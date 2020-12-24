في موسم الأعياد .. هكذا تواجه حرقة المعدة

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة خلال موسم الأعياد يتسبب في الإصابة بحرقة المعدة، والتي تتمثل أعراضها في ألم حارق خلف عظمة القص والتجشؤ المتكرر والشعور بضغط في المعدة، وذلك بسبب ارتجاع حمض المعدة.

ولمواجهة حرقة المعدة تنصح الجمعية بشرب كوب ماء فاتر من الصنبور أو كوب من الحليب؛ حيث يعمل ذلك على تخفيف حمض المعدة. ويعمل مضغ العلكة على تنشيط إفراز اللعاب، ومن ثم تخفيف حمض المعدة.

ويمكن أيضا مواجهة حرقة المعدة من خلال ممارسة رياضة المشي بعد تناول الطعام الدسم.

ومن المهم أيضا رفع الجزء العلوي من الجسم بعض الشيء أثناء النوم.

وللوقاية من حرقة المعدة ينبغي تناول كميات قليلة من الطعام موزعة على مدار اليوم، مع الابتعاد عن الوجبات الثقيلة والأطعمة الدسمة والكحول والنيكوتين.