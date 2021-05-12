قادة دولة الإمارات يهنئون الملك بعيد الفطر

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ومما جاء في هذه البرقية: “يطيب لي ويشرفني أن أعرب لجلالتكم عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالتكم بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.
وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب ولي عهد أبو ظبي للملك في هذه البرقية، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وتوصل الملك محمد السادس أيضا ببرقية تهنئة من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد.
ودعا محمد بن راشد آل مكتوم الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الملك محمد السادس بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
أحر التهاني والتبريكات لجلالة الملك ولأسرته الكريمة بمناسبة هذا العيد السعيد،سائلا عزوجل أن يمن عليه بالصحة والعافية والهناء انه سميع مجيب.
هما صاموا 30 وحنا فين مشى نهار 29 هل نعيش في كوكب آخر غير الارض كل هذه الدول الإسلامية مخطئة ونحن الصائبون مستحيل
عيد مبارك سعيد إلى جميع المغاربة داخل و خارج الوطن ، واللهم نصر إخواننا المرابطين في القدس المحتلة وإلى الملك محمد سادس واسرته الكبيرة والصغيرة.
في الحقيقة لا نفهم ما يجري! التبريكات تتقاطر من كل حدب و صوب بمناسبة عيد الفطر، بينما الشعب الفلسطيني الأعزل المقاوم يستقبل عيد الفطر بتقاطر القنابل برا بحرا وجوا والضحايا في كل مكان اللهم تقبلهم من الشهداء ! آه بأي عيد عدة يا عيد!
علاقة ممتازة وجيدة بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة مند المرحومين تغمدهما الله برحمته الملك الحسن التاني والشيخ زايد ::::اللهم انصر المسلمين في كل مكان وتبتهم على كلمة ؛لا إله إلا الله، محمد رسول الله.