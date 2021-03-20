قتلى وإصابات في حادث سير بمدخل مدينة إفران

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الصغير، السبت، بمدخل مدينة إفران على الطريق المؤدية إلى مدينة أزرو.
ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس، فإن هذه الحادثة نجمت عن سوء الأحوال الجوية التي تعرفها منطقة إفران، مشيرة إلى أن أحد القتلى لقي مصرعه على الفور، فيما لفظ الهالكان الآخران أنفاسهما الأخيرة على متن سيارة إسعاف في الطريق إلى المستشفى.
المصادر ذاتها أوضحت أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى 20 غشت بأزرو، فيما تم إيداع جثث المتوفين مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي أنجزت محضر معاينة حول هذه الحادثة المميتة.
لطفك يا رب
اللهم ارحم الموتى برحمتك الواسعة واشف الجرحى شفاء لا يغادر سقما. اللهم امين
الله ارحمهم انا لله وانا اليه راجعون. ولكن خاص الساىقين افهموا بلي رآه طريقة السياقة تتغير حسب الحالة الجوية وحالة الطريق…..
رحم الله شهداء الطريق الوطنية… الطرقات المؤدية إلى مدينة إفران جلها ضيقة جدا رغم الصغط الكبير عليهما من طرف عدد هائل من السيارات و الشاحنات و حافلات.. مثلا الطريق بين إفران و فاس لا زالت ضيقة جدا و لا زلت على حالها مند الإستعمار – إلا من روتشات كتتليث مسافة 12 كلم مدخل إيموزار. البنية التحتية في وسط المغرب لا زالت ضعيفة بالمقارنة مع البنية بشمال المغرب و جهة الدار البيضاء و القنيطرة.. ملاحظة أخرى هو تجييش الطريق الوطنية بين إفران و فاس بعدد هائل و غير مبرر بباراجات للدرك بحيث ان السفر لمدينة إفران عن طريق فاس يشبه السفر إلى تكنة عسكرية. و حتى اكون محددا: ما معنى أن يكون بين فاس و إفران اكثر من 6 باراجات: باراج للدرك مخرج فاس، و مدخل الطريق السيار، و قرب محطة البنزين صفرو، و مدخل إيموزار، و مخرج إيموزار، و قرب ضاية عوا و زيد و زيد.. هل بهذه التكنات العسكرية سننهض بالسياحة؟ ماهذه الطوارئ الغريبة… هل نحن في حرب مع دولة أخرى؟
اللهم ارحمهم واغفر لهم وألهم ذويهم الصبر والسلوان. في ديسمبر الماضي كنت مسافرا عبر تلك الطريق وكان الثلج كثير و الرؤية ضعيفة، فتعجبت لبعض الأشخاص يقفون على الطريق لأخذ الصور و آخرون لم يستعمل أضواء الضباب.. العامل البشري يلعب دور كبير في تقليل مخاطر حوادث السير.
إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله الموتى فالأعمار بيد الله لا يعلم الإنسان متى سيموت وأين ستقبض روحه
ركم الله موتى المسلمين.
انا لله وانا اليه راجعون
المرجو اخد الحيطة والحذر. والتخفيف من السرعة.
انا لله وانا اليه راجعون
المرجو اخد الحيطة والحذر وتفادي السرعة المفرطة