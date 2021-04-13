قادة الإمارات يهنئون الملك بحلول شهر رمضان

قادة الإمارات يهنئون الملك بحلول شهر رمضان
صورة: أرشيف
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 23:33

توصل الملك محمد السادس ببرقيتي تهنئة من كل من محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ومما جاء في البرقيتين: “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

الملك محمد السادس تهنئة رمضان قادة الإمارات

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