قانون يمنع تزويج القاصرات

أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار4
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
11:22
اكتشاف كائنات عمرها 570 مليون سنة في المغرب
-
10:45
انفصالي يدنس العلم الوطني المغربي في أوتريخت
-
10:14
يونس مختار يخوض تجربة جديدة في دوري هولندا
-
09:38
اتصالات المغرب تعزز حماية بيانات الهواتف الذكية
-
09:13
مطالب اجتماعية وراء احتجاج ساكنة نواحي أزيلال
-
08:32
الأهلي المصري يشهر ورقة بانون في "قمة مصر"
-
08:18
مواطنون يطالبون بتسريع إنجاز قنطرة في بني ملال
-
08:02
عمال "كوماناف فيري" ينتظرون تعويضات بالمليارات
-
07:34
مرض نادر يصيب إلياس "عمدة الأطفال" بهولندا
-
07:12
رابطة العالم الإسلامي تدشن هوية بصرية جديدة
-
06:22
عامل تطوان يطالب "ادعمار" بإرجاء مباراة توظيف
-
05:35
إصدار جديد يرصد أزمة التواصل في "زمن كورونا"
غير كونو هانييييين.
انا ممزوجش لا مع قاصره ولا مع راشده.
وذالك تفاديا لمشاكل لا تعد ولا تحصى اغلبها تأدي الى الهاويه والافلاس التام.
شكرا ولكن لا.
ماشي مشكل ولكن وجدوا ش حل للعزوف د الشباب على الزواج .والطلاق المهول ،هذا العنصرين كياديوا للكارثة ،يجب إيجاد مقاربة كاملة ومشمولة مشي جزئية.
برافو عليك كتعرفي تتكلمي. مكرهتش تولي رئيسة الوزراء.
الله يوفقك
اذا كان رسول الله علبه السلام قد تزوج عائشة بنت ابي بكر الصديق في عمر السادسة ودخل بها في عمر التاسعة فكيف تمنعون زواج القاصرات! أأنتم اعلم بمصلحة المجتمع ام اشرف الخلق هو الاعلم!!