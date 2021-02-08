قتلى في وحدة للنسيج بطنجة

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‫تعليقات الزوار

21
  • Tazi
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:35

    إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله

    23
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  • حسن
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:36

    تغمدهم الله برحمته إن لله وإنا إليه راجعون

    22
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  • فاتن
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:36

    يجب محاسبة كل المتورطين بصرامة وعدم التهاون انها ارواح الناس واعباد الله اول حاجة كيف كان كل هدا العدد يعيش في الفيلا وهل هدا السكن يتوفر على الوقاية الضرورية وعلى الرخصة الايواء كل هدا العدد من العمال ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العضيم الله يرحمهم ويصبر دويهم

    33
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  • كريم
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:37

    يجب فتح تحقيق مع السلطات المحلية خصوصا قائد المنطقة وأعوان السلطة كيف يعقل فتح معمل سري دون علم السلطات المحلية وخصوصا المقدم والشيخ ودلك قائد الحي يجب تقديمهم للمحاكمة وكل من تورط

    50
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  • omarino
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:37

    الله يرحم الجميع ولكن سبب هذه الآفات كلها وراء الربح على ظهور الضعفاء. واكبر سبب هو الرشوة ثم الرشوة والا مسؤولية لمن لهم المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولن يفلت احد من الحساب يوم القيامه.

    29
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  • rachad hadri
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:37

    رحمة الله عليهم ..ولكن وكما تظهر الصور فإن الوحدة الصناعية موجودة في تجزئة سكنية تعتبر نسبيا راقية في طنجة ويمارس فيها الشغل بطريقة سرية بعيدة كل البعد عن شروط السلامة .. ماذا عن الوحدات الأخرى في مناطق سكنية فقيرة وهامشية !؟ ماخفي كان أعظم

    19
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  • زاءر
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:38

    المسؤلية يتحملها لمقدم وقاءد المنطقة.
    لا يوجد أي شيء سري.
    لمقدم والقاءد يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن المنطقة التي تحت نفودهم .

    34
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  • خالد
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:39

    لا حول ولا قوة الا بالله.
    إن لله و إنا إليه راجعون.
    دمعت أعيننا على هذا المصاب الجلل.
    اللهه ارحمهم و تقبلهم شهداء عندك و ألهم ذويهم الصبر و السلوان.

    8
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  • بوعزة
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:41

    انا لله وانا اليه راجعون .
    رحم الله الشهداء واسكنهم فسيخ جناته والهم دويهم الصبر والسلوان .
    اللهم ان كانو محسنين فزد في احسانهم وان كانو غير دالك فتجاوز عنهم

    9
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  • [email protected]
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:45

    انا لله وانا اليه راجعون هادشي الهدرة بزاف شات مايتقال كيت للي جات فيه هادا ماكان

    4
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  • [email protected]
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:50

    إن لله وإن إليه راجعون ، الله يرحم

    5
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  • [email protected]
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:51

    sans commentaire, franchement c’est une catastrophe

    2
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  • medmod
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 13:55

    لا حول ولا قوة الا بالله . ان لله وان اليه راجعون . رحمهم الله .والصبر لدويهم .

    4
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  • ع الجوهري
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:05

    أكيد المصنع السري في ملكية أحد الشخصيات السياسية

    10
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  • مغربي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:07

    وحدة سرية و خدام فيها اكتر من 30 شخص لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون. انه الفساد الإداري و ليست وحده سرية

    9
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  • الحسين
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:09

    في الوقت التي تنقل إلينا الجزيرة الاخبار من طنجة عن هذه المأسا ت.
    نرى القنوات العمومية تنقل إلينا الشطيح اورديح
    شكرا للجزيرة الإخبارية. مرة اخرى.

    4
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  • طنحاوي
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:14

    هل القى القبض على صاحب المعمل السري ام انه من أصحاب باك صاحبي

    10
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  • مواطن٤١
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:31

    سلام،رحم الله الأموات،ويستحسن أن تقوم الجهات المختصة على الصعيد المركزي بالقيام ببحث عميق من جميع الجوانب، ودراسة إمكانية منع تكرار مثل هاته الحوادث وتقديم المسببين لهاته الكارثة وغيرها للعدالة مهما كانت رتبتهم، مع سن قانون صارم لكل من يتساهل مع خارقي القانون ومن يساعدهم على خرقه، ويلاحظ مع الأسف التلاعب بالقانون من طرف منعدمي الضمير في عدة مجالات حتى تكون في المغرب مافيات في كل مجال على حدة:مافيا النسيج،مافيا العقار التي تترامى على عقار ذوي الحقوق مثلما هو واقع بالاراضي السلالية حيث تقوم المافيا بتحويل بعض الأراضي السلالية من فلاحية إلى سكن عشوائي؟ولهذا يستحسن قيام الجهات المختصة بإعداد لوائح للمعامل السرية في طنجة والدارالبيضاء وغيرهما،ولوائح للمترامين على الأراضي السلالية وغيرها.

    1
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  • عبدالله
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:33

    هذا يذكرنا بذلك الوزير المعلوم الذي كان يمتلك هذا النوع من المعامل السرية و أصبح وزيرا حتى بعد افتضاح أمره. ربما هذا المعمل في ملكيته كذلك لأنه ينتمي فعلا إلى هذه المنطقة.

    1
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  • أمين
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:41

    انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله، لا يمكن أن نحمل الأمطار مسؤولية ما وقع، كيف في مدينة كبيرة مثل طنجة نتحدث عن وجود مصانع عشوائية والتي تفتقد إلى أدنى شروط السلامة. يجب فتح تحقيق جاد وصارم لتحديد المسؤوليات دون إغفال دور آليات المراقبة من طرف الجهات المختصة.

    1
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  • مسؤلية السلطات
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 14:45

    كيف يعقل ان يشتغل عشرات المواطنين في غياب اي مراقبة او حماية او تصريح بالعمال المقدم الشيخ الوالي العامل القانون يجب ان يطبق على جميع فءات المجتمع

    1
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