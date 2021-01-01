قتيلة ومعطوبون في انقلاب سيارة للعمال بطاطا

خلف انقلاب عربة بمقطورة، كان على متنها 40 عاملة وعاملا زراعيا، وفاة امرأة وجرح ما لا يقل عن 20 جريحا، وذلك ضمن حصيلة أولية، في الطريق بين أقا وتوزنين، في إقليم طاطا.
وبحسب معطيات من عين المكان، فإن أغلب الضحايا يتحدرون من دواري توريرت وتكاديرت بجماعة القصبة، وكانوا متجهين إلى مزارع البطيخ الأحمر بالمنطقة.
واستنفرت الحادثة مختلف المصالح الأمنية والسلطات الدركية والإقليمية، التي انتقلت إلى عين المكان، وجرى الإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى والمفارقة للحياة إلى مستودع الأموات، وفتح تحقيق في أسباب وظروف الواقعة.
ممكن يكون المشكل من الطريق او العربة او الظروف ولكن صحاب هاد البيكوبات والصطافيطات فالبوادي ومعاهم الخطافة والله تاكيديرو واحد السياقة ديال الافلام. والعربات عندهم على قد الحال وكتلقاهم هازين فيها دوار بناسو وماشيتو.
كنتمنى هاد الناس يتوقفوا عند حدهم والله يدير شي تاويل دالخير للناس دالبواجي معاهم.
واش باقي شي دلاح في هذا الوقت .واش مازال مافهموش اصحاب الضيعات الفلاحية ان الدلاح ينزف الفرشة الماءية .
* رحم الله الموتى و أسكنهم فسيح جنانه و ألهم ذويهم الصبر و السلوان ،
و عافى الله المصابين ، حتى يعودوا إلى أنشطتهم الإعتيادية .
* هؤلاء العمال الفلاحيون ، ربما يشتغلون في جني بطاطا بإقليم طاطا .
ربما العربة المقطورة تحمل فوق طاقتها ، مما كان سبباً في تلك
الحادثة المميتة ـ الله يرحمنا جميعاً أحياءً و أمواتاً .
40 شخص على متن بيكوب وفي زمن كورونا شئ يدعو الى أكثر من تسأل؟؟؟؟؟؟ اللهم أرحم الموتى واشفي المرضى والمعطوبين يارب
لمن يتسائل هل بقي الدلاح الان.
الان يتم الاستعداد لموسم الدلاح.
اما من يقول ان الدلاح يستنزف المياه اقول له نعم ولكنه يشغل اليد العاملة.
مادا ستجني تلك العائلات بتلك المياه الجوفية ان لم تجد ما تأكله.
رحمة الله على الفقيدة. والشفاء للجرحى