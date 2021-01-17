قافلة إنسانية في الحوز

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‫تعليقات الزوار

2
  • said
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:19

    مبادرة طيبة ، كل الشكر للجمعية يمن

    2
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  • احمد التكاني
    الأحد 17 يناير 2021 - 21:35

    المساعدات واجب وطني مشكور عليه، لكن ما اروع آن يتم ذلك بنوع من المرونة الكبيرة والحشمة والسرية حفاظا على كرامة الناس وعفتهم،

    1
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