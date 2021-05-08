قادة الأحزاب يناقشون علاقات المغرب وإسبانيا

أعرب قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، السبت بالرباط، عن رفضهم لاستضافة إسبانيا زعيم البوليساريو، داعين إلى تصحيح هذا الخطأ من خلال تقديم المدعو إبراهيم غالي إلى العدالة.

واعتبر قادة الأحزاب السياسية، خلال لقاء جمعهم بسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بحضور كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن السلوك الإسباني المتمثل في استقبال زعيم الانفصاليين، باستعمال هوية مزورة، يعد “أمرا مرفوضا” ويضر بالعلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين.

وفي هذا السياق قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في تصريح للصحافة، إن الاجتماع تناول المتغيرات التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية على ضوء الخطوة “الاستفزازية التي قامت بها إسبانيا باستضافة زعيم جبهة الانفصال، ولو لدواع إنسانية كما سمتها”.

وبعد أن شدد على تجند كل الأحزاب السياسية إلى جانب كافة القوى الحية في المجتمع، وراء الملك محمد السادس، للدفاع عن القضية الوطنية، اعتبر أن ما قامت به الجارة الشمالية يعد “أمرا مرفوضا ويمس بمسار العلاقة الإستراتيجية وحسن الجوار بين البلدين”، لافتا إلى أن كل ما قدمته إسبانيا “لا يعدو أن يكون مبررات غير مقنعة نهائيا، لذلك ليس هناك من حل سوى تصحيح الخلل الذي وقع وإعادة الأمور إلى نصابها، لأن القضية الوطنية بالنسبة إلينا خط أحمر”.

من جهته، أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تصرفات إسبانيا كان لها وقع سلبي كونها لا تحترم الاتفاقيات الثنائية المشتركة وحتى المعاهدات الدولية، مطالبا بإحالة ملف المدعو إبراهيم غالي على العدالة، معربا عن أسفه “لما بدر عن هذا البلد الصديق؛ لأن ذلك سيفقد العلاقات المغربية الكثير من المصداقية، التي ستكلفنا إعادة بنائها سنوات عديدة”.

بدوره، أعرب محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح مماثل، عن استنكار حزبه لهذه الخطوة الإسبانية، مبرزا أنه ينبغي على إسبانيا أن “تتراجع وتعبر عن موقفها الواضح بهذا الخصوص، دعما لجاره المغرب كما يستلزم ذلك مستوى العلاقات بين البلدين”، ومضى قائلا: “يحق للمغرب أن يتساءل بشكل قوي كيف لإسبانيا أن تكون شريكا له في عدد من القضايا الأساسية، من قبيل الهجرة غير النظامية ومحاربة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة، وتواصل -مع ذلك- الاتصالات مع الانفصاليين، ومع الجزائر بشكل مباشر، في قيامها بما قامت به إزاء المدعو إبراهيم غالي؟”.

من جانبه، أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن استضافة السلطات الإسبانية لزعيم الانفصاليين يعد خطأ وأمرا مرفوضا، لا سيما أن البلدين تجمعهما علاقات شراكة وعلاقات إستراتيجية، مشيرا إلى أن “العدالة الإسبانية لم تتحرك بالشكل الكافي لمساءلة هذا الشخص الضالع في عدد من القضايا وسجلت ضده العديد من التهم الإجرامية والحقوقية في إسبانيا”.

وفي السياق ذاته، أبرز محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن استقبال إسبانيا لزعيم ميلشيات “البوليساريو” يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية القديمة بين البلدين والمصالح الاقتصادية المشتركة والمستقبل المشترك، مؤكدا أنه يتعين على العدالة الإسبانية أن تقوم بواجبها تجاه هذا الشخص و”محاكمته في الجرائم والملفات المطروحة من الإسبانيين أنفسهم”.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أكدت، السبت، أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” هو “فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به”.