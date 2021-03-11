قرار أمريكي يفرض رسوما على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب

أصدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية قرارها النهائي بخصوص فرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي.
ويقضي القرار بتطبيق رسم في حدود 19.97 في المائة على الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب.
ويأتي هذا القرار بعد الحجج التي قدمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حول غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم، إضافة إلى بروز أصوات معارضة للدعوى التي قدمتها شركة “موزاييك” الأمريكية ضد الفوسفاط المغربي.
ومن المقرر أن تنشر تفاصيل قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية شهر أبريل المقبل.
ورغم هذا القرار فإن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط واعية بتحديات التوريد التي يواجهها الفلاحون الأمريكيون، ومن أجل ذلك ستواصل خدمتهم بعد أن تدرس السبل المناسبة في هذا الصدد.
هادو فلوس الإعتراف الأمربكي بمغربية الصحراء
لن تستفيد أي شيئ في كلتى الحالتين
هناك شريكتين الشريفة للبترول انقرضت وأخرى الشريفة الفوسفات مازالت تحلب…….
راه قالها ترامب شحال هادي america first
هذه بداية غير مشجعة من الادارة الجديدة
أتمنى من الجهة اامختصة اتخاذ القرار اامناسب على الأقل في الوقت المناسب
المواطن المغربي لا يستفيد في جميع الاحوال بالرسوم أو بدون رسوم 20/100 ديال الضريبة لي فرضتها أمريكا لو كانو الفقراء فالمغرب كايستافدو منها هادي 60 سنة كان مابقا حتى فقير عندنا فالمغرب لكن فلوس اللبان كاياكلهوم زعطوط
أضن أن هادا القرار في محله و صائب من طرف دولة أمريكا و يرسخ العلاقات القوية و المتينة بين البلدين بعد إعتراف أمريكا بمغربية الصحراء
مبغيتوش تعطونا حقنا ف الفوسفاط هما جاين لكم لي اخرجو منكم الله انصر عليكم اليهود
أعجبتني الفكرة، تطبع مع الكيان يجب أن تؤدي من قوت شعبك للصهاينة ههههه قالك العياشة الازدهار و الرخاء و التعاون الاقتصادي مع ليهود هههههه ايوا عيطو لنتنياهو يرغب عليكم ولا بيعولو الفوسفاط راه الشعب ممستافد منو حتى لعبة غير لوحوه فالبحر.
المواطن المغربي العادي لم ولن ولا يتاثر بهذا القرار ولو كانت 1000%.
لم استفد الى حد الآن ولو بسنتيم واحد من مدخول الفوسفات و…
19.97 كرسوم على واردات الفوسفاط المغربي ستتم إضافتها إلى ثمن البيع في السوق الأمريكية، وبالتالي فهذه الزيادة لن يتحملها OCP بل المستهلك الأمريكي.
انا بعدا موافق ياخدوا حتى 50/100 لانني بكل بساطة لا استفيد لا من الفوسفاط ولا من السمك ولا من المقالع خيرات بلادي يهيمنون عليها اشخاص قلائل محسوبين على رؤوس الاصابع واورثوه لابنائهم الى خدات أمريكا على الاقل ترمب سجل هذا فالدقيقةتسعين باعترافه بالصحراء المغربية وجعل الجزائر لا تحرك ساكن
و ماذا تعني اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؟؟؟
مجرد سؤال
أتمنى للمكتب الشريف للفوسفاط عاما من الاستنزاف الضريبي، فنحن لا نستفيد من عادات هذه الشركة الوطنية و التي لا تشهر مدخلها في الجرائد الوطنية ضاربة بعرض الحائط القانون الذي يلزم أي شركة باشهار حالتها المالية.
ونحن سنعاملهم بالمثل و لن نصدر لهم القنب الهندي ولن نستورد أسلحتهم لندافع عن انفسنا او قمحهم لنطعم جوعانا او ادويتهم لنعالج مرضانا
واش عندنا الفوسفاط ومن المستفيد
ولكن ما هو دور ما يسمى بمنظمة التجارة العالمية ،وكذاك دور ما يسمى بمنطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي قيل لنا إن المغرب ينفرد بها مع الولايات المتحدة في المنطقة.؟ ما قامت به الولايات المتحدة فيما يخص الفوسفاط المغربي ،يدخل في إطار ما يسمى ب ” le protectionnisme”, والذي تمنعه قوانين منظمة التجارة العالمية. لم نعد نفهم شيئا.
لا داعي للتهكم ، في النهاية هده الزيادة سيتحملها المواطن الأمريكي لأنه هو الدي سيستعمل هده الأسمدة
الشرف، الشرفاء كلمات قد لا تفقه فيهم شيء، أدعوك أن تبقى في حدود ما تعرفه لأن من عاشر الإحتقلال يصعب عليه إستيعاب معان خارج المؤامرة، الخديعة و الجشع.
لعلمك نحن أمة نشرف و نتشرف بالعرق النقي و الخالص و نتجاهل ما دون ذلك .