غير أن كل التعريفات تتفق على أن المقاولة الاجتماعية تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة بمزجها بين الفعالية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، وبالتالي توجيه الاقتصاد لخدمة المجتمع. وتعد المقاولة الاجتماعية شكلا تنظيميا، يمكن أن يأخذ شكله القانوني من قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (جمعية، تعاونية، تعاضدية) أو من القطاع الخاص (مقاول ذاتي.. إلخ).

وتكمن قوة المقاولة الاجتماعية في اعتمادها على الابتكار الاجتماعي (l’innovation sociale) في حل المشاكل التي لم تتمكن الدولة أو السوق من حلها بصفة نهائية أو بالشكل المطلوب، وأيضا في المقاربة التي تقوم عليها، وذلك بإشراك الأفراد في إيجاد هاته الحلول، منتقلة بذلك من مفهوم المساعدة (L’aide)، والتي عادة ما تجعل من الأفراد أشخاصا غير مبادرين، إلى مفهوم التعاون (L’entraide)، الذي يمكن الأفراد من المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم.

وقد تطرق التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى مفهوم القطاع الثالث، الذي يضم التعاونيات والجمعيات والتعاضديات، كطريق ثالث ورافعة لخلق الثروة وفرص الشغل والإدماج والتقدم الاجتماعي وتنمية المجالات الترابية. وقد أحال على مجموعة من التجارب المقارنة، في بلدان مختلفة مثل المملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا، التي تظهر جليا قدرة القطاع الثالث على تقديم حلول للاستجابة لحاجات اجتماعية في مجالات جديدة ومتنوعة جغرافيا.

المقاولة الاجتماعية.. أدوار طلائعية في تحقيق التنمية

المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: إن قدرة المقاولة الاجتماعية على المزج بين “الاقتصادي” و”الاجتماعي” و”البيئي”، وكذا الأثر المتعدد الأبعاد لأنشطتها، يجعل منها تنظيما قادرا على تقديم حلول مبدعة ومستدامة للاستجابة للمشاكل التي تفرضها التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من قبيل: الفقر، البطالة، عدم المساواة بين الجنسين.. إلخ. مما يمكن معه القول بأنها نموذج صاعد وفاعل أساسي في تحقيق برنامج التنمية المستدامة 2030.

المساهمة في التنمية المحلية: اعتبارا لضرورة مساهمة وتعبئة كل مكونات المجتمع في تحقيق الرفاه، كل من موقعه، تعتبر المقاولة الاجتماعية فاعلا لا غنى عنه في تحقيق التنمية المحلية نظرا لقربها من المواطن وإشراكه في مسلسل التنمية، عن طريق الاستماع له وإشراكه في بلورة الحلول وتمكينه من تحرير طاقاته، مما سيمكن لا محالة من تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية بين المجالين الحضري والقروي، عن طريق مشاريع تروم الحد من نسبة الفقر والهشاشة وتوفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية (الحد من الهدر المدرسي، دعم الانفتاح لدى الشباب خاصة في العالم القروي، تثمين المنتوجات المجالية… إلخ).

إدماج المرأة: اقتصاديا واجتماعيا عن طريق مبادرات تتبنى مقاربة النوع وتجعل من المرأة شريكا أساسيا في تحقيق التنمية؛ إذ تمكن المقاولة الاجتماعية من إدماج النساء في النسيج المجتمعي عن طريق أنشطة تثمن الكفاءات النسائية وتعزز استقلاليتهن وتعطيهن فرصة للإفصاح عن قدراتهن اللامتناهية في تحقيق الرفاه العام.

إدماج الشباب: قدرة المقاولة الاجتماعية على تبني مبادرات مهمة تهدف إلى تطوير مؤهلات الشباب وإنتاجيتهم، واشتغالها على إدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة عن طريق توفير تكوينات في مجالات عدة مع إمكانية إدماجهم اقتصاديا، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمشكل البطالة. وتعتبر تعاونيات التشغيل تنظيمات مهمة في هذا الشأن للتصدي لأزمة التشغيل.

المحافظة على البيئة: عن طريق مبادرات ومشاريع تعتمد على أساليب ملائمة تهم تشجيع استعمال الطاقات المتجددة، تبني الفلاحة المستدامة، تشجيع السياحة المحلية الإيكولوجية، الحفاظ على التنوع البيولوجي، تشجيع الاقتصاد الأخضر… إلخ. وكذا البحث عن أساليب مبتكرة للاستجابة لتحديات التنمية المستدامة.

إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة: تعمل المقاولات الاجتماعية عن طريق مبادرات مبتكرة على ضمان استمرارهم في التحصيل العلمي وتمكينهم من تعزيز قدراتهم وتشجيع الإدماج المهني لفائدتهم، وكذا توفير الفرص لولوجهم لسوق الشغل، وتثمين المنتوجات والخدمات التي يقومون بإنتاجها عن طريق بيعها، مما يمكنهم من تحرير طاقاتهم والحصول على دخل قار.

ويبقى لعب هاته الأدوار من طرف المقاولة الاجتماعية رهينا بتعزيز وتطوير هذا القطاع من خلال تسهيل ولوجها للتمويل بأسعار تفضيلية وتحفيزها ضريبيا، وأيضا بلورة برامج حكومية جديدة تعمل على تشجيع هاته المبادرات وتوفير حاضنات مقاولات اجتماعية وأيضا تطوير قدراتها التدبيرية والتسويقية، مع التعريف والتحسيس بها أكثر لدى الشباب.