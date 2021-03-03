قذائف مضادة للدبابات تصل إلى الإرهابيين بالجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، بأن الجيش اعتقل إرهابيا بمنطقة برج باجي؛ المتاخمة للحدود الجزائرية مع مالي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأمر يتعلق بإرهابي التحق سنة 2016 بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة على مستوى منطقة الساحل.

وكشف المصدر أن الجيش ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وثلاث قذائف ” آر بي جي-2 ” مضادة للدبابات.

كما تم حجز 3 قذائف ” آر بي جي-2 ” وقذيفة ” اف آل جيه” مضادة للأفراد، أيضا، بالإضافة إلى 136 طلقة من الذخيرة الحية.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية، من جهة أخرى، إلى ضبط كمية أخرى من الذخيرة بمنطقة إن أميناس؛ تقدر بــ2485 طلقة من مختلف العيارات.