قاصر يلقى مصرعه بصهريج غير مسيج بمراكش

قاصر يلقى مصرعه بصهريج غير مسيج بمراكش
صورة: أرشيف
الأربعاء 5 ماي 2021 - 19:21

انتشلت عناصر الوقاية المدينة، مساء الأربعاء، جثة قاصر توفي غرقا بحوض مائي غير مسيج بمنطقة تازاكورت بالجماعة الترابية القروية السعادة بعمالة مراكش.

وغرق الهالك، البالغ قيد حياته من العمر 16 سنة، حين كان يحاول السباحة بهذا الحوض المائي، كما هي عادة أطفال المناطق الفلاحية مع بداية فصل الصيف، حيث تنتشر حالات عديدة من غرق الأطفال والمراهقين بأحواض السباحة التي توجد بالضيعات الفلاحية.

وإثر توصلها بإخبارية بهذا الخصوص، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بسعادة إلى مكان الواقعة، من أجل معاينة مسرح الحادث المميت والإشراف على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمدينة مراكش.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، فتحت عناصر الدرك الملكي بسعادة تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

وأوضحت تصريحات متطابقة لسكان تازاكورت أن هذه الصهاريج، التي لا تتوفر على سياجات والتي يبلغ عمقها حوالي 16 مترا، تشكل تهديدا لأطفال الدواوير.

حوض مائي غرق قاصر مراكش منطقة تازاكورت

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