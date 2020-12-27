قتل شاب بسكين يفجع حي النرجس في مدينة فاس

هزّت جريمة قتل حي النرجس وسط فاس، ليلة السبت الأحد، ذهب ضحيتها شاب في منتصف العشرينيات من عمره، إثر تعرضه لهجوم باستعمال السلاح الأبيض، عبارة عن سكين، على يد غريم له، في مثل سنه.
ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن الضحية تعرّض لضربتين قاتلتين على مستوى العنق، مشيرة إلى أنه نُقل، وهو ينزف دما، إلى المستشفى لحظات بعد تعرضه لهذا الاعتداء؛ غير أن المعاينة الطبية أكدت وصوله إليه ميتا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية حلت، فور إخطارها بالحادث، بمكان وقوع هذه الجريمة، حيث باشرت تحرياتها من أجل توقيف المشتبه فيه الذي فرّ إلى وجهة مجهولة فور اقترافه لفعله الإجرامي.
إجرام الذكر كثر من جميع النواحي ويتفاقم يوم بعد يوم ولا يمر يوم إلا ونسمع عنه وما خفي أعظم ويقولون ان أكثر ساكني جهنم النساء.كذبة أبريل
لمادا لم تطبق القصاص على هؤلاء المجرمين بيد ان الله عز وجل امرنا بدلك
من مدينة العلوم و الثقافة، من أول جامعة في العالم، إلى مدينة الإجرام و مستنقعات الإنحطاط الفكري. حسبي الله ونعم الوكيل في كل مسؤول ساهم في هذه الوضعية.
اصبح المغرب اشهر الدول العربية في الجريمة..اساءت للاقتصاد بصفة عامة..نفور سياح …نفور المستثمر..ناهيك عن الفساد الاداري..
الجريمة ..اسبابها….السلطات وتقصيرها ..في التعامل مع حمل السلاح…..نجد كل شاب يحمل سيفا…..يجوب بدراجته او سيارة او مترجلا….
الامن لا يتعامل بمهنية لاستباق الجريمة…للاسف. لو يتم توقيف هؤلاء و تفتيشهم.وتنقيطهم لحسم الأمر….ا
القضاء جمد قانون حمل السلاح الأبيض بدون مبرر غالبا…هذا أعطى فرصة للمشرلملين…
لي تعرف يأخي فؤاد أن كل ما كتبتوه عن الأنثى في كتب الثرات كذب في كذب.لم يستسيغوا أن الإسلام أخرجها من العبودية وأبتدعوا أحاديت من عندهم كي يرجعوها إلى العبودية ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة ولفقوها للرسول صلى عليه وسلم ظلما وعدوانا لتكون لها مصداقية.قالوا لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة وهناك نساء قدن عدة دول عظمى وأفلح قومهن في توليتهمن أمرهم مثل ميركل.النساء أصبحنا عالمات في جميع الميادين منه ميدان الدين نفسه ويقولون ناقصات عقل ودين.لم تفلح إلا المرأة التي نشأت وترعرعت في بيئة متخلفة تحتقر الأنثى وما بالديسلايكات التي تلقيتها على تعليقك إلا لخير دليل لعدم تقبلهم الحقيقة المرة التي كانت لهم صدمة وما بتفوقها حتى في دراستها من الابتدائي إلى الجامعي لخير دليل كذلك على كل ما قالوا عنها كذب وتمنوا لو كانت فعلا ناقصة عقل ودين كما كان يوهموهم بذلك اللذين سبقوهم
لو ارادوا مسح كل انواع الجرائم لاستطاعو و في و قت و جيز
لا كنهم لن يفعلوا لان فيه مصلحة لا يعلمها الا هم
انتهى.
اللهم ارحمه رحمة واسعة أين الأمن ؟ العاصمة العلمية أم عاصمة الاجرام؟اللهم إن هذا لمنكر
المشكل أن حمل السلاح الأبيض يعتبر جريمة يعاقب عليها. لكن لا هنالك تهاون كبير من لدن السلطات الأمنية و الأسر في هذا الإطار. وتعاون أكبر في تجريم صناع السكاكين الطويلة التي تعتبر سيوفا قاتلة علما أن أماكن ومحلات الحدادة معروفة في جميع الأقاليم.