قذائف مضادة للدبابات تصل إلى الإرهابيين بالجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الأربعاء، بأن الجيش اعتقل إرهابيا بمنطقة برج باجي؛ المتاخمة للحدود الجزائرية مع مالي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الأمر يتعلق بإرهابي التحق سنة 2016 بإحدى التنظيمات الإرهابية الناشطة على مستوى منطقة الساحل.
وكشف المصدر أن الجيش ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وثلاث قذائف ” آر بي جي-2 ” مضادة للدبابات.
كما تم حجز 3 قذائف ” آر بي جي-2 ” وقذيفة ” اف آل جيه” مضادة للأفراد، أيضا، بالإضافة إلى 136 طلقة من الذخيرة الحية.
وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية، من جهة أخرى، إلى ضبط كمية أخرى من الذخيرة بمنطقة إن أميناس؛ تقدر بــ2485 طلقة من مختلف العيارات.
بتقوية الجبهة الداخلية نربح الرهان….. العدالة الاجتماعية هي اكبر و اقوى سلاح
مثل القداءف التي دخل بها الارهابيون لمجمع تيقنتورين و لكنها لا تنفجر و معروف من يزودهم بها و لهدا تم التخلص من جميع الارهابيين و قتل العسكر العشرات من الرهاءن حتى لا ينفضح امرهم بينما كان بامكان محاصرتهم باطلاق الرصاص على عجلات سيارات رباعية الدفع حتى يسلموا انفسهم
نظام مافيوزي
الصحراء مغربية والمغرب في صحراءه عن اي ارهاب تتحدت الحكومة الارهابية الجزايرية عصابات استغلت اموال الشعب الجزايري الشقيق وحرمته من ابسط الحقوق الحليب
المنطقة اصبحت وكرا للارهاب،وجب تدخل العاجل لتفكيك الخلايا الإرهابية وعقوبة الدول الراعية والداعمة الارهابيين… الجزائر اول من يوفر الدعم والسلاح و التكوين لشرذمة البوزباليو وهاهي تسقى من نفس الكأس.
كيدكم في نحوركم ان شاء الله. عصابة العساكر تخترع حكايات لالهاء الحراك مرة بالإشارة للمغرب و مرة بادعاء وجود ارهابيين على حدودها و داخلها. لا استغرب ان بدعوا يوما ان المغرب زود ارهابييها المفترضين بقنبلة نووية.
مسالة اخرى تستحق الابراز كسؤال. كم تقاضت المانيا من الجزائر مقابل مواقفها المعلنة و الخفية من وحدتنا الترابية؟ لا تتوقعوا ايها الالمان ابدا ان يعالج مرضانا عندكم مقابل نفط و غاز حنا قادين و.زيادة براسنا
بعد قليل سيبدء الهروي يهاجم الجزائر بدل أن يهاجم حكامه الذين يقمعونه،الهروي ماخدامش وعايش بفلوس أخته أو زوجته لذلك دائما يعلق هنا
هذا نوع من الخويف و ارهاب الحراك الشعبي والله اعلم بالحقيقة .
نحن نعلم ان عصابة الجنرالات في الجزاءر هي اكبر منظمة ارهابية في العالم.. قتلت اكثر من 250 الف شخص في عشر سنوات فقط.. و نعلم ان نفس العصابة بعد ان سرقت اراضي تونس في صحراء قفصة.. تسلط عليها اليوم الارهابيين الذين تحميهم على الحدود لمنع اي تقارب بينها وبين المغرب.. و نعلم ان نفس عصابة الكابرانات هي التي تمول جماعات مسلحة في مالي لابقاء التوثر في المنطقة ومنع حلفاء المغرب من السيطرة على البلاد.. و نعلم ان نفس العصابة المجرمة تمول و تسلح ارهابيي البوليساريو لكي يقتلوا المغاربة في نزاع الصحراء.. ونعلم ان نفس العصابة قد ارهبت موريطانيا منذ الستينات بالانقلابات العسكرية ودعم هجوم المرتزقة على العاصمة نواكشوط في السبعينات.. فلا غرابة في ان تستعمل الارهاب وهو ابنها الشرعي لتخويف الحراك.. و من يعش ير..
قريبا سنسمع ان الجيش الجزايري المغوار قام بحجز طائرات مقاتلة من طراز F35 تابعة للإرهابيين مخبأة تحت سفح جبل وفي ذيلها شعار القاعدة او ربما سيتم حجز حاملات طائرات تابعة للإرهابيين قرب سواحل الجزاير او غواصة تابعة لتنظيم نوضو نوضو تنعسو الإرهابي المتشدد قرب جيجل، عجيب امر اقوى جيش في افريقيا والعالم الذي لازال يحارب الاٍرهاب منذ التسعينات ،،،. لم اكن اعلم ان الإرهابيين في الجزاير اقوى من الجيش في العتاد والإعداد
واصلوا كذبكم على شعبكم المقهور , فاش يخرج الشعب الجزايري للشارع وتحسو بالصهد طلع معاكم كترجعوا لأسطوانة المغرب يستهدف الجزائر والارهاب . اغبى نظام عسكري عرفه العالم هو هذا النظام الجزايري العسكري المتخلف .
أرى انك ترجع إلى الوراء tu fait marche arrière إدا فهمت هده أعطيك ألف دينار.
هاهاها دبا عادي يقولوا راه المغرب، ضربات الرعدة راه المغرب، مالقاوش الحليب راه المغرب.
المغرب عقدتهم الأبدية، الله يهديهم
اللهم شتت شمل الأعداء…. اللهم احفظ بلادنا… ربنا تقبل منا هذا الدعاء
هذه مجرد مناورة من العصابة الحاكمة في الجزائر لإرسال الجيش إلى مالي بدعوة محاربة الإرهاب ٠٠٠
الحقيقه أن ماكرون أمر الجزائر بارسال الجيش إلى مالي ٠٠ وسبق للعصابة بإخراج بيان للشعب عدم تلبية الأمر ٠٠ لكن لمناورة الشعب خلقت العصابة حجة الإرهاب لإرسال الجيش لدواعي محاربة الإرهاب ٠٠٠ وبهذا ستكون لبت طلب ماكرون وفي نفس الوقت اشترت ماء الوجه أمام الشعب
كل يوم يخرج هذا الجيش انه القى القبط على إرهابيين! لكن لا أحد يتق بهم حتى الجزائريين أنفسهم، تاريخ الجيش الجزائري مع الإرهاب معروف منذ التسعينات فهو ينسق معهم بل تذهب به الجرأة كي يخيف مواطنيه بالإرهاب كل مرة لدرجة انه يأتي بإرهابيين على التلفاز مباشرة في قناة إعلامية رسمية كي يهدد بهم الجزائريين ،إذا تتبعتم أخبارهم ستصبحون مثلهم في نشر الاقصاف الكاذبة البوليساريو التي نراها يوميا على وسائل الإعلام الجزائري
تقسيم الجزائر الى اربع دويلات هو الحل من التمكن من ضبط الحدود
الإرهاب هم الجنرالات الجزائر من يمولها العصابة البوليساريو والعصابات التي في مالي
خبر كادب لاأصل له من الصحة,
الارهابي هو الجيش اللدي استولى على الحكم بالدبابات
وقتل الجماهير ونهب ثروثهم,
أنتم الجنرالات السبعة هم الارهابيون والانقلابيون,
أنتم شر ابتلانا الله بكم ,
أسأل الله أن يتدخل لتدميركم بطريقته,