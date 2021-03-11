قرار أمريكي يفرض رسوما على واردات الأسمدة الفوسفاطية من المغرب

أصدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية قرارها النهائي بخصوص فرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي.

ويقضي القرار بتطبيق رسم في حدود 19.97 في المائة على الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب.

ويأتي هذا القرار بعد الحجج التي قدمتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حول غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم، إضافة إلى بروز أصوات معارضة للدعوى التي قدمتها شركة “موزاييك” الأمريكية ضد الفوسفاط المغربي.

ومن المقرر أن تنشر تفاصيل قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية شهر أبريل المقبل.

ورغم هذا القرار فإن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط واعية بتحديات التوريد التي يواجهها الفلاحون الأمريكيون، ومن أجل ذلك ستواصل خدمتهم بعد أن تدرس السبل المناسبة في هذا الصدد.