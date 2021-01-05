قادة الخليج يتشبثون بالشراكة مع المغرب ويدعمون سيادة المملكة بالصحراء

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اختتام أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) في مدينة العُلا السعودية، على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية.
ووجّه البيان الختامي للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، الصادر مساء اليوم الثلاثاء، توجيهاته بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية.
وجدد المجلس الأعلى، في بيانه، تأكيده على مواقفه وقراراته الثابتة في دعم سيادة المغرب ووحدة أراضيه، معرباً عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها المملكة لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية.
وشدد البيان الختامي، خلال اختتام قمة “السلطان قابوس والشيخ صباح” في مدينة العُلا، على رفض دول الخليج أي أعمال أو ممارسات من شأنها التأثير على حركة المرور في منطقة الكركرات.
وأعربت المملكة المغربية عن ارتياحها للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وللتوقيع على “إعلان العلا”، بمناسبة عقد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنه “انطلاقا مما يجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بإخوانه قادة دول الخليج العربي من وشائج موصولة ومودة صادقة، تعرب المملكة المغربية عن الأمل في أن تشكل هذه الخطوات بداية للمّ الشمل وبناء الثقة المتبادلة وتجاوز الأزمة من أجل تعزيز وحدة البيت الخليجي”.
ونوّهت المملكة المغربية بالمجهودات التي قامت بها دولة الكويت، كما أشادت بالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية بهذا الخصوص.
عاشت الصداقة المغربية الخليجية والحمد لله على عودت العلاقات الأخوية بينن الاشقاء
بعد هذا الإعلان الهام من دول الخليج العربي تجاه قضية الصحراء المغربية قد تشرع باقي دول الخليج في فتح قنصليات في الصحراء المغربية
نتمنى كذلك أن تكون هناك مصالحة مغربية جزائرية وتتخلى الجزائر عن دعم انفصال المغرب عن صحرائه و فتح الحدود والدفع بالشعبين إلى الرقي والازدهار
الحق يقال دول الاتحاد الخليجي يقفون مع الحق ويساندون المغرب في وحدته الترابية عكس الجزاءر التي تقف مع الباطل وتساند عصابة البوليزاريو الانفصالية الحمد لله العلاقة ممتازة مع دول الاتحاد الخليجي أما جار السوء جاء زاءر بقيادة العصابة فلا تحظى بأي احترام دولي
يغمرون السرور والفرح برؤية أشقائنا يتصالحون ويجتمعون على مائدة الأخوة والمحبة وهذا هوالوضع الطبيعي الذي يفرح القلب . هنيئا لنا جميعا بهذا الصلح وإلى الأمام.
الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تعادي وحدة المغرب الترابية، وتدافع عن مرتزقة الجزائر ( البوليزاريو). والمغاربة يعرفون جذور هذا الحقد والحسد الجزائري ( نظام الحكم الجزائري وليس الشعب الجزائري الشقيق)
نحمدالله الذي ألف بين قلوب الأشقاء في الخليج وهو المسعى الذي لم تحد عنه دبلوماسية المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأظفره على أعداء الوطن.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هدا الجمع حتى تكون لبنة لجمع الشمل العربي والايلامي
ههههه جار الشر سيصيبه السعار من موقف دول الخليج ،شتان بين دولة تجر وراءها الف وأربعمائة سنة من التاريخ والارث الحضاري وبين دولة من صنع الاستعمار وتحاول صنع التاريخ وتزور وتسرق تراث الآخر وتدعي انها هزمت الاستعمار وما كان لها أن تستقل لولا دعم المغرب لثورتها ،ولما استقلت تنكرت لكل شيء .فسخرت التها الدعاءية ضد من احسن الينا بالامس.
بعد كل هذا الدعم الدولي للمغرب في وحدته الترابية لم يتبق للجزائر و حكام المرادية غير ان يبتلعوا ريقهم اسفا على مليارات ضاعت هباء في وهم و عبث. اخاف على عسكر الجزائر من بوم يستيقظون فيه و قد صنفت بلدهم مع كوريا الشمالية و ايران في نادي الدول الداعمة للارهاب
البيت الخليجي الموحد سند قوي و راسخ لمغرب قوي و موحد، فشكرا لمجلس الاخوة الخليجية لموقفه الداعم لمغربية الصحراء.
إذا زاغت الأمة عن قضيتها الأساسية وهي القضية الفلسطينية ولم تكن أولى الأولويات فاعلم أن الأمر جلل والمصيبة قد ضربت القيم والأخلاق .أقول للمقدسيين وللغزاويين ولباقي الربوع العزيزة اتحدوا فيما بينكم فاتحادكم قوة تزعج العدو .ولا تعولوا على الآخرين فلقد باعوا وقبضوا الثمن
الحمد لله الولايات المتحدة الأمريكية قامت بالواجب واعطت المغرب حقه اما باقي الدول وخاصتا فرنسا اتظح انهم مستغلين
مسألة وقت كل دول الخليج ستفتح قنصلية لها في الصحراء المغربية خاص جنرالات الجزائر يزيدو حسبو أوميساليوش الحساب راه باقي دول آسيا وأمريكا اللاتينية
الضربة القاضية لتبون، لمرتزقته ولمن معهم. دقة تابعة دقة. ا الدق تم ا العزيز ا الدق تم.
اين هي قنصلية امريكا فالصحراء اني لا اراها هههههه
الحمد لله اخيرا إتفق العرب .أتمنى ان يعبروا بصدق وبالملموس عن تضامنهم مع أشقائهم المغاربة في قضيتهم الوطنية.عاشت الوحدة العربية وعاشت المملكة موحدة وقوية بقيادة ملكنا الحبيب.دام له النصر والتمكين والسلام عليكم.
كم كنت مسرورا وفرحا بالمصالحة بين دول الخليج العربي، أنه لشيء عظيم ان نرى قادة دول الخليج يجتمعون بهذا الشكل، ودعمهم للملكة المغربية في وحدتها النرابية يزيد وحدة واتحادا وان شاء الله الخير قادم، ونتمى الخير للشعوب الإسلامية كافة.
وتحية تقديرية لدول الخليج العربي.
هذا ما كنا نتوقعه : فالظاهر أن دول الخليج عملت بوساطة أمريكية مغربية على لم الشمل عوض التفرقة لأنه لم يبق داع للتفرقة بين قطر ومحاصرتها وهي الدولة التي تشكل قوة في المنطقة ويمكنها إمتصاص مناورات القوى التي تستهدف وحدة الدول العربية ذات العقيدة السنية وبالتالي فلم يكن هناك داعي حسب الوساطة أعلاه أن تكون هناك تفرقة بين الدول العربية ومن تم تفتيت دول المشرق العربي كما كانت تتضمنه النسخة البوشية لصفقة القرن لتأمين إسرائيل وهذا من جهة دول المشرق العربي أما من جهة دول المغرب العربي فلم يبق للتنسيق الأمريكي المغربي إلا ردع الجزائر الداعمة لمخطط ماضوي يسعى لتفتيت دول المغرب العربي ولكن حلف الناتو سيكون لها بالمرصاد لكبح جماح عقيدة الحرب للنظام لعسكري إضافة لمحاصرتها من طرف المنتظم الدولي والعمل على خلق نظام سياسي مدني وتخليص الشعب الجزائري من الإعتقالات وغسل الدماغ الذي يتعرض له صباح مساء عبر ترويج أسطوانة العداء المجاني المشروخة للمملكة المغربية الشريفة.
هناك سفارة للمغرب فلسطين في حين لا ارى سفارة للجزائر اللي مصدعانا بالشعارات الخاوية
الى الرقم 3 رحيم ، لا يااخي لا نريد اي مصالحة مع الجزائر ولو اعترفت بمغربية الصحراء، لامكان لقنصلية الجزائر في الصحراء المغربية ، لقد نسينا ان هناك دولة تسمى الجزائر
نتمنى التوفيق للاخوة في الخليج، و موقفهم ليس بغريب
نتمنى ان تكف القيادة الجزائرية على عدائها للمغرب ودعمها للانفصال والمس بوحدته الترابية، والعمل على احياء الاتحاد المغاربي، وعدم عرقلق للارتقاء بالدول المغاربية كافة مما يستجيب لطموحات شعوبها.
والله لقد اكتملت فرحتنا نحن المغاربة بهاذا الصلح المبارك بين احبابنا في الخليج… هنيئا لإخواننا واشقائنا الغاليين…