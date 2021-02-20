قتيل في اصطدام دراجة نارية وسيارة ناحية سطات

لقي شاب عشريني، السبت، مصرعه على الفور، نتيجة حادثة سير مميتة، بعد اصطدام قوي بين دراجة نارية وسيارة خفيفة، على مستوى حي مفتاح الخير الشطر الخامس في النفوذ الترابية لجماعة المزامزة الجنوبية غرب مدينة سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب “أ، ن”، المزداد سنة 2001 بسطات والقاطن قيد حياته بحي السلام الشطر الثالث والمشتغل في حرفة اللحامة، لقي حتفه في مكان الحادث بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة خفيفة، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل درك سطات.

وقامت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سطات سرية عاصمة الشاوية، التي انتقلت مرفقة بممثل السلطة المحلية بالمزامزة الجنوبية وأفراد الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، بالمعاينة القانونية؛ فيما نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة، لفائدة البحث التمهيدي لتحديد ظروف وملابسات الحادث تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.