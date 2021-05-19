قراءة في أحداث سبتة

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‫تعليقات الزوار

5
  • hamid
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 13:01

    غخليونا نهاجرو ..ها البلاد ماعطاتناش …نمشيو لبلاد لعز

    0
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  • عبدالله
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 13:02

    لا أرى هناك مشكل أو خدث غير عادي؛! . فقط مغاربة إلتحقر بمدينة المحتلة (سبتة) المحتلة من طرف إسبانيا.

    2
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  • الصادق
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 13:14

    السلام عليكم
    لا أتفق مع الأستاذ في تحليله للسياسات العمومية للمغرب، والذي خلط فيه أوراق الصحراء بملف الهجرة السرية.
    المغرب دولة ذات سيادة، والسيادة تكون كاملة دون نقصان، فلما نحمي حدود سبتة ومليلية فهو اعتراف ضمني من المغرب لإسبانيا بسيادتها على سبتة ومليلية والجزر.
    آن الأوان للمغرب للمطالبة باسترجاعهما، فإما نكون أو لا نكون.
    المغرب يلزمه القطع مع السياسات الرمادية والجواب عن السؤال الإشكالية:
    هل المغرب يرغب في المدينتين أو أنه تنازل عنهما؟
    عن نفسي وأعتقد أن جل المغاربة يتفقون معي ويطالبون باسترجاعهما مهما كلف من ثمن.

    2
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  • متطوع في المسيرة الخضراء
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 13:19

    لقد بدأت الأمور تتضح للعيان بالتواطؤ دول الاتحاد الأوروبي ضد المغرب لكن هذا لايخيفنا أن كنا فعلا على أتم الاستعداد لمواجهة التحديات أن الغرب يكيل بمكيالين كلما تعلق الأمر بحقوق الآخرين. وبناء على موافقته الوقائع منذ الأفعال المنسوبة للالمان بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وصولا إلى إدخال ابراهيم الرخيص إلى إسبانيا قصد العلاج تحت اسم مستعار على الرغم من تضليلهم لنا باستقلال القضاء لديهم والآن اتضح العكس .والمطلوب من الحكومة تبني سياسة واقعية قوامها العدالة الاجتماعية والحكامة وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة. والاعتماد على النفس بالتوجه نحو التصنيع للحصول على الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الاستهلاكية لرفع التبعية الغربية على الاقتصاد الوطني بذالك سيتمكن المغرب من فرض الأسلوب الذي يؤهله للقيام بأعمال تصب في مصلحة الوطن .وهذا هو العمل المطلوب بعد أن اتضحت الرؤيا بالتعاون الدول الاروبية ضد المغرب .علينا أن نستفيد من التجارب التي خضعت لها الجمهورية التركية وأصبحت تنافس بقوة ..هل هذه هي تركيا 2002 ….؟

    1
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  • حميدات سعيد
    الأربعاء 19 ماي 2021 - 13:31

    الخلاصة هي انذار قوي يؤكد انهيار دولة وفشل سياسة بيع الوهم بمشاريع النماء والرخاء وهاهم الشباب يهرولون نحو الحدود للهروب من بلدهم !! الا تدفع هذه الفضيحة للقيام باصلاح عميق ووقف كل الترهات العبثية والكذب على الشعب والغاء الاحزاب والانتخابات ونبذ التسلط والرشوة والفساد والريع لانه غير ذلك يذهب بالبلد نحو المجهول يدمر معه ما تبقى من هذا الوطن !!
    على المسؤولين الحقيقيين ان يقفوا وقفة تامل ويدركوا الوقت قبل الانهيار التي تظهر بوادره بالهروب الكبير !!
    مع الاسف لا حياة لمن تنادي !! المخزن يبقى على سلوكه وثقافته مهما جرى بغياب ارادة التغيير من فوق تطبيقا لقاعدة من بعدي الطوفان

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