قتلى وإصابات في حادث سير بمدخل مدينة إفران

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث اصطدام بين سيارة خفيفة وشاحنة من الحجم الصغير، السبت، بمدخل مدينة إفران على الطريق المؤدية إلى مدينة أزرو.

ووفقا لما أفادت به مصادر هسبريس، فإن هذه الحادثة نجمت عن سوء الأحوال الجوية التي تعرفها منطقة إفران، مشيرة إلى أن أحد القتلى لقي مصرعه على الفور، فيما لفظ الهالكان الآخران أنفاسهما الأخيرة على متن سيارة إسعاف في الطريق إلى المستشفى.

المصادر ذاتها أوضحت أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى 20 غشت بأزرو، فيما تم إيداع جثث المتوفين مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، مشيرة إلى أن مصالح الدرك الملكي أنجزت محضر معاينة حول هذه الحادثة المميتة.