قرار الإغلاق الليلي في رمضان يشمل صلاتي العشاء والفجر

أفاد مصدر مطلع بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت توجيها إلى المندوبيات الجهوية والإقليمية التابعة لها، تدعوهم من خلالها إلى ضرورة التعاون مع السلطات المختصة لتنفيذ قرار الحكومة المرتبط بتدابير حالة الطوارئ خلال شهر رمضان.

وأضاف المصدر ذاته أن “التوجيه الذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جاء بالنظر إلى أن التوقيت المحدد من طرف السلطات الحكومة لحظر التنقل والإغلاق الليلي خلال شهر رمضان يشمل موعديْ أداء صلاتي العشاء والصبح”.

وفي الوقت الذي انتظر متتبعون للشأن الوطني إصدار بيان أو توضيح من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد المصدر ذاته على أن “الوزارة لا تحتاج إلى إصدار بلاغ حول الموضوع، لأن القرار الأخير حول حظر التنقل الليلي من الساعة الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، طيلة شهر رمضان، صادر عن الحكومة، ووزارة الأوقاف ضمن الجسم الحكومي ذاته”.