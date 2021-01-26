قانون يمنع تزويج القاصرات

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‫تعليقات الزوار

4
  • SAMIR
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 10:54

    غير كونو هانييييين.
    انا ممزوجش لا مع قاصره ولا مع راشده.
    وذالك تفاديا لمشاكل لا تعد ولا تحصى اغلبها تأدي الى الهاويه والافلاس التام.
    شكرا ولكن لا.

    3
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  • نورالدين المعتدل
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:03

    ماشي مشكل ولكن وجدوا ش حل للعزوف د الشباب على الزواج .والطلاق المهول ،هذا العنصرين كياديوا للكارثة ،يجب إيجاد مقاربة كاملة ومشمولة مشي جزئية.

    3
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  • مغربية وافتخر
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:10

    برافو عليك كتعرفي تتكلمي. مكرهتش تولي رئيسة الوزراء.
    الله يوفقك

    -1
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  • اشرف الخلق تزوج قاصرا
    الثلاثاء 26 يناير 2021 - 11:12

    اذا كان رسول الله علبه السلام قد تزوج عائشة بنت ابي بكر الصديق في عمر السادسة ودخل بها في عمر التاسعة فكيف تمنعون زواج القاصرات! أأنتم اعلم بمصلحة المجتمع ام اشرف الخلق هو الاعلم!!

    1
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