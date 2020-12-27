قتل شاب بسكين يفجع حي النرجس في مدينة فاس

هزّت جريمة قتل حي النرجس وسط فاس، ليلة السبت الأحد، ذهب ضحيتها شاب في منتصف العشرينيات من عمره، إثر تعرضه لهجوم باستعمال السلاح الأبيض، عبارة عن سكين، على يد غريم له، في مثل سنه.

ووفقا لما أوردته مصادر هسبريس فإن الضحية تعرّض لضربتين قاتلتين على مستوى العنق، مشيرة إلى أنه نُقل، وهو ينزف دما، إلى المستشفى لحظات بعد تعرضه لهذا الاعتداء؛ غير أن المعاينة الطبية أكدت وصوله إليه ميتا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية حلت، فور إخطارها بالحادث، بمكان وقوع هذه الجريمة، حيث باشرت تحرياتها من أجل توقيف المشتبه فيه الذي فرّ إلى وجهة مجهولة فور اقترافه لفعله الإجرامي.