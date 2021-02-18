قانون جديد يجيز استعمال صور الملك والنشيد الوطني في الحملات الانتخابية

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وحذف المشروع المقتضيات التي تمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية، الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، مقترحا “رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية”.
ويحدد مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها، وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة، ولاسيما الشباب منهم، على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
من جهة أخرى، يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية، مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.
من جهة ثانية صادق المجلس على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمه وزير الداخلية.
ويقترح مشروع القانون آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.
وينص المشروع أيضا على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.
هههه تطور جد ملحوظ سوف يشهد لكم العالم على هذا الإنجاز لا حول و لا قوة إلا بالله
الشعب المغربي يريد التغيير ومحاربة الفساد و ألمفسدين و إطلاق صراح معتقلين السياسين والصحافيين
تحية للحاج السيمو رئيس المجلس البلدي بالقصر الكبير الذي كان دائما يدعم هذه الفكرة
والله العظيم في المغرب سواءا إنتخبنا أو لم ننتخب فتبقى دائما وأبدا تلك الرشوة وباك صاحبي والنهب وفساد القضاء وتبقى البطالة والتسول وبدون شك ستزداد الأوضاع تدهورا كالعادة
وووووي برافو …. هادا هو القانون لي كان خاسنا باش نمنعو الرشوة في الانتخابات و التزوير و تبدير المال العام و ربط المسؤولية بالمحاسبة و فصل السلطة القضائية على التشريعية و كولشي تحت القانون ….هاد الشعارات و الصور غايحلو المشكل عندكم الصح جبتوها لاااصقة نتوما هما العباقرة فدولة شعبها بغ يهرب منها لو لقا الفرصة
نريد حملات الانتخابية تمر عبر القنوات التلفزيونية والاداعية ومنصات التواصل الاجتماعي ولانريد تلويث الشوارع بالاوراق الحزبية فالاخير اقول من له فهو له ومن عليه فهو عليه نحن شعب لنا الحق الدستوري فالتصويت
كل ما سيقع هو إهانة هذه الرموز الوطنية عند استعمالها في حملات كاذبة كلها تهريج و شعارات فارغة لا يتحقق منها شيء عند وصول أصحابها للحكومة، حملات انتخابية لا يصدق محتواها لا الكبير و لا الصغير في البلاد، على الأقل دعوا نشيدنا الوطني فالتيقار و دعونا نحن كذلك بسلام.
الخلاصة: الأحزاب تريد استعمال صورة الملك لتحسين صورتها الوسخة و توسل الأصوات باسم الملك..
قوانين مفرحة تاتي بعد الجائحة
كل هذا يخدم الدولة العميقة و ترسيخها في عقل المواطن . و لا تخدم الديمقراطية باي شكل من الاشكال . اجتزنا اشواط نحوى الامام لكننا الا ن نعود الى 1990
ماغاديش نصوتوا ، حيت حنا غير زايدين، يصوت المعلم وموظف العمالة و…….وقاية مدنية و……و انا والله ما نصوت علي شي واحد، اقسم بالله ،
واخيرا عثروا على حل لمشكل عدم نزاهة الانتخابات
اما ان هذه الحكومة غبية او انها تستغبي الشعب
رجاء ما الجديد في القوانين المصادق عليها وما قيمتها المضافة
حسبي الله ونعم الوكيل تستنزفون اموال الشعب في التراهات
نطالب باطلاق سراح البطل العضيم والرجل الشريف سيدي ناصر الزفزافي اما هاد التخربيق ديالكم دياب الانتخابات انا شخصيا لا يهمني ولا اصوت على اي واحد. انا اطالب اطلاق سراح ناصر الزفزافي وتعويضه بمبلغ ماءة مليون درهم للتعذيب والسجن الذي رميتموه فيه وتعويض خمسمائة مليون درهم لوالدي ناصر الزفزافي للعذاب لي شافوه معاكم واطالب باعتذار رسمي في التلفزة ومباشرة ولمدة اسبوع كامل للبطل ناصر الزفزافي.
الإمارات وصلت إلى المريخ !!!؟؟؟
نحن نتصارع من أجل لقمة عيش و نتجادل حول مبادئ قوانين لن توصلنا حتى ل”بلاكة 40″
عندما أموت ..تبرعوا بكل أعضائي للفقراء إلا أصبعي الوسطاني فأعطوه للمخزن
منذ ولادة وأنا أصوط ولكن هاد العام سأمتنع عن التصويط (نكتة على الميت)
حتما هذا الخبر سَيُفرِح العياشة كثيرا ….أما الأحرار فأقول لهم لا تحاربون النظام بالسلاح فهو حتماً مسلح حاربوه بالأفكار فهو لا يمتلِك منها شيئاً
ههههه لقد اصبحنا بهاذا الانجاز العضيم في مصاف الدول الكبرى. سوف نذهب الى كوكب زحل و نصل الى درب التبانه و كوكب عطارد. الله اعطينا وجهكم. لماذا لا تتكلمون عن المعتقلين السياسيين و معتقلي الراى و معتقلي الجوع و الفقر. لقد اصبح المغرب من الدول الخطيره مع كوريا الشمالية في سجن الصحافيين و الحقوقيين و كل من يقول كلمه حق.
نهار تسمع مسؤول كبير في المغرب تقدم للمحاكمة بسبب الرشوة والفساد وصدر في حقو حكم .
سير عطي الصوت ديالك وأنت مرتاااتاح
أما سير أدي الواجب وتصبح مثل الديكور وغير بالصحة
الأحزاب كلها لا تهش ولاتنش مجرد أصنام
والمناصب الكبيرة غير بالوزيعة وباك صاحبي
والضرائب تحلب فقط من الموظفين والأجراء
وعند الكوارث يحاسب فقط الضعيف كما حصل في طنجة
الحاصول تصبحو على خير .