قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء المغربية

أكدت مصادر هسبريس وجود مفاوضات لنقل أحد فروع القيادة العسكرية الأمريكية من أوروبا إلى الصحراء المغربية في الأقاليم الجنوبية.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم تدشين “القاعدة العسكرية” في وقت قريب، بالتزامن مع إطلاق مشاريع استثمارية أمريكية كبرى في المغرب، بالإضافة إلى الدور الذي ينتظر أن تقوم به قنصلية أمريكا في الداخلة، حيث تم ربط إنشائها بلعب دور اقتصادي كبير في المنطقة.

وكانت الأوساط الإعلامية كشفت النقاب عن صفقة عسكرية مغربية أمريكية تصل قيمتها إلى مليار دولار، في انتظار موافقة الكونغرس؛ وتشمل أيقونة الطائرات المسيرة عن بعد “إم كيو-9 بي سكايغارديان”، التي لا تمتلكها إلا دول كبرى، وتتوفر على خصائص حربية جد متطورة، إذ يتباهى منتجوها بتحقيقها 6 ملايين ساعة من التحليق.