قرار الإغلاق الليلي في رمضان يشمل صلاتي العشاء والفجر

أفاد مصدر مطلع بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت توجيها إلى المندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة لها، تدعوهم من خلالها إلى ضرورة التعاون مع السلطات المختصة لتنفيذ قرار الحكومة المرتبط بتدابير حالة الطوارئ خلال شهر رمضان.
وأضاف المصدر ذاته أن “التوجيه الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جاء بالنظر إلى أن التوقيت المحدد من طرف السلطات الحكومة لحظر التنقل والإغلاق الليلي خلال شهر رمضان يشمل موعديْ أداء صلاتي العشاء والصبح”.
وفي الوقت الذي انتظر متتبعون للشأن الوطني إصدار بيان أو توضيح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد المصدر ذاته على أن “الوزارة لا تحتاج إلى إصدار بلاغ حول الموضوع، لأن القرار الأخير حول حظر التنقل الليلي من الساعة الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، طيلة شهر رمضان، صادر عن الحكومة، ووزارة الأوقاف ضمن الجسم الحكومي ذاته”.
راه اصلا كانت باينة من بداية
هاد قرار قديييييم
اش غا نقول من غير لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
هادشي بزاف كورونا مكيناش فالنهار .وفي الليل موجودة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
كون غي حيدتو الصلاة كاملة ولا نيت حيدو رمضان المبارك تمنع صلاة الفجر في رمضان اللهم إن هذا لمنكر حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإن لله وانا اليه راجعون هي أفضل الكلام والسلام
عذاب روحي يضاف إلى المعاناة المادية
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سبحاااااااااااااااان الله
توضيح فمحلو (ما كناش عارفين)
حسبنا الله و نعم الوكيل
و ماذا عن صلاة التراويح؟ b
قرار الاغلاق يشمل صلاة العشاء والفجر لان هذاهو الهدف المقصود منه .حسبنا الله ونعم الوكيل.
يالحكومة
العثماني قالك غانوضح علاش الإغلاق بالليل و النهار لا
حيت قال تعالى ( وجعلنا الليل سباتا و النهار معاشا)
كثرة الهم ما تظحك
دابا شنو المشكل إلا خلاونا نصليوا غير الفجر في المساجد؟!!!
حلوا أسيدي الجوامع 5 دقائق قبل الآذان
اللهم لا تؤاخدنا بمافعل السفهاء منا
لاحول ولا قوة إلا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد الحكومة او هاد القرارات ديالها جميع الدول رخصت و ساعدت على اقامة الصلوات في المساجد إلا هاد البلاد السعيدة
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
كيف بغيتو ربي يرفع عنا هاد الوباء ؟؟؟؟؟
اللهم إن هذا منكر فغيره يارب فنحن لا نستطيع تغيره إلا بقلوبنا
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) صدق الله العظيم
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر و ارفع عنا هذا الوباء
يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. حديث صحيح
وعلاش هنا في الغربة سمحو لينا نصليو ولا هادو عرب ونتوما يهود بصح ربي كبير دنوب لمغاربة عليكم تخرج فيكم يا حكومة العار
أقسم بالله العلي العظيم أن هذه الحكومة تسير ضد رغبات الشعب و تطلعاته. لو أن الجميع طالب بالاغلاق لكانت فعلت العكس. حسبنا الله ونعم الوكيل
و فرحانين اوي ….. الله يصاوب
صايفطوا شي قنبلة نووية وقتلونا كاع ماحنت حنا شعب يستاهل لي ديروه فينا
نحن لا ننتظر بيانا من هذه الوزارة لان امل فيها مقطوع بل ننتظر تدخل لجلالة الملك نصره الله فالامل معقود عليه
جسم حكومي علم السميع العليم بما قرر أعضائه وأخفوا عنا في هذا الشهر الفضيل عند الله وسيأتي يوم انشاء الله ينفضح فيه هذا الظلم .
زيدو حتى الضهر والعصر والمغرب وهانتوما تهنيتو من صداع الراس وفنفس الوقت حلو لينا البيران والعلب الليلية واللي لقيتوه صايم يخلص دعيرة وما كرهناش تحيدو عيد الاضحى راه مبرزطنا وهادوك الجوامع رجعوهم عمارات وها انتوما رجعتو لاصلكم يا بني قريضة
مرحبا بالذين الجديد .مصابها ايجي شي رىيس اجديد ايرض لينا الصلاة غير جوج مرات ابحال مسيلمة الكذاب ههههه هاهاهاها.
انا لا اتفق مع هدا القرار وشكرا
حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أصحاب هكذا قرارات لا يصلون لا تراويح ولا فجر أصلا. من يتضرر هو ذلك المواطن البسيط والفقير الذي فقد كل شئ في هذه البلاد ولم يبقى له إلا الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله. هو استهداف صريح للدين عبر مبررات واهية لأن الأسواق والمتاجر سوف تعج كالعادة بالمشترين قبل آذان المغرب فماذا سيغير لو ترك الناس يؤدون صلاتي العشاء والفجر لكن كل هذا ليس غريبا فالدين الإسلامي كان دوما مستهدفا تارة من الداخل وتارة مم الخارج ولكنه كالعادة يخرج دوما منتصرا من كل هذه الاستهدافات. لذلك ليس لي إلا أن أقول : حسبنا الله ونعم الوكيل.
اخطر فيروس حكومي فتاريخ البشرية هؤلاء من يسمونهم العدالة والتنمية.. لا واه النبg
قال الوزارة لا تحتاج إلى إصدار بلاغ حول الموضوع،
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
رمضان مبارك سعيد
نتمنى من الله العلي القدير ان يبارك في عمرك يا صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملكنا وقائدنا
وان يدخله الله عليه بالخير واليمن والبركات
ولجميع المغاربة المسلمين
أغلقوا المساجد وهنيونا من صداع الرأس ديالهم من للواحد الأحد هو من سيحاسبكم أما أنا من الآن فصاعدا فسوف اصلي في منزلي وارجو الله أن يتقبل مني .
لاحول ولاقوة الا بالله .عند لله سيحاسب كل من منع مساجد لله
لاحول ولاقوة الا بالله مالقيتوا حتى حال من غير هذا ساهل بزاف عندكم ياش تسدو المساجد لانكم لم تعرفوا قيمة المسجد ولن تعرفوها ان لله وان اليه راجعون.
لاحولة ولاقوة إلا بالله اذ لم نلتجىء الى الله وخصوصا في هذا الشهر العظيم ان يكشف عنا هذا الوباء هل نلتجىء مقاطعة بيوت الله والى اللقاح صيني وروسي لكي يكشف عنا الوباء وهم اللذين اداعوه لاحولة ولاقوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة ;;; حتا عند الله أو نتحاسبو أ سيهم العثماني
جميع المرافق ما فيهاش مشكل الا المسجد و خاصة صلاة العشاء و التراويح و الفجر، كيفاش ربي يرفع علينا الوباء و الحكومة تعطل شعائر الله
عدبتونا نفسيا. اللهم لا تجعل مصوبتنا في دينينا.
مؤسف جدااااااااااا كان ممكن الاكتفاء بعدم اقامت التراويح والحفاظ على الصلوات المكتوبة داخل المساجد.
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
اللهم إن هذا منكر. لقد تجبروا و طغوا في البلاد.
يا رب يا خالق كل شيء يا فعال لما يريد، أسألك بقوتك و جبروتك أن ترينا عجائب قدرتك في كل من كان سببا في هذا القرار الظالم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حسبي الله سيأتني الله من فضله إني إلى الله لراغب.
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هل تعلم أن جميع الدول العربية لم تمنع صلاة الفجر و العشاء، لعل الله يرحمنا في هذا الشهر المبارك، اللهم كتب لنا اجر الصلاة والصيام
من هنا نستنتج ان الهدف من الحجر هو الشعب مايصليش ماشي كورونا حيت الزحام لي غايكون بنهار فالموصلات والأسواق والشوارع اكتر عشرات المرات من ليل لي الحركة فيه قليلة بكرونا او بلا بيها يعني بنادم يهز الفيروس بنهار ويعادي بيه عائلتو بليل والله سنحاجيكم غدا يوم القيامة ياحكومة الكافرين والأسلام براء منكم باش قتصاد الريع مايوققش ليكم بنادم يخرج بنهار ويدور ويخدم ليكم انما بليل حبسوه فدارو مايخرج مايتنفس مايصلي الله ياخد فيكم الحقى
يا ملائكة الشهر الفضيل سامحونا إن تركناكم تنتظرون قدومنا بوجوهكم النورانية في صلاة العشاء والفجر وأخبروا ربكم ورسله بما فعل فينا خلق من خلقه. وبلغوا سلامنا وغربتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
فوقاش تتقول وشكاين رمضان هل يوم الثلاثاء ام الاربعاء
حسبنا الله ونعم الوكيل .طوبيس عامر .حمام عامر طرامواي. مدكس في صباح والمساء .كراج علال بدون تعليق مقاهي لا حرج عليهم وأما المساجد مملوؤة بكوفيد . تفهم تحماق مع القرارات لا محل لها
لقد حرمتمونا من الأجواء الروحية للتراويح في بيوت الرحمان، سنصلي في بيوتنا، وسنسأل الله أن يتقبل صلاتنا وفيامنا ويرفع عنا كل ما من شأنه أن يغلق بيوت الله ويضر بعباد الله.
إن كنتم على حق فبها ونعم، وإن كنتم على غير ذلك، فويل لكم ثم ويل لكم من ضريبة علق المساجد بذريعة مرض لم يعد يخيف الصغار قبل الكبار، حافلات ممتلئة عن آخرها وأسواق مكتظة بأصناف البشر، ولم نعد نر أي تباعد جسدي ولا وضع كمامة ولا وقاية ولا تدابير ….، لثد فاجأتمونا بهذا القرار، حراااااام عليكم.
راه لا غلب يعف زعما حسبيا الله ونعم الوكيل
كل دول شمال إفريقيا من جيراننا سيصلون التراويح و الفجر في المساجد إلا في المملكة العجيبة للأسف !! حجتهم ضعيفة و ذريعتهم لا يقبلها العقل و لا المنطق، يحاولون جزافا إيهامنا أن كورونا غير فعالة في إزدحامات النهار في الأسواق و الحافلات و الطاكسيات و المعامل و المصانع و الإدارات، بينما هي “خطيرة” فقك في المساجد و بيوت الله !!
لا خيلة مع الله لا حيلة مع الله و سيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.
وهل الحكومة تفهم في الشؤون الديتية مثل وزارة التوفيق واامجلس الاعلى للعلماء. لماذا تقغلون المساجد في صلاة الصبح وهي مهمة جدا واجرها كبير ة ولا يؤظيها سوى الاقلية من المؤمنين ممن يلبون نداء المؤذن ( اليلاة خير من النوم) ثم اين قراءة الحزب الراتب بعد الصلاة …هل تخلت عنها الوزارة وعلماؤنا الكرام. سيقرا الحزب فقط بعد صلاة العصر….دينكم ناقص
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. قهرتونا
شكرا شكرا شكرا جزيلا لكم على القرارات ومحاربة الدين بعد قليل حتى أذان الفجر سيمنع مع تزايد العلمانية في المغرب
ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا لنقول حسبي الله ونعم الوكيل
انا لله وان اليه راجعون.
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العضيم
اللهم إن هذا منكر …………………..
اذا اردت مجرد ان تفهم سوف تصاب بالجنون والحمق
الصلاة في المسجد خلال العشاء والفجر ممنوعة بسبب ؟
الصلاة في المسجد خلال الظهر والعصر والمغرب مسموحة لان سبب المنع لم يعد موجودا ربما!
الحافلات في الصباح ممتلئة عن آخرها
عربات الطرامواي هي ايضا ممتلئة عن اخرها
الاسواق الكبرى ممتلئة عن آخرها
التباعد غير موجود ووضع الكمامات تحت الذقن او منعدمة تماما لدى شريحة واسعة من المواطنين
هذا الوباء ذكي جدا يخرج بالليل وينام بالنهار ويتركز بالضبط امام المساجد فقط وخصوصا خلال صلاتي الفجر والعشاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اني فوضت امري اليك
اللهم اجعل لنا فرجا ومخرجا من هذا الامر الذي نعاني منه
رمضان كريم لكل من قرأ تعليقي وكل عام وانتم بالف خير
لو سمحت الاوقاف بأداء صلاة التراويح في المساجد لوقع الازدحام والفوضة بحكم أن عدد المساجد المفتوحة محصور وبالتالي الافضل والانسب أداؤها في البيت مع الاولاد
وزارة الأوقاف لا قرار لها هي مديربة في وزارة الداخلية ايلا كان الحال هكذا سدوا المسجد نهائيا و تهناو
الله يدير تأويل دالخير من يوم حليت عيوني في هاد البلاد والمسؤولين يديرون مابغاو.
لا يسعني القول الا :لا حول و لا قوة الا بالله
لا حول و لا قوة إلا بالله
حسبنا الله و نعم الوكيل.
حسبي الله ونعمة الوكيل….ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم…متخفوشي هدشي كامل عدي نعودو نبربي يوم الحساب
حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حولة ولا قوة الا بالله، حكومة الإسلامين، بئس الحكومة انتم لا علاقة لكم بالاسلام
قال النبي صلى الله عليه وسلم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق على صحته.
اصحاب هذا القرار الإغلاق منافقين بلا شك حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
ولمادا صلاة الفجر ..نعلم ان اكثر الناس لايزالون نائمون والحركة شبه منعدمة ..غريبة هذه القرارات..
شهد شاهد من أهلها ٠واحد يكوي وواحد يبخ ٠سئمنا منكم ومن قراراتكم التي لا نستشار فيها كأننا قطيع
بالنسبة لدار البيضاء موعد صلاة العشاء اليوم هو 20h,21 أي يوم الأربعاء إدا دهبت إلى الصلاة “دي معاك سجادة، كاشة، بوديزة ماء و 300 درهم. بايت لا محالة.
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله