قرار أمريكي يفرض رسوما على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب

قرار أمريكي يفرض رسوما على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 21:10

أصدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية قرارها النهائي بخصوص فرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي.

ويقضي القرار بتطبيق رسم في حدود 19.97 في المائة على الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب.

ويأتي هذا القرار بعد الحجج التي قدمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حول غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم، إضافة إلى بروز أصوات معارضة للدعوى التي قدمتها شركة “موزاييك” الأمريكية ضد الفوسفاط المغربي.

ومن المقرر أن تنشر تفاصيل قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية شهر أبريل المقبل.

ورغم هذا القرار فإن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط واعية بتحديات التوريد التي يواجهها الفلاحون الأمريكيون، ومن أجل ذلك ستواصل خدمتهم بعد أن تدرس السبل المناسبة في هذا الصدد.

الأسمدة الفلاحون الأمريكيون اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية فرض رسوم على واردات الفوسفاط

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‫تعليقات الزوار

19
  • عبدو المغربي
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:14

    هادو فلوس الإعتراف الأمربكي بمغربية الصحراء

    -94
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  • غير معروف
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:14

    لن تستفيد أي شيئ في كلتى الحالتين

    33
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  • الصراحة على عين ميكا
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:15

    هناك شريكتين الشريفة للبترول انقرضت وأخرى الشريفة الفوسفات مازالت تحلب…….

    -53
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  • simo
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:16

    راه قالها ترامب شحال هادي america first

    -36
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  • [email protected]
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:17

    هذه بداية غير مشجعة من الادارة الجديدة
    أتمنى من الجهة اامختصة اتخاذ القرار اامناسب على الأقل في الوقت المناسب

    8
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  • Mustapha
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:18

    المواطن المغربي لا يستفيد في جميع الاحوال بالرسوم أو بدون رسوم 20/100 ديال الضريبة لي فرضتها أمريكا لو كانو الفقراء فالمغرب كايستافدو منها هادي 60 سنة كان مابقا حتى فقير عندنا فالمغرب لكن فلوس اللبان كاياكلهوم زعطوط

    74
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  • رامي
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:21

    أضن أن هادا القرار في محله و صائب من طرف دولة أمريكا و يرسخ العلاقات القوية و المتينة بين البلدين بعد إعتراف أمريكا بمغربية الصحراء

    8
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  • أبو يوسف
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:24

    مبغيتوش تعطونا حقنا ف الفوسفاط هما جاين لكم لي اخرجو منكم الله انصر عليكم اليهود

    -15
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  • الضربة
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:24

    أعجبتني الفكرة، تطبع مع الكيان يجب أن تؤدي من قوت شعبك للصهاينة ههههه قالك العياشة الازدهار و الرخاء و التعاون الاقتصادي مع ليهود هههههه ايوا عيطو لنتنياهو يرغب عليكم ولا بيعولو الفوسفاط راه الشعب ممستافد منو حتى لعبة غير لوحوه فالبحر.

    -34
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  • mda
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:29

    المواطن المغربي العادي لم ولن ولا يتاثر بهذا القرار ولو كانت 1000%.
    لم استفد الى حد الآن ولو بسنتيم واحد من مدخول الفوسفات و…

    14
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  • خالد F
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:33

     19.97 كرسوم على واردات الفوسفاط المغربي ستتم إضافتها إلى ثمن البيع في السوق الأمريكية، وبالتالي فهذه الزيادة لن يتحملها OCP بل المستهلك الأمريكي.

    9
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  • التباري
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:38

    انا بعدا موافق ياخدوا حتى 50/100 لانني بكل بساطة لا استفيد لا من الفوسفاط ولا من السمك ولا من المقالع خيرات بلادي يهيمنون عليها اشخاص قلائل محسوبين على رؤوس الاصابع واورثوه لابنائهم الى خدات أمريكا على الاقل ترمب سجل هذا فالدقيقةتسعين باعترافه بالصحراء المغربية وجعل الجزائر لا تحرك ساكن

    -3
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  • سالم المغربي
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:45

    و ماذا تعني اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين؟؟؟
    مجرد سؤال

    9
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  • قهرتونا
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:45

    أتمنى للمكتب الشريف للفوسفاط عاما من الاستنزاف الضريبي، فنحن لا نستفيد من عادات هذه الشركة الوطنية و التي لا تشهر مدخلها في الجرائد الوطنية ضاربة بعرض الحائط القانون الذي يلزم أي شركة باشهار حالتها المالية.

    -4
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  • محمد
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:46

    ونحن سنعاملهم بالمثل و لن نصدر لهم القنب الهندي ولن نستورد أسلحتهم لندافع عن انفسنا او قمحهم لنطعم جوعانا او ادويتهم لنعالج مرضانا

    -12
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  • محمد مراكش
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:47

    واش عندنا الفوسفاط ومن المستفيد

    -2
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  • بنعبدالسلتم
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:48

    ولكن ما هو دور ما يسمى بمنظمة التجارة العالمية ،وكذاك دور ما يسمى بمنطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي قيل لنا إن المغرب ينفرد بها مع الولايات المتحدة في المنطقة.؟ ما قامت به الولايات المتحدة فيما يخص الفوسفاط المغربي ،يدخل في إطار ما يسمى ب ” le protectionnisme”, والذي تمنعه قوانين منظمة التجارة العالمية. لم نعد نفهم شيئا.

    5
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  • اغراس
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:52

    لا داعي للتهكم ، في النهاية هده الزيادة سيتحملها المواطن الأمريكي لأنه هو الدي سيستعمل هده الأسمدة

    5
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  • ميكا و الشرف
    الخميس 11 مارس 2021 - 21:57

    الشرف، الشرفاء كلمات قد لا تفقه فيهم شيء، أدعوك أن تبقى في حدود ما تعرفه لأن من عاشر الإحتقلال يصعب عليه إستيعاب معان خارج المؤامرة، الخديعة و الجشع.
    لعلمك نحن أمة نشرف و نتشرف بالعرق النقي و الخالص و نتجاهل ما دون ذلك .

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