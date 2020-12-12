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تعليقات الزوار3
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
نساند بقوة حركة الماك من أجل استقلالها عن النظام الديكتاتوري الجزائري الغاشم,,,
وندعو الاخوة في القبايل إلى مد جسور التواصل مع الحكومة والشعب المغربي وطرح قضيتها بقوة على مجلس الاتحاد الافريقي ومنظمة الامم المتحدة وستلقى حتما المساندة من الاحرار في كل مكان من العالم .
تأييدنا الكامل والشامل لأخواننا شعب لقبايل المحتل من قبل حكام الدكتاتورية الطاغية الحاكمة في الجزائر، نساند اخواننا لقبايل من أجل استقلال وقيام دولتهم على أراضيهم، وأتمنى من العالم ان يتعاطف معهم وينظر في حالهم وقضيتهم العادلة وحقوقهم في أقرب وقت ممكن وبسرعة لأنه معاناتهم واضتهادهم قد طال كثيرا
تأييدنا الكامل والشامل لأخواننا شعب لقبايل المحتل من قبل حكام الدكتاتورية الطاغية الحاكمة في الجزائر، نساند اخواننا لقبايل من أجل استقلال وقيام دولتهم على أراضيهم، وأتمنى من العالم ان يتعاطف معهم وينظر في حالهم وقضيتهم العادلة وحقوقهم في أقرب وقت ممكن وبسرعة لأنه معاناتهم واضتهادهم قد طال كثيرا