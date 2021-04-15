قتلى وجريحان في انقلاب سيارة قرب شفشاون

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادثة سير مروعة، وقعت الخميس، بالقرب من خميس لوطا ضواحي جماعة بني سلمان في إقليم شفشاون، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وقالت المصادر ذاتها إن الحادث نجم عن انقلاب سيارة خفيفة وتدحرجها لعشرات الأمتار بشكل أدى إلى إصابة شابين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، جرى نقلهما إلى المستشفى الإقليمي بشفشاون لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة وعملت على توجيه جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات، بالموازاة مع فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.