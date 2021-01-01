قتيلة ومعطوبون في انقلاب سيارة للعمال بطاطا

خلف انقلاب عربة بمقطورة، كان على متنها 40 عاملة وعاملا زراعيا، وفاة امرأة وجرح ما لا يقل عن 20 جريحا، وذلك ضمن حصيلة أولية، في الطريق بين أقا وتوزنين، في إقليم طاطا.

وبحسب معطيات من عين المكان، فإن أغلب الضحايا يتحدرون من دواري توريرت وتكاديرت بجماعة القصبة، وكانوا متجهين إلى مزارع البطيخ الأحمر بالمنطقة.

واستنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية والسلطات الدركية والإقليمية، التي انتقلت إلى عين المكان، وجرى الإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى والمفارقة للحياة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في أسباب وظروف الواقعة.