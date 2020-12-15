قبل السفر لجنوب إفريقيا .. التطعيم ضد السعار ضروري

قبل السفر لجنوب إفريقيا .. التطعيم ضد السعار ضروري
د.ب.أ
الأربعاء 16 دجنبر 2020 - 00:01

شدد مركز طب السفر الألماني على ضرورة تلقي التطعيم ضد السعار قبل السفر لجنوب إفريقيا؛ نظرا لتفشي المرض هناك في الوقت الحالي.

وأوضح المركز أن مرض السعار يُصيب الإنسان عند التعرض لعضة أو خدش من الكلاب والقطط، كما يمكن للقرود والخفافيش نقل المرض.

وقد يؤدي السعار إلى الوفاة في حال عدم تلقي التطعيم، علما بأن فترة الحضانة عادة ما تتراوح بين 3 و8 أسابيع.

جدير بالذكر أن أعراض الإصابة بالسعار تتمثل في ضيق التنفس والصداع والحمى والآلام الحادة والتهيج الشديد والعنف ورهاب الماء.

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