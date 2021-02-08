قتلى في وحدة للنسيج بطنجة

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تعليقات الزوار21
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إن لله وإن إليه راجعون البقاء لله
تغمدهم الله برحمته إن لله وإنا إليه راجعون
يجب محاسبة كل المتورطين بصرامة وعدم التهاون انها ارواح الناس واعباد الله اول حاجة كيف كان كل هدا العدد يعيش في الفيلا وهل هدا السكن يتوفر على الوقاية الضرورية وعلى الرخصة الايواء كل هدا العدد من العمال ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العضيم الله يرحمهم ويصبر دويهم
يجب فتح تحقيق مع السلطات المحلية خصوصا قائد المنطقة وأعوان السلطة كيف يعقل فتح معمل سري دون علم السلطات المحلية وخصوصا المقدم والشيخ ودلك قائد الحي يجب تقديمهم للمحاكمة وكل من تورط
الله يرحم الجميع ولكن سبب هذه الآفات كلها وراء الربح على ظهور الضعفاء. واكبر سبب هو الرشوة ثم الرشوة والا مسؤولية لمن لهم المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولن يفلت احد من الحساب يوم القيامه.
رحمة الله عليهم ..ولكن وكما تظهر الصور فإن الوحدة الصناعية موجودة في تجزئة سكنية تعتبر نسبيا راقية في طنجة ويمارس فيها الشغل بطريقة سرية بعيدة كل البعد عن شروط السلامة .. ماذا عن الوحدات الأخرى في مناطق سكنية فقيرة وهامشية !؟ ماخفي كان أعظم
المسؤلية يتحملها لمقدم وقاءد المنطقة.
لا يوجد أي شيء سري.
لمقدم والقاءد يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن المنطقة التي تحت نفودهم .
لا حول ولا قوة الا بالله.
إن لله و إنا إليه راجعون.
دمعت أعيننا على هذا المصاب الجلل.
اللهه ارحمهم و تقبلهم شهداء عندك و ألهم ذويهم الصبر و السلوان.
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الشهداء واسكنهم فسيخ جناته والهم دويهم الصبر والسلوان .
اللهم ان كانو محسنين فزد في احسانهم وان كانو غير دالك فتجاوز عنهم
انا لله وانا اليه راجعون هادشي الهدرة بزاف شات مايتقال كيت للي جات فيه هادا ماكان
إن لله وإن إليه راجعون ، الله يرحم
sans commentaire, franchement c’est une catastrophe
لا حول ولا قوة الا بالله . ان لله وان اليه راجعون . رحمهم الله .والصبر لدويهم .
أكيد المصنع السري في ملكية أحد الشخصيات السياسية
وحدة سرية و خدام فيها اكتر من 30 شخص لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون. انه الفساد الإداري و ليست وحده سرية
في الوقت التي تنقل إلينا الجزيرة الاخبار من طنجة عن هذه المأسا ت.
نرى القنوات العمومية تنقل إلينا الشطيح اورديح
شكرا للجزيرة الإخبارية. مرة اخرى.
هل القى القبض على صاحب المعمل السري ام انه من أصحاب باك صاحبي
سلام،رحم الله الأموات،ويستحسن أن تقوم الجهات المختصة على الصعيد المركزي بالقيام ببحث عميق من جميع الجوانب، ودراسة إمكانية منع تكرار مثل هاته الحوادث وتقديم المسببين لهاته الكارثة وغيرها للعدالة مهما كانت رتبتهم، مع سن قانون صارم لكل من يتساهل مع خارقي القانون ومن يساعدهم على خرقه، ويلاحظ مع الأسف التلاعب بالقانون من طرف منعدمي الضمير في عدة مجالات حتى تكون في المغرب مافيات في كل مجال على حدة:مافيا النسيج،مافيا العقار التي تترامى على عقار ذوي الحقوق مثلما هو واقع بالاراضي السلالية حيث تقوم المافيا بتحويل بعض الأراضي السلالية من فلاحية إلى سكن عشوائي؟ولهذا يستحسن قيام الجهات المختصة بإعداد لوائح للمعامل السرية في طنجة والدارالبيضاء وغيرهما،ولوائح للمترامين على الأراضي السلالية وغيرها.
هذا يذكرنا بذلك الوزير المعلوم الذي كان يمتلك هذا النوع من المعامل السرية و أصبح وزيرا حتى بعد افتضاح أمره. ربما هذا المعمل في ملكيته كذلك لأنه ينتمي فعلا إلى هذه المنطقة.
انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله، لا يمكن أن نحمل الأمطار مسؤولية ما وقع، كيف في مدينة كبيرة مثل طنجة نتحدث عن وجود مصانع عشوائية والتي تفتقد إلى أدنى شروط السلامة. يجب فتح تحقيق جاد وصارم لتحديد المسؤوليات دون إغفال دور آليات المراقبة من طرف الجهات المختصة.
كيف يعقل ان يشتغل عشرات المواطنين في غياب اي مراقبة او حماية او تصريح بالعمال المقدم الشيخ الوالي العامل القانون يجب ان يطبق على جميع فءات المجتمع