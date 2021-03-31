قتيلة ومصابون في انقلاب ناقلة بإقليم وزان

قتيلة ومصابون في انقلاب ناقلة بإقليم وزان
صورة: أرشيف
الأربعاء 31 مارس 2021 - 12:43

أفادت السلطات المحلية بإقليم وزان بأن فتاة، تبلغ من العمر حوالي 20 سنة، لقيت مصرعها، فيما أصيب 16 شخصا آخرون، من بينهم ثلاث حالات حرجة، في حادثة سير وقعت، صباح اليوم الأربعاء، على مستوى دوار “النهير” بالجماعة الترابية “المجاعرة”، جراء انحراف سيارة كبيرة للنقل وسقوطها بمنحدر بمحاذاة مسلك غير مصنف.

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل التدخل ومباشرة الإجراءات اللازمة، حيث تم نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي بوزان لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية، بينما تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

إقليم وزان انقلاب سيارة حادث سير مقتل فتاة

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‫تعليقات الزوار

3
  • محمد
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 13:10

    لماذا تتعمدون إخفاء الحقائق، لم لا تقولون إن الضحايا من التلاميذ الذي كانوا متوجهين لمدرستهم في الساعة الأولى للصباح وانقلبت في أحد المنحدرات.

    2
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  • قنيطرية
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 13:21

    على هاداكشي ما كانمشيش البلاد واخا عندي فيها العائلة. الطريق كلها منعرجات. الله يحفظ.
    الله يرحم موتى المسلمين و يشفي جرحاهم.

    -1
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  • mohamed
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 13:21

    كيف يعقل نقل التلاميذ على ناقلة تنقل الخرفان يجب فتح تحقيق مع كل المسؤولين المحليين، خصوصا رئيس مجلس جماعة المجاعرة ورئيس المجلس الإقليمي لوزان عن تلاعبهما بصحة وسلامة التلاميذ بهذا الشكل..حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا إليه راجعون

    2
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