قتيل في اصطدام دراجة نارية وسيارة ناحية سطات

قتيل في اصطدام دراجة نارية وسيارة ناحية سطات
صورة: أرشيف
السبت 20 فبراير 2021 - 22:23

لقي شاب عشريني، السبت، مصرعه على الفور، نتيجة حادثة سير مميتة، بعد اصطدام قوي بين دراجة نارية وسيارة خفيفة، على مستوى حي مفتاح الخير الشطر الخامس في النفوذ الترابية لجماعة المزامزة الجنوبية غرب مدينة سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الشاب “أ، ن”، المزداد سنة 2001 بسطات والقاطن قيد حياته بحي السلام الشطر الثالث والمشتغل في حرفة اللحامة، لقي حتفه في مكان الحادث بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة خفيفة، في ظروف شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل درك سطات.

وقامت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سطات سرية عاصمة الشاوية، التي انتقلت مرفقة بممثل السلطة المحلية بالمزامزة الجنوبية وأفراد الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، بالمعاينة القانونية؛ فيما نقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة، لفائدة البحث التمهيدي لتحديد ظروف وملابسات الحادث تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

جماعة المزامزة الجنوبية حادثة سير مميتة مدينة سطات مستودع الأموات

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
منع "وقفة 20 فبراير" بالرباط
السبت 20 فبراير 2021 - 19:28 20

منع "وقفة 20 فبراير" بالرباط

صوت وصورة
الخلفي يرفض حقد الجزائر
السبت 20 فبراير 2021 - 17:38 14

الخلفي يرفض حقد الجزائر

صوت وصورة
توظيف مغاربة في وضعية إعاقة
السبت 20 فبراير 2021 - 16:33 6

توظيف مغاربة في وضعية إعاقة

صوت وصورة
تلقيح أطر طبية ببني ملال
السبت 20 فبراير 2021 - 15:35

تلقيح أطر طبية ببني ملال

صوت وصورة
توأم يعيش بقلب واحد
السبت 20 فبراير 2021 - 14:31 10

توأم يعيش بقلب واحد

صوت وصورة
غضب شعبي بالفنيدق
السبت 20 فبراير 2021 - 13:30 33

غضب شعبي بالفنيدق