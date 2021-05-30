قتيلان وجرحى في إطلاق نار بفلوريدا الأمريكية

صرح مصدر أمني أمريكي بأن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، في إطلاق نار وقع اليوم الأحد أمام ناد بولاية فلوريدا.

ووفقا لشبكة “سي. إن. إن” الإخبارية الأمريكية فإن سيارة توقفت بالمكان وترجل منها 3 أشخاص، يحملون أسلحة، وبدأوا في إطلاق النار على أفراد تجمعوا للمشاركة في حفل موسيقي.

وكتب قائد شرطة مقاطعة “ميامي-داد”، على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، “إنهم قتلة بدم بارد، أطلقوا النار عشوائيا على جمع من الأشخاص، وسوف نسعى لتحقيق العدالة”.