قتيلان وجرحى في إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية

قتيلان وجرحى في إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية
صورة: أ.ف.ب
الأحد 30 ماي 2021 - 13:09

صرح مصدر أمني أمريكي بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، في إطلاق نار وقع اليوم الأحد أمام ناد بولاية فلوريدا.

ووفقا لشبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية فإن سيارة توقفت بالمكان وترجل منها 3 أشخاص، يحملون أسلحة، وبدأوا في إطلاق النار على أفراد تجمعوا للمشاركة في حفل موسيقي.

وكتب قائد شرطة مقاطعة “ميامي-داد”، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، “إنهم قتلة بدم بارد، أطلقوا النار عشوائيا على جمع من الأشخاص، وسوف نسعى لتحقيق العدالة”.

إطلاق نار الولايات المتحدة الأمريكية شرطة ميامي ولاية فلوريدا

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‫تعليقات الزوار

2
  • سكفاندري
    الأحد 30 ماي 2021 - 13:13

    Welcome to the land of the fee and the home of the slave.

    1
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  • تطبيق الإعدام في المغرب
    الأحد 30 ماي 2021 - 13:24

    معروف مصير القتلة في ولاية فلوريدا الأمريكية :الإعدام! … المغرب غير البارح واحد الشرطي مسكين تم طعنه في مدينة أسفي غدرا من طرف مجرم….. ماذا سيفعل المغرب في هذه النازلة: بعد الحراسة النظرية و المحاكمة وإعادة تمثيل الجريمة و السينما ووووووو، سيتم إرسال المجرم السفاح لأحدى سجون المملكة بيعيش على نفقة دافعي الضرائب (واكل شارب) و مطبب احسن تطبيب و مدوش بالماء الدافئ و مبرع معا راسو. و ربما يحصل على عفو ملكي … شيء لم يكن يحصل عليه خارج السجن إلا بشق الأنفس….. ألم يحن الوقت لإعادة النظر في إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب رآه السيل وصل للزبل و ليس الزبى!!!

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