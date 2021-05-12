قادة دولة الإمارات يهنئون الملك بعيد الفطر

قادة دولة الإمارات يهنئون الملك بعيد الفطر
صورة: أرشيف
الأربعاء 12 ماي 2021 - 21:50

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب ولي عهد أبو ظبي للملك في هذه البرقية، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتوصل الملك محمد السادس أيضا ببرقية تهنئة من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ودعا محمد بن راشد آل مكتوم الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

الملك محمد السادس برقية تهنئة عيد الفطر قادة الإمارات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • محمد الوطن
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 21:57

    أحر التهاني والتبريكات لجلالة الملك ولأسرته الكريمة بمناسبة هذا العيد السعيد،سائلا عزوجل أن يمن عليه بالصحة والعافية والهناء انه سميع مجيب.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أستاذة وطنية
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 21:59

    هما صاموا 30 وحنا فين مشى نهار 29 هل نعيش في كوكب آخر غير الارض كل هذه الدول الإسلامية مخطئة ونحن الصائبون مستحيل

    -12
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • zaki
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 22:08

    عيد مبارك سعيد إلى جميع المغاربة داخل و خارج الوطن ، واللهم نصر إخواننا المرابطين في القدس المحتلة وإلى الملك محمد سادس واسرته الكبيرة والصغيرة.

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع مغربي من أوروبا
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 22:28

    في الحقيقة لا نفهم ما يجري! التبريكات تتقاطر من كل حدب و صوب بمناسبة عيد الفطر، بينما الشعب الفلسطيني الأعزل المقاوم يستقبل عيد الفطر بتقاطر القنابل برا بحرا وجوا والضحايا في كل مكان اللهم تقبلهم من الشهداء ! آه بأي عيد عدة يا عيد!

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المغرب والإمارات
    الأربعاء 12 ماي 2021 - 22:38

    علاقة ممتازة وجيدة بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة مند المرحومين تغمدهما الله برحمته الملك الحسن التاني والشيخ زايد ::::اللهم انصر المسلمين في كل مكان وتبتهم على كلمة ؛لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بادرة إنسانية لمدير أوزون
الأربعاء 12 ماي 2021 - 21:32

بادرة إنسانية لمدير أوزون

صوت وصورة
كيفية أداء صلاة العيد
الأربعاء 12 ماي 2021 - 20:34

كيفية أداء صلاة العيد

صوت وصورة
سال الطبيب: صحة الجلد
الأربعاء 12 ماي 2021 - 19:30

سال الطبيب: صحة الجلد

صوت وصورة
نفق تحت أرضي بتمارة
الأربعاء 12 ماي 2021 - 18:32

نفق تحت أرضي بتمارة

صوت وصورة
أساطير أكل الشوارع: مطعم الوزاني
الأربعاء 12 ماي 2021 - 18:00

أساطير أكل الشوارع: مطعم الوزاني

صوت وصورة
منابع الإيمان: أسرار المعوذتين
الأربعاء 12 ماي 2021 - 14:30

منابع الإيمان: أسرار المعوذتين