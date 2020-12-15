قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء المغربية

قاعدة عسكرية أمريكية في الصحراء المغربية
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الثلاثاء 15 دجنبر 2020 - 16:10

أكدت مصادر هسبريس وجود مفاوضات لنقل أحد فروع القيادة العسكرية الأمريكية من أوروبا إلى الصحراء المغربية في الأقاليم الجنوبية.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم تدشين “القاعدة العسكرية” في وقت قريب، بالتزامن مع إطلاق مشاريع استثمارية أمريكية كبرى في المغرب، بالإضافة إلى الدور الذي ينتظر أن تقوم به قنصلية أمريكا في الداخلة، حيث تم ربط إنشائها بلعب دور اقتصادي كبير في المنطقة.

وكانت الأوساط الإعلامية كشفت النقاب عن صفقة عسكرية مغربية أمريكية تصل قيمتها إلى مليار دولار، في انتظار موافقة الكونغرس؛ وتشمل أيقونة الطائرات المسيرة عن بعد “إم كيو-9 بي سكايغارديان”، التي لا تمتلكها إلا دول كبرى، وتتوفر على خصائص حربية جد متطورة، إذ يتباهى منتجوها بتحقيقها 6 ملايين ساعة من التحليق.

أمريكا البوليساريو الصحراء المغرب قاعدة عسكرية

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‫تعليقات الزوار

29
  • تعليق
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    يجب على المغرب أن يعمل جاهداً ليصبح من دول العالم الأول.. عندئذ، سيصبح لنا كلمتنا الخاصة.

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  • شرف 58
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    دعيناهم الله! هاذ الجزاءريين هما لي وصلونا ل هاذشي.ولكن مالعمل؟ العسكر في جميع البلدان ماعندوش مع الشعوب او مع التنمية.كايعرفو غير القوة.داكشي علاش انا فرحان بزاف بهاذ التحولات الاخيرة.انا شخصيا احسن لي المعاملات مع اسراءيل لي ف اسيا.ولا المعاملة مع اسراءيل جارتنا.

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  • سين
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    أحسن شيء هو إعلان عن معاهدة للدفاع المشترك بين المغرب وأمريكا.

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  • مواطن غيور حقا
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    القنصلية الامريكية في الداخلة وليس في العيون. اما احداث قاعدة عسكرية امريكية في الصحراء المغربية فسيكون الضربة القاضية للجزائر والبوليزاريو وستساهم في محاربة الجماعات الارهابية في الساحل والصحراء.

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  • نبيل
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    بدل أنفاق المال في التعليم والنهضه ينفوقونها في تشغيل المصانع الأمريكيه والتسلح لمحاربة المسلمين هذا هو هدف اليهود والنصارى فرق تسد
    هذا جزء من صفقة القرن التطبيع التسليح
    اللهم رحماك

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  • Patriote
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    Ça serait la meilleure façon de faire taire les ennemis de notre intégrité territoriale et de répliquer à l’attitude de l’Espagne, dont on ne sait plus si elle avec nous ou contre nous ( en se référant à la déclaration d’hier de sa ministre des affaires étrangères).

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  • بنادم
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    أنا أشم أن أمريكا تريد جعل المغرب قاعدة خلفية لبيع غازها لأروبا والأيام بيننا …ما تقوم به أمريكا ليس في سبيل الله بل كله مدروس بعناية ….أمريكا تتوفر على الغاز بوفرة وتبحث لها عن أسواق

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  • حميد
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    شي وحدين فرحانين بقاعدة أمريكية راه سمتو احتلال هاداك بدلنا الجزائر وكلابها بالشيطان الأكبر و مسمينو إنتصار؟؟ واش عماتكم العداوة لدرجة أننا ولينا نفضلو نخسرو أي حاجة ولا تخسر ضد الجزائر؟؟ هادي هي ديال عميلي عين

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  • سعيد
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    مرحبا بالقاعدة الأمريكية العسكرية بالمغرب أتمنى أن يكون موقعها بمدينة طانطان بهذا شكل تكون قريبة من الجزائر…شكرا أمريكا اهلا وسهلا إسرائيل النصر للمغرب والانغلاق والانهزام للعدو

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  • tafssir alahlame
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    أمريكا دير قاعدة عسكرية فالصحرى عاودثاني الجزائر تسمح لروسيا باش تبني قاعدتها العسكرية فتندوف الجزائرية يعني الحرب الباردة غدي تزيد تشعل وصافي وحنا لي غدي نسخن عليها.اللهم أجعل هاذا البلد آمنا مطمئنا. والسلام

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  • الهاشمي
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    باركا عليهم دابا تشد كابرانات فرنسا سكتة قلبية هههههههه.

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  • Amine
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    ربط الجزائر بجبهة البوليساريو الارهابية الفاشلة يضر بصورة الجزائر و يجعلها في خانة الدول الداعمة للارهاب

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  • حدو بومحي
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    هذه نتيجة الدولة الجارة التي احتضنت شردمة من البوليزاريو في تيندوف من أجل تأسيس جرتومة كدويلة انفصالية بحثا عن منفذ على المحيط الأطلسي

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  • ben
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    هاذا الحدت فعلاا إذا تحقق ان شاء الله؟ سوف يكون الضربة القاظية والنهاية الحقيقية لمشكل الصحراء!
    ؟

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  • بنعبدالسلام
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    هذا خبر مفرح .على المغرب أن ينتهز هذه الفرصة ويتقدم بطلب الإنضمام إلى الحلف الأطلسي. ومن تم يسمح بتواجد قواعد الحلف فوق ترابه زيادة على القواعد الأمريكية. هذا كله سيرجع على المغرب بالخير الوفير وسيرفع مكانته على الصعيد الدولي . أما الإنسياق وراء شعارات القومجيين والإسلاموين والتقوقع وراء خرافة فلسطين والقومية العربية المفلسة فهذا لم يزدنا إلا تقهقرا وذلا وبؤسا وهوانا منذ ما يزيد عن سبعة عقود. الفرصة متاحة الآن للخروج من هذه القوقعة ، فيجب عدم ضياعها.

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  • Myhafid
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    انه نجاح ديبلوماسي لا نظير له سوف يعود على المملكة بكثير من الفضائل اقتصادية وسياسية وعسكرية لقد بدأنا نجني ثمار صبرنا على جارة السوء الجزائر التي ستتمنى لو تتصالح معنا لكن علينا اذلالهم قبل ان نعطيهم اعتبارا.

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  • بوعادي
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    ليس احتلالا اسبانيا و ايطاليا المانيا كل هذه الدول بها قواعد امريكية في اسيا الفلبين و كوريا الجنوبية و اليابان بهم قواعد امريكية اغلب دول العالم و دول صناعية كبرى بها قواعد امريكية

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  • abdellah44
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    من المحتمل جدا أن يلتحق المغرب بحلف الناتو نظرا لموقعه الاسترتيجي و حرفية جيشه التي اكتسبها بعرق جبينه وحاجته لجيش قوي بالاظافة أنه استطاع هزم اللفيف الشيوعي بالصحراء المغربية وقلب معادلة حرب العصابات لصالحه وهي سابقة في الحروب الحديثة
    تحية تقدير واجلال لقواتنا المسلحة الملكية والرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار

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  • فكيكي
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    خبر سار سيغير موازين القوة بالمنطقة وهو الجواب الشافي على شنقريحة الذي صرح مؤخرا وهو يهدد المغرب ان الجزائر هي الأقوى عسكريا بالمنطقة بدون منازع. و ما على هذا الجنرال إلا إن يعيد حساباته الآن في المنطقة و ينكمش وينصرف إلى التقاعد لأنه كبير السن ولن يعيش ما تبقى له في حياته إلا والصحراء مغربية ترفل بالتقدم والإزدها تحت راية المملكة المغربية الشريفة وهو يموت حقدا وحسدا.

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  • الهيشر
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    لا ننسى حتى روسيا قد تأتي بقاعدة عسكرية بالجوار. ويبقى الأمر على ماهوعليه

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  • الصحراوي
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    قنصلية نعم والف مرحبا المغرب ليس دولة صغيرة وساذجة لتقيم قاعدة اجنبية على اراضيها لما لها من انعكاس سلبي على مصالحه مع قوى عظذمى مناوئة

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  • عبد
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    رحمة الله على محمد الخامس الذي اغلق القواعد العسكرية الامريكية بالمغرب بعد الاستقلال و اليوم نتكلم دون خجل او استحياء عن عودتها للمغرب

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  • بويا
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    هاد القاعدة العسكرية الأمريكية في الصحراء المغربية هي ل3 اغراض الاول استراتيجي بلا منذكروه والثاني منع الحرب بين ومع الجزائر والثالثة الى الجزائر زغبها الله اما بغاتش تحشم من هاد القنصليات كاملين غاذية التخدم لها خدمة اللي مكانتش عارفة منين تجيها اما شي من عندنا ولكن غادية تجي من عندهم حنا ديما مدافعين على أرضنا واللي جانا نجيوه ….

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  • عابد
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    هناك مخطط صهيوني أمريكي لنقل الحرب من المشرق العربي الى المغرب العربي لتطويق كل ما هو عربي و لخلق العداوات و الانقصامات فيما بينهم لتسيطر امريكا و تبيع السلاح و لتسطو دولة اليهود الصهاينة على مزيد من الارض العربية و المفاجئات لازالت قادمة

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  • US CITIZEN
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    une base americaine au Sahara ,ca sera la fin du polizabbales et l,algerie deviendra plus pire que la somalie
    et celui qui a dit que les generaux algeriens sont plus pire que les Anes na pas mentie.

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  • متابع
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    عندما تجاور بلد تحكمه طغمة غارقة في عقد نفسية مستعصية وفاسدة بل فاشلة تماما ولا تقدم لشعبها سوى خطاب الحقد والكراهية ،وتتأبط شرا بجرانيها فالتحالف مع الشيطان نفسه مبرر.

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  • marocain pragmatique
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    voilà maintenant on peut parler . après plusieurs décennies de conciliation avec Algérie , le moment est arriver de tracer notre chemin comme il se doit .
    on a tous les atouts pour devenir la première force en afrique .
    félicitation à tous les marocains pour ces réalisations .
    merci sa majesté le roi pour ces décisions .

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  • متتبع
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    نرجو ان تصنف امريكا الجزاءر من الدول المارقة لانها تدعم الارهاب وتحتضن الارهابيين فوق اراضيها .

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  • abdou
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    2020 لم تنتهي إلا وجلبت عليناكل البلاء الف جزاءر ولا امريكا كان الله في عونك ياوطني

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