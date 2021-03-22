النظام الجزائري يثير "مشكل فكيك" للتغطية على نيران الأزمات الداخلية

تفاعل قراء جريدة هسبريس مع نشر الجزائر الجيش والقهر على حيز من الحدود مع المغرب، بالقرب من منطقة “العرجة ولاد سليمان” قرب فكيك، معلنة سيطرتها على الأرض بلا موجب حقّ، ودون أن تراعي الأعراف الدّبلوماسية وما تفرضه مقرّرات القانون الدّولي من تفاهم وحوار.
أحد المعلقين على مقال يثير خرق الجزائر القانون الدولي بمخالفة عرف تاريخي ضواحي فكيك، ويحمل اسم زكرياء، قال: “كفى من التباكي، الجزائر دولة عدوة ويجب على المغرب التصرف على هذا الأساس”، بتعبيره.
قارئ آخر وصف هذه السلوكيات، في حيز التعليقات الخاص بالمادة الصحافية نفسها، بـ”الدنيئة والرخيصة”، مشددا على أنها “لا تمثل الشعوب المتحضرة ولا الأعراف والمواثيق الدولية”.
وزاد: “سنة 1975 تم طرد آلاف المغاربة وحرمانهم من كل ممتلكاتهم، وقبل أسبوع تم إنزال جيش ومحاصرة واحة العرجة وطرد بضعة ساكنيها. هذه هي جارة السوء تمارس الخداع، وعلى سلطات الدولة الرد في الوقت المناسب”.
متفاعل إضافي، سمى نفسه “مغترب”، تناول الموضوع بالقول إن “الجنرالات الجزائريين مدفوعون من بعض الداعمين للإرهاب، ولا يدركون مدى خطورة هذا اللعب الصبياني، ما يدل على جهلهم للقوانين الدولية”.
واعتبر عدد كبير من المعلقين أن الجزائر تحاول تغطية مشاكلها الداخلية باختلاق مشاكل مع المغرب. وفي هذا الإطار أورد محمد الوالي: “الجزائر تحاول استفزاز المغرب لتصدر أزماتها الداخلية، ولكن المغرب لن يناولها ذلك، أما الرد فسيكون في الوقت المناسب”.
كما كتب معلق يدعى سعيد: “جنرالات الجزائر يريدون الحرب لنهب البلاد واستمرارهم في الحكم، والمغرب دولة مدنية آخر ما تفكر فيه هو الدخول في حرب”.
وجاء بين التفاعلات: “ما تريده الدولة العسكرية هو الدخول في حرب مع المغرب من أجل كسر قوة الاحتجاجات والحراك الذي تعيشه الجزائر، لذا يجب ألا نعطيهم فرصة لاستمالة الشعب الجزائري الذي معظمه ضد سياسة الجنرالات”.
أما معلق يدعى “بوعلام” فاعتبر أنه “لا يمكن لأي دولة تجريد شخص من ممتلكاته ولو كانت على أراضيها، لأنها لا تملكها، ولأنها ملك خاص “.
واعتبر عبد الفتاح، في تعليق خاص به، أن “أحسن طريقة للرد على هذا التصرف الخالي من المروءة هو تحريك الجيش المغربي لاسترجاع أراضي ما وراء الجدار العازل في الصحراء المغربية حتى آخر شبر”.
وزاد القارئ جريدة هسبريس الإلكترونية أنه “يجب على الدولة تسليح جيش المغرب إلى أقصى الحدود؛ ودعمه تدريبا وعتادا وسياسة .. لأن جار السوء لا يؤتمن”، على حد قوله.
أحسن طريقة للرد على هذا التصرف الخالي من المروءة هو تحريك الجيش المغربي لاسترجاع أراضي ما وراء الجدار العازل في الصحراء المغربية حتى آخر شبر”.!!!!!
هذا هو أحسن رد….لم يعد للجدار العازل أي معنى…حدودنا يجب أن تكون متقابلة مع الجزائر وليس مع الجدران الرملية….
يجب على الدولة المغربية أن تقوم بواجباتها كاملة
وهية حماية الحدود وتضرب من حديد كل من سولت له نفسه والتعدي على هاته الحدود ،
لأن هاؤلاء لا عهد لهم فهم معجونون من أفعال المستعمر الفرنسي لا يعرفون لا أخوة ولا دين ولا حسن الجوار.
الله يهديكم عندما اعلنت الجزائر انها ستدخل لواحة العرجات يوم 18 من هدا الشهر سكان المنطقة عندما حاولو تحدي هدا القرار واعلنو انهم لن يخرجو من ارضهم وجدو قوات الدرك والاجهزة المخزنية تمنعهم من الوصول لاراضيهم وضربت حصار حول منطقة العرجات المخزن هو من ادعن للقرار الجزائري بضم العرجات وسلم منطقة العرجات للجزائر هده هي الحقيقية
يجب على المغرب ان لا يكون سببا في ايقاف الحراك الديمقراطي للشعب الجزائري الذي يريد ان يتخلص من عصابة شنقريحة، خالد نزار، توفيق مدين، بنعلي بنعلي، الشعب الجزائري يريد ان يبتعد العسكر عن السلطة ويبقى في الثكنات العسكرية، ويترك الحكم لاناس مدنيين، ولما اقول مدنيين، معناها مدنيين منتخبون من طرف الشعب وليس مدنيون معينون من طرف العصابة الحاكمة، يجب على شنقريحة ان يقعد في الثكنة العسكرية.
لم ارى في حياتي نظام جاهل و متخلف كالنظام الجزائري…
نظام الجنرالات نسي ان حتى الرئيس الجزائري دميتهم السابقة عبد العزيز بوتفليقة كان و لا يزال يملك بيتا في وجدة المغربية..ورغم انه عبارة عن خرابة فالدولة المغربية لم تستولي عليه كما يفعل نظام الجنرالات الفاسدين و الحقودين…
من جهلهم لا يفرقون بين حيز السيادة و بين الممتلكات الخاصة للأفراد.
اذا سلمنا ان حيز السيادة التي تتواجد بها اراض الفلاحين المغاربة يتبع حدوديا للجزائر فتلك الاراضي ملكية خاصة للأفراد…ايها الجاهلون..هناك مواطنون خليجيون يملكون الآف الهكتارات في امريكا و في كندا و في فرنسا…و تلك الدول لا تنتزع منهم اراضيهم بداعي السيادة…
نحن هنا في المغرب هناك الألآف من الاخوة الجزائريين الذين يملكون منازل و محلات و اراضي و لا احد له الحق ان ينتزع منهم حقوقهم.
الجيش الجزائري جاهل لدرجة المسخرة و لا يفقه شيئا في الانسانية و الحقوق العينية و الخاصة…كما يقال باللفظ الدارج..دافوني..وهو شر الخلق..الذي يتصرف دون عقل و لا كياسة و لا مراعاة اخلاقية و لا عرفية.
النغرب العريق لن ينجر لمستوى المراهقين الذي يتصرف به النظام الجزائري.
لا يكفيهم نهبهم لممتلكات مغاربة1975 ونهب مقدرات الشعب الجزائري لعقود رغم ترواته الوفير من الغاز والبترول والذي يصنف مع أفقر الدول في العالم وهي خصوصية جزائرية وفي الاخير طمعوا في رزق قلة مزارعي مغاربة ويتباهون بدعم المرتزقة ايها اللصوص دعموا الشعب اولا
الجينيرالات بقاو امقابلين المغرب وانساو الجزائر سيجرى لهم مع الارهاب كمى جرى للعراق مغ داعش
كان على المغرب تصرف بحنكة اكثر، نعلم أن دولة الجزائر عدوة، تلك الأرض يستغلها مغاربة مند القدم و هذه قضية إنسانية، ولكن تصرفهم كان مجرد من كل الإنسانية و الأعراف ، فيجب تصرف بعقل ، بعد معرفت المغاربة بحقد و كره هد الجار الخبيث، يجب تعويض المتضررين و نفرض الصرامة و المهنية في كل الملفات و ندع المشاعر جانبا. لا تسامح في ما يخص الحدود و تطويق كل شبر. الزمن بيننا و بينهم حتى نسترجع بشار و تندوف. وعد احققه او يحققه احفادي.
يا من تطلبون الرد العسكري على جارت السوء أنتم مخطئون لأن هاذا مايريدونه كبرنات فرنسا لأنه سينجيهم من مشكلهم الحقيقي ألا وهو الحراك الجزائري ويدخلون في حرب وحالة طوارئ وووو…ويجهضون الحراك الذي يطالب برؤوسهم
المغرب دولة مؤسسات، يتعين علىه عدم السقوط في الفخ الجزائري، اولا تحريك الهيئات القضائية الدولية وهيئات المحامين لرفع الدعاوى داخل الجزائر لفضحها بأنها ليست دولة حقوقية، وثانيا تحريك القوات المسلحة الملكية من أجل بسط سيطرتها على كافة المناطق العازلة في الصحراء المغربيه، ومشاركة قوات الاحتياط ، ثالثا فتح ملف الصحراء الشرقية وتجميع كافة الوثائق المطلوبه لضمان استرجاعها ، رابعا العمل على بناء السدود على كافة الانهار والمجاري المائية من أجل التنمية الزراعية للمناطق الحدودية مع الجزائر، خامسا العمل على تجهيز القوات المسلحة الملكية لتمكينها من القيام بمهامها على اكمل وجه، سادسا العمل على توحيد الجبهة الداخلية وتطبيق الجهوية الموسعة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
المغرب يساعد الحراك بعدم الرد على الشردمة
يحتفل العالم باليوم العالمي للسعادة كل يوم 20 مارس من كل سنة ونشر تقرير مؤشر السعادة لسنة 2021 باحتلال فنلندا الترتيب العالمي وجاءت السعودية في المرتبة الأولى عربيا تم الامارات والبحرين وجاءت المملكة المغربية في الرتبة 4 عربيا في التنمية المستدامة والرفاه وجاءت العراق في المرتبة الخامسة تم تونس تم مصر في المرتبة السابعة والأردن في في المرتبة 8 عربيا
جنرالات السوء….يريدون التخلص من الحراك الشعبي. لأنهم. فشلوا ..والاحتجاجات لن تتوقف…إلا. بمغادرة التضام. ..ولهذا قام جنرالات السوء…بالذهاب إلى العرجات إقليم فيكي. .من أجل طرد مدنين. عزل من صيغتهم…عسى .ان يسكت الشعب من الهجمات. على. النظام..الشعب. .يريد. إسقاط. النظام. .يريد. جزاءر. .مدنية. .ديمقراطية.
حكام الجزائر في ورطة كبيرة مع الحراك. يريدو ن صرف نظر الجزائرين بمشكل طرد المغاربة من واحة فكيك.
لقد طرد بومدين المغاربة من الجزائر سنة 1975 .وجردهم من كل املاكهم واموالهم. لقد حان الوقت لرفع دعوة قضائية دولية للمطالبة بالتعويض. الحمد لله المغرب يعرف كيف يتعامل مع مثل هده القضايا. والخاسر هم حكام الجزائر.
الشعب الجزائري يريد الإستقلال ، أخر شعب مستعمر في إفريقيا وهو الشعب الجزائري، إرحل ياتبون مزور جابوه العسكر ،
يجب على المغرب الرد بطريقة التي يفهمها جنرالات الحروب حتي لا يتمدو في غيهم كل مرتزق بخروج من تندوف بغرض ضرب أرض الصحراء المغربية يضرب المكان الدي خرج منه وهدا المفهوم الدي يفهموه هؤلاء القوم