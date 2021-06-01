قاضي التحقيق الإسباني يرفض اعتقال غالي بتهم التعذيب وارتكاب مجازر إبادة

رفض قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في مدريد، اليوم الثلاثاء، توقيف زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بشأن تهم “التعذيب” وارتكاب “مجازر إبادة” التي تلاحقه منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية أن إبراهيم غالي نفى في التحقيق، الذي دام ساعتين عبر تقنية “الفيديو”، التهم الموجهة إليه، معتبرا إياها “سياسية”، بينما طالب دفاع الضحايا باتخاذ إجراءات احترازية في حقه من خلال سحب جواز سفره واعتقاله فورا على سبيل الاحتياط، وهو ما لم يستجب له قاضي التحقيق الذي رفض اعتقال زعيم البوليساريو واكتفى بطلب تحديد عنوانه.
وقال ماركوس أولي، محامي زعيم جبهة البوليساريو، في تصريحات لوسائل إعلام بعد انتهاء التحقيق، إن غالي نفى أمام قاضي المحكمة الوطنية أنه “ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكان الصحراء”، مضيفا أن الزعيم الانفصالي “لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية” في الاتهامات التي وجهها إليه الضحايا.
وأكدت مريانا دلماس، عن دفاع الضحايا، وجود “مؤشرات ووقائع دالة” على تورط الزعيم الانفصالي، وطالبت بحسبه احتياطيا ومنعه من مغادرة إسبانيا إلى حين انتهاء التحقيق معه.
وبعد انتهاء الاستجواب والاستماع إلى شهادات الأطراف المعنية، ينتظر أن يقرر قاضي التحقيق في إسبانيا الإجراءات المتخذة في حق زعيم جبهة البوليساريو.
ويأتي استنطاق غالي من المستشفى الذي يرقد فيه، بعد شكاية رفعها ضده فاضل بريكة، المنشق عن جبهة البوليساريو الحاصل على الجنسية الإسبانية عام 2020، تتهمه بـ”الاعتقال غير القانوني والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية” و”تعذيبه” في مخيمات تندوف.
وتلاحق إبراهيم غالي شكاية ثانية تعود إلى سنة 2017 رفعتها “الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان” بتهمة ارتكاب “مجازر إبادة” و”اغتيال” و”إرهاب” و”تعذيب” و”إخفاء” في مخيمات تندوف.
هو اصلا معتقل للمرض الخبيث وقريبا سيعتقل في قبره للأبد وستبقى الصحراء في مغربها الى ان يرث لله الارض ومن عليها
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار
صدق الله العظيم
قرار القضاء الإسباني التابع لي التحايل السياسي لا يفاجئني، بدليل ليس هناك دولة في العالم تتابع ،تقاضي،وتسجن عملاءها وجواسيسها……
كان من الواضح أن يربط اتهاماته بالسياسة وبعدم اقترافه لتلك الانتهاكات. واضح انه سيخرج من محاكمته بريئا. تغيير جواز سفره مزورا بحد ذاته تهمة يجب أن يسجن عليها
من قال أن المغرب يريد اعتقاله … المغرب يريد دفنه سياسيا مع مشروعه الانفصالي الوهمي و هذا ما تم تحقيقه بجره للمحاكم كمجرم حرب
رائحة الإستعمار لازالت تفوح من إسبانيا حكومة وقضاء لا تنتظروا شيء منهم لكن بالمقابل تماسكوا فيما بينكم لتحرير أرضكم وأرض أجدادكم الله الوطن الملك.
والسلام عليكم خوتي المغاربة الاسبان وجار السوء خصهم اتضربو بالمثل
فيناهوما دوك لباق الي تتقول اسبانيا دولة ديمقراطية او تدافع على حقوق الانسان هادي راها واقعة خاص تتحاكم عليها دولة اسبانيا كلها واش اعياد الله مجرم حرب تيتفشش علامن تضحكو فين هي توابت الدولة ديالكم صافي بعتو كلشي لجينيرالات او شريتو بوليزاريو كيفاش بغيتو المغرب يلتزم معاكم باتفاقية محاربة الارهاب او نتوما مسكنين عندكم ارهابي او تدافعو عليه راه تيبان ان دولتكم كلها ارهابية او خاص المجتمع الدولي ايفيق من النعاس ويحاكم اسبانيا ويفرض عليها عقوبات
للأسف الاتهامات وحدها لا تكفي ، كنت تمنيت ان يقدم الاطراف المشتكون الادلة على ارتكابه هذه الجرائم ، لن يتمكن امامها قاضي التحقيقي من اخلاء سبيله ومتابعته في حال سراح . لكن الشكاوى من دون اثباتات لا تكفي وموقف قاضي التحقيق سليم للأسف الشديد . كنا نتمنى ان ينتهي امر هذا السفاح المجرم في جلسة التحقيق الاولى وتبفى باقي الجلسات روتينية فقط . . هذا ملف كبير جدا واطرافه دول وحكومات وجنرالات ، فيجب ان يكون إعداد الملف على قدر حجم صاحبه والاتهامات الموجهة اليه . وينبغي الانتباه في اعداد الملف الى اصغر صغيرة وملئها بما يضمن اعتقاله ، لان مهمة دفاع غالي هي البحث عن تلك الصغيرة لاخراجه منها .هذه ملفات تحتاج الى محامين دوليين يترافعون عن دول وحكومات ضد دول ومنظمات .. وليس محام عادي يترافع عن قضايا اغتصاب وقتل ..
الكل يعرف انها محاكمة صورية لرفع الحرج عن الحكومة الاسبانية لذلك صرح وزير الخارجية ان الازمة لن تنتهي بمحاكمة صورية لمفيوزي عميل سابق للمخابرات الاسبانية
حكمة السياسة الخارجية المغربية توقعت هذا السيناريو لذلك جاء في بلاغ الخارجية اول امس ان محاكمة الرخيص او عدم محاكمته ليست هي صلب المشكل المغربي الاسباني، بل المشكل الاصلي هو خذلان الجارة الشمالية لحليف استراتيجي. المهم الي عقدها بيديه يفكها بسنانو. تحياتي
علاش ما يخرج ليهم سيد بوريطة فاص مطالبة بإسترجاع سبتة ومليليا وجز مغربية
إسبانية من زمان وهي معارضة إسترجاع أقاليمه صحراوية وليوم كشرات على انيابة وستجدها أكثر خبث ونفاق من جارة مشؤومة دزاير
هل هذا هو القضاء الإسباني… اكبر مجرم واقوى أدلة وتزوير بين بعد ذلك تبرأة. تساؤل إذا كان هذا المنشق عن بلده المغرب يعرف أنه قانوني ولم يرتكب شيئا فلماذا دخل بجواز سفر مزور ??¿??!!
رائحة التآمر واضحة وضوح الشمس والنهار بين جنرالات السوء واسبانيا العنصرية. الله اعلم بمحتوى صفقة الرشوة الغليظة… لكن المغرب برجاله لكم بالمرصاد
الى ان يرث الله الارض ومن عليها
سلام عليكم على ما يبدو ان الإجراء المتحده في حق الخائن جلي مند البداية مادام ان اسبانيا تكتمت على ولوجه اراضيها بهوية مزورة الا أنها ستمتنع عن اعتقاله او سحب جواز سفره لتبين للمجتمع الدولي ان الأمر هين ، و لكل نطالب من الجهة الوصية على العلاقات الدولية توقيف اي تعاون امني او اقتصادي مع اسبانيا و اعلان القطيعة الدبلوماسية مع هدا البلد و تضمينه في خانة الدول العدوة و محاسبتها على ايام الاستعمار و فتح ملف الغاز الكيماوي لمدن الشمال و التحالف مع اقليم الكاتلون و تمويله خلف الستار و الركوب على جميع القضايا التي تهم اسبانيا و نحن كمواطنون سنقاطع جميع المنتوجات الإسبانية و ارجو من الدولة فرض التاشيرة على الاسبان المزلوط الله الوطن الملك الصحراء مغربية مغربية مغربية و الموت للاعداء
شرح ااواضحات من المفضحات علاش كنخبو الشمس بالغربال راه سباتيا بينات العداوة ديالها لانه ضد أن يكون المغرب قوي واش بغيت سبانيا تبغي لنا الخير و ميمكنش اسباتيا خصنا نتعامل معاها بحالها بحال الجزاءر
شخصيا لم اندهش من رد فعل قاضي التحقيق، مجرد السماح له بدخول التراب الإسباني دال على عدم استقلال القضاء الإسباني، اسبانيا تاريخها الاستعماري و حقدها على المغرب لن تمحيه السنين و كذلك العديد من الدول التي بنت بلدانها من نهب ثروات مستعراتها و مازالت.
المغرب لا يهمه في رأيي دخول غالى السجن أو لا، بقدر فضح إسبانيا و علاقتها السامة بموضوع الصحراء، من الطبيعي أن تعاند لأن الدور آتي على المدينتين المحتلتين سبتة و مليلية.
المغرب ذكي و وضع اسبانيا في الميزان وأخرجت كل أوراقها ليسهل على المغرب التصويب نحو الهدف، و هو يجمع نقاطا في صالحه لمهاجمتها في ملف الصحراء و سبتة و مليلية، المغرب خصم عنيد، و له نفس طويل.
نحن في انتظار رد المغرب، ورد قاضي التحقيق بعيدا عن محاميه.
اسبانيا موقفها ضعيف و تناور بخرجاتها الإعلامية بموضوع هتك الحدود البرية لسبتة و مليلية.
تلك أرضنا و المغرب مزال ما سالا ليها، سياسة تكتيك و صافي.
قلتها من قبل وللاسف الكل عارضني هاته المواضيع لا تعالج بالعاطفة نعلم كلنا إن له جنسية جزائرية و مصالح اسبانيا أكبر بكثير مع الجزائر فكفانا مغالطات
لو كانت السلطات الاسبانية تحترم نفسها و حدودها و حرمة اراضيها حقا ، لاعتقلت هدا الشخص بتهمة دخول أراضيها بهوية مزورة ،قبل التطرق إلى أي شيء أخر ضده . لكن مادامت لم تفعل فهاد دليل على كون السلطات الاسبانية الرسمية متورطة في عملية تزوير الهويات و تهريب البشر. و هدا سلوك يجعل إسبانيا في دائرة الشك في سلوكها مع باقي دول العالم ، و جب الحدر من حدودها و جوازات سفرها .
نحن المغاربة لا يهمنا غالي اكثر مما يهمنا تعامل الاسبان مع القضية وهي ادخالها باسبور مزور والتستر عليه …نريد موقفا صريحا من الاسبان هل تريد التعاون ام حفر ليا نحفر لك
يجب على محكمة اسبانيا ان تحاكم هذا المجرم المسمى ب غالي أو تسلمه الى محكمة دولية لتتخذ الأجرءات اللازمة في حقه
أين شعارات حقوق الإنسان والحريات العامة …..
ملي يجي وقت الصح كتبان الدولة العميقة
يجب وقف إسبانيا عند حدها و قطع جميع العلاقات معها.
واخيرا ازاحت اسبانيا القناع عنها فبدت لنا عورتها و من وراءها عقدتها و كرهها لاحفاد طارق بن زياد و من بعده يوسف بن تاشفين ووووو
الهدف لم يكن غالي بل الهدف كان هو اسبانيا .واليوم وبعد هذا القرار ابانت عن وجهها الاستعماري الحقيقي وانها هي من تقف وراء وحدة المغرب وان جينيرالات الجزاىر ما هم سوى لصوص عملاء لها ولصوص للغاز عبر الانابيب المتجهة نحو اسبانيا نصف المبيعات تذهب الى خزينة الجزاىر والنصف الاخر يتقاسمونه مع بعض الساسة الفاسدين داخل إسبانيا .
اذا و لماذا دخل بأوراق مزورة ام ان القاضي حاكمه باوراقه المزورة . المهم اعجبتني حنكة المغرب عندما خرج بتصريح بأن المواقف لن تتغير سواء اعتقل غالي ام لم يعتقل
مراوغات البوليزاريو الإسباني قد اقتربت من نهايتها وغدا ستتضح الحقيقة وستنكشف المؤامرة. .المجرم زعيم بوليزاريو الجزائر يمكن له أن يغادر التراب الإسباني ويعود بشكل نهائي إلى أحضان عسكر الجزائر مباشرة بعد استنطاقه من طرف القاضي
لأنه بعدم اتخاذ أي إجراء احترازي بحقه و نظرًا لعدم مصادرة جواز سفره ، سيغاد إسبانيا بأمان. ولن يعود ابدا ، إن المسرحية ستتم عن طريق الاتصال عن بُعد ، ولا ضرورة لحضوره في المحكمة الوطنية ، ربما قد تم تحضيرترحيله دون إتاحة الفرصة لإدارة أي احتجاز احتياطي محتمل مع تقييد محامو الضحايا بإجراء بيروقراطي إلى أن يصل المجرم إلى الجزائر بسرعة وأمان.
سؤال هل أستمعت المحكمة لي بطوش ام ابراهيم الرخيص
غدا سنسمع خروج ابن بطوش من الأراضي الاسبانية!!!!! يجب على المغرب تربية اسبانيا و تلقينها درس لأنها لم تعر أي اهتمام و احترام للمغرب بقدر ما قدمت من تعاون للجزائر و ابنتها مع العلم أنها تستفيد من المغرب أكثر من الجزائر. المغرب خط أحمر و في انتظار رد من عند السيد بوريطة نشكره جزيل الشكر على كل المجهودات التي قدمها في هذا الملف
فليعملوا الاستئناف الي محكمة الاتحاد الاروبين ، في حالة تواطئت إسبانيا قضائيا.
اضن هذه ضربة قاضية للمرتزقة واتبعهم رائيسهم بين المطرقة والسندان..المغرب شدهم قيطي يجب المغرب لا يرحم اسبانيا حتى الدول الاوروبية لا تتلاعب معى المغرب في مساعدة المرتزقة هنا المغرب يقول المرتزقة و الجزائر انتم مجرد ذميات في يد اسبانيا اما الان المغرب قبط على رأس لفعة الذي كان ينتظر مند زمن اما للاعتراف بالصحراء او لاصحراء ولا سبتة..
ليست التهم كما يدعي زعيم المرتزقة بأنها سياسية وإنما مسرحية المثول أمام قاضي التحقيق الذي يرفض سحب جواز سفره يأكد مرة أخرى بأن القضاء الإسباني ليس مستقلٱ
واضح إبراهيم غالى كعبه عالى عليكم مامن مكيدة تكيدونها له ويخرج منها سالم غانم أظن كفاية كده لأن وضعكم محرج أمام العالم واتقوا الله في أفعالكم ربما تنقلب عليكم هذه المكائد وتصبحوا على ما فعلتم نادمين
كانت باينة منذ البداية. إسبانيا- فرنسا- ألمانيا كلهم أعداء للمغرب. و الله لن يريدوا الخير للأمة العربية و الإسلامية. لماذا نضحك على أنفسنا. ؟متى كان هؤلاء أصدقاء لنا. ارجعوا إلى التاريخ و إلى القرآن الكريم. هم فقط منافقون لهم معنا مصالح اقتصادية و سياسية و اجتماعية يستنزفون ثرواتنا بإستمرار. يجب القطيعة التامة مع إسبانيا حتى يعودوا إلى رشدهم. افتضح أمرهم بشكل رسمي و علني منذ إقرار الرئيس السابق ترامب بسيادة المغرب على صحراءه. إن كانت و.م.ا أقوى دولة في العالم قد اعترفت بحقنا الأبدي فماذا تعني لنا إسبانيا اللي هي غير: زبالة أوروبا ليذهبوا إلى الجحيم و الجايحة الكحلة.
على ﻹنفصاليين رجع الى وحدة بلدهم المغرب.
تاريخ يقول أنً صحراء كانت مغربية والكل يعلم ذلك، ثم أستاوﻻت عليها إسبانيا أﻹستعمارية وسماتها صحراء سبانية، وفي ﻷخير رجعتها الى لتعريفها الحقيقي الذي هو صحراء مغربية الجنوبية. ﻹنفصاليين يعرفون ويعترفون أنهم مغاربة لكن مذهابيتهم تكره ﻹنضمام الى نظام بلدهم، والعدو والمتربصين يشجعون تفرقة لكي يصلون الى أهدافهم. ﻹنفصاليين يتمسكون بما يضرهم ولا ينفعهم، النظام الحرية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلدهم أفضل من النظام الدكتاتوري العسكري الذي ﻻيشفق ولا حنان له.
هذا البيان كان مرتقبا. لأن رافعوا الدعوة لا يتوفرون على حجج دامغة…وقد يغادر زعيم البوليساريو أسبانيا في اي لحظة. لكن السؤال الكبير هو ماذا ستفعل الدبلوماسية المغربية التي اشترطت عودة العلاقات مع مدريد بمحاكمة غالي؟؟؟
مابقى مايتكال الصبليون بورقعة يساندون الإرهابيين علانية ويقفون مع الجزاءر لتشتيت المغرب،فيجب على المغرب الضرب بالحديد،ابتداءا بقطع جميع العلاقت مع الجارين العدوين، والاعتراف بجمهوريات القبائل وكتالونيا والباسك.
آن الأوان أن تذهب الدولة المغربية إلى أيعد من ذلك. يجب رفع دعوة قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر لاسترجاع صحرائنا الشرقية، مستندة في ذلك إلى الأرشيف العثماني والفرنسي. مع رفع الملف إلى منظمة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لسكان المنطقة بخصوص انضمام الصحراء الشرقية للمغرب، وهؤلاء معروفون بولائهم للدولة المغربية قبل وبعد الإستقلال. ثانياً يجب مقاضاة إسبانيا و ألمانيا أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة استخدام و تجريب اسلحة كيماوية فتاكة لإبادة أهل الريف، هذه الكيماويات التي لازال سكان الريف يعانون من آثارها، إذ أن نسبة المصابين بالسرطان بالمنطقة في ارتفاع مهول. لذا يجب جبر الضرر و تقديم اعتذار رسمي من الدولتين عن الجرائم المرتكبة. انشري يا هسبريس.. فالمغربي بعروبته و أمازيغيته لا زال شامخاً… عائدون إن شاء الله…
اسبانيا هي من قامت بتجنيد الإرهابي ابن بطوش و دعمه و لذلك فنتائج الاستنطاق و المحاكمة متوقعة جدا .. سيتم اسقاط التهم عنه و إخلاء سبيله .. لكي لا يفضح تواطء اسبانيا معه و لكي لا يفشي أسرارا تضر بإسبانيا ..
لكن اسبانيا بدعمها للإرهابي ابن بطوش و تجنيده ،و بتشجيعها للحركات الإنفصالية ، و سعيها لإنهاء التعاون الأمني مع المغرب ، بعثرت جميع مفاهيم المنطق .. مما يدفع للتساءل حول موقف اسبانيا الحقيقي من “الإرهاب “.
دمت شامخا يا مغرب ..
و عاش الملك
و براڤو للدبلوماسية الخارجية و المخابرات المغربية
قاضي التحقيق يمضي في الطريق المرسوم من طرف إرادة الحكومة الإسبانية….. لأن في مثل هذه القضايا لا تراعى نزاهة القضاء وإستقلاليته وإنما إرادة الدولة وموقفها السياسي.
تقديم الرخيص امام العدالة انتصار كبير للمغرب و انهزام كبير لجارة السوء حتى الرشوة الغاز بنصف ثمن لم تفيدها في شيئ بل تؤزم معيشة شعبها ستنهار قريبا
رفض اعتقال السفاح رغم وجود شكايات و شهود وحجج دامغة إن دل على شئ فإنما يدل على تورط القضاء الإسباني هو الآخر مآزرا الحكومة في محاولة بئيسة لدرء العار الذي لحق بإسبانيا جراء استقبال شخص بهوية مزورة قصد الإستشفاء بمساعدة نظام دولة مارقة. يتكلمون عن الهجرة السرية أما حال زعيم جبهة البوليزاريو فهو التزوير في وثائق رسمية وهو ما رفض القاضي البحث في شأنه. المسألة مرتبة بطريقة محكمة ولم يبق إلا الأشخاص الذين تقدموا بالشكايات أن يتحركوا على جميع الأصعدة لإيقاف العصابة المتواطئة عند حدها.
l’Espagne est devenue officiellement un ennemi di Maroc
هاد شي بين من أول ديالو مات ديكتاتور فرانكو باقين ولادو
يكفي ان اسبانيا والجزائر انفضح امرهما حيث كانت اسبانيا تنوي اخفاء وجود المجرم في مستشفاها وكانت تود ارجاعه الى الجزائر فور شفاء الا ان ضغوطات المغرب اجبرتها على اعترافها بوجوده وكذلك اجراء البحث معه .
للأسف حسبنا الله و نعم الوكيل في كل اعداء وحدتنا الترابية
هل للقضاء الاسباني الجرأة ان يطلب من المخابرات الاسبانية ارشيف العميل إبراهيم غالي الذي كان جاسوسا و عميلا لها…ولماذا تم طرده من المخابرات الاسبانية..؟؟؟
لقد اخذ المغرب علما منذ مدة بالاتجاه السياسي للقاضي المعين لمساءلت الرخيص…واخذ علما ايضا ان السلطات الاسبانية قامت بتلقين الرخيص الاسئلة التي ستطرح عليه و الأجوبة ايضا.
المغرب كما صرح بذلك السيد بوريطة بالأنس لا تهمه محاكمة الرخيص و لا يهمه لا حبسه و لا اطلاق سراحه..فالهدف المغربي تم تسجيله بنجاح..وهو اعتراف اسبانيا بشكل علني و رسمي انها تواطأة بالتزوير و الاحتيال من اجل تهريب شخص من العدالة…وهذا له ما قبله و ما بعده..أوله ان المنتظم الدولي سيعرف الآن ان الدول التي تنادي بإلإستفتاء في الصحراء متبجحة بإحصائها للصحراويين متورطتان حتى اخمص اقدامهما في التزوير وان اي شيء يقولانه على هذه القضية هو محض هراء و كذب و تلفيق…
اعود و أذكر..اين ارشيف المخابرات الاسبانية من المحاكمة..ففيه تأكيد واضح على تورطه في قتل و اغتيال مواطنين اسبان داخل التراب الاسباني..
السؤال ربما هو..هل قام بذلك لصالح البوليزاريو ام لصالح المخابرات الاسبانية..؟؟
“لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية” في الاتهامات التي وجهها إليه الضحايا” اذا هناك مسؤول مجرم.، وما اشتكى منه الضحايا صحيح، ثم قضية كيفية إدخاله والمتورطين من الاسبان في ذالك كيف تحل؟
هذه المهزلة استبقها المغرب بذكاء بالبلاغ الصحفي لوزارة الخارجية يوم أمس.
الاستنطاق او المسألة التي جرت اليوم مع زعيم العصابة كشفت بالملموس تناغم المؤسسات الاسبانية وحرصها على مصالح الدولة الإسبانية لدى يجب عدم السكوت على هده المهزلة .فالمجتمع المدني والحقوقي والثقافي مطالب بالتحرك وفضح اسبانيا الرسمية .الدولة الفرانكاوية العميقة مازالت حاضرة واكبر دليل تحالفها مع كبرنات الجزائر ضد الديموقراطية الفتية بالمغرب
ليس عند اسبانيا استقلالية العدالة. ما هي الا شعارات استهلاكية. الكل يناور عندهم وهدفهم واحد. لا تنتظر منهم خيرا وعدلا.
القانون واضح إذا كان شهود إثباث في المحكمة ولكن إسبانيا دائما تدعي أنها لها مؤسسات حقوقية وتحترمها واليوم القضاء الاسباني بعدما لم يقرر حبس المتهم أكيد هناك شكوك في نزاهة القضاء الاسباني وحثى ولو كان ملف المتهم الرئيسي اكتسى عليه الطابع السياسي ومن هنا الدولة المغربية عليها التريث في هذا الملف وتحافظ على الهدوء وتعرف جيدا كيف أن تتعامل مع حسن الجوار
إسبانيا تدعى انها دولة الديمقراطية العدل ولكين لا الشيطان وشركه يلعبون على الناس الان انا مغربى نطالب جميع المغربا الاحرار يحبو بلادهم ان حنا تحرير سبتة و مليلية محتلتان من العدو الغاشمة الإسبان نحن ندركه الان لا معاملة مع الإسبان الداعمين لى الإرهاب غالى ومن يدعمه
يمكن لضحايا العميل الجزائري بن بطوش, رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الوزراء وسفير إسبانيا في الجزائر وسفير الجزائر في مدريد لمشاركتهم في التحايل على القانون الإسباني وتزوير وتغيير هوية شخص متابع قضائيا
اذا كنا نعتقد أن قاضي التحقيق مع غالي رئيس البوليساريو سيقدم على اعتقاله أو فقط يسحب جواز سفره فستكون مغفلين بمعنى الكلمة لأن الطبخة مجهزة لإعادة هذا المجرم من حيث اتي فحتى النيابة العامة متورطة في الطبخة لكن مع ذلك تبقى رغم صورتها الشكلية وضع زعيم البوليساريو انام القضاء بتهم القتل و التعذيب و الاغتصاب في حد ذاته انتصار لمغربية الصحراء بحكم انه تم وضع زعماء التنظيم الانفصالي في موضع مرتكبي جرائم ضد الإنسانية حتى و إن لم تتم الإدانة القضائية التي تبقى رهينة تقديم الأدلة و الحجج أمام قضاء يميل إلى إبراء المتهم قبل إدانته و رغم كل هذا و ذاك فعقاب الله اتي لا محالة
آن الآوان أن يظهر المغرب عن العين الحمرة لتريكة بو رقعة.. كبرها تصغار أمول المظل واحنا وراك لهاد رباعة السبليون. المغرب بإمكانه إخلاء الثغرين المحتلين في أقل من ساعة. مسيرة خضراء وسالا اللعب. والله يا المغاربة ما عارفين قيمتكم على خريطة إفريقية، المغرب قادر يقلب الموازين لو تكون شوية الثقة في النفس وتكون محسوبة عبار.
العسكر يدفع أموالنا لحماية إرهابي من القضاء الاسباني… والله لقد أصبح هاولاء الحكام الظالمين بما فيهم تبون.. أصبحوا يستهزؤون بنا كجزائريين…
ههه شيء مضحك فعلا ، هل تعتقدون بان بن بطوش سيحاكم في إسبانيا و هو عميل سابق لها و هي من قبلت دخوله بهوية مزورة للعلاج في بلادها .بصريح العبارة إسبانيا دولة معادية للمملكة المغربية خصوصا في وحدتها الترابية و قد شاهد الجميع انفعالها عندما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء هي و ألمانيا وهل نسيتم ما فعلته في مواطنين مغاربة إبان استعمارها لمنطقة الشمال و الجنوب ؟ .ثم أن إسبانيا لا تريد حل مشكل الصحراء لا معنا ولا معهم لأنها صاحبة مصلحة مصلحتها في إبقاء الوضع على ما هو عليه .ثم إن إسبانيا قد سمعت من طرف وزير الحكومة المغربية مؤخرا و ليس ببعيد تصريحا يؤكد فيه بأن المغرب مجرد انتهاؤه من مشكل الصحراء سيفتح ملف سبتة وامليلية المحتلتان من طرف الإستعمار الإسباني
لا شك أن القضاء الاسباني توصل بنصيبه من أموال الشعب الجزائري…. العسكر خايف يتورط في المصيبة التي اسسها بو خروبة بمساعدة القذافي…
تحيا جمهورية لقبايل الحرة….
أليس العين بالعين ، أليست العلاقات الدولية تعامل بالمثل، أليست مصالح مشتركة وتعاون متبادل .. كفي على المغرب معاملة إسبانيا بالمثل ، يجب استقبال زعيم كاطالونيا والترحيب به بالبيان والتوضيح ولا بالتزوير ، تجب مساعدته لأسباب إنسانية طبعا ، وكذا دعم القبايل سياسيا وماديا ومعنويا..
هذا التحقيق من طرف القاضي فيه ما يسمى ترطيب الخاطر للمغرب والتلاعب بالقضاء الاسباني المستقيل ونزيه من هذه المحاكمة ستضهر المملكة الإسبانية نزاهة قضائها في قضية هذا المجرم المغتصب وذليل على انه مجرم ومغتصب هو دخوله الى الجارة الشمالية الى ترابها بإسم مزور وهوية مزورة ان لم يكن مجرما لماذا دخل اسبانيا بهوية مزورة حتى لو لم يكن هذا مجرما يحاكم على تزوير الهوية والاسم اسبانيا تهيأ اروبا الإرهاب ومساعدتهم في دخول الى اروبا وستندم يوما ما على هذا وستكون لها تبعيات والاتحاد الأوروبي يجب ان لا يسكت على هذا التصرف الاسباني من طرف الاتحاد الأوروبي
إدا برأت المحكمة الإسبانية بتواطئ مع من أدخلوا بن بطوش إلى إسبانيا بوثائق مزورة لإخفاء مجرم حرب متابع قضائيا في قتل وتعديب المآت من المغاربة والصحراوييين بمخيمات تندوف… فكيف للمغرب أن يتعاون مستقبلا في القضايا الأمنية مع هذا البلد..؟ لن يقبل بذلك أي مغربي…
ليكن في علم ابن بطوش و أصدقائه
( إن بطش ربك لشديد )