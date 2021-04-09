قرار "الإغلاق الليلي" يضع أرباب المقاهي والمطاعم والتجار أمام أزمة جديدة

بعد إعلان الحكومة، رسميا، قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان المقبل، ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، أصبح التجار وأرباب المقاهي والمطاعم، عمليا، أمام أزمة مالية جديدة، خاصة بالنسبة للفئة الثانية، التي سيتوقف نشاطها كليا طيلة شهر الصيام.
وخلال الأيام الأخيرة، توالتْ دعوات الهيئات المهنية الممثلة للتجار وأرباب المقاهي والمطاعم للحكومة لتفادي الإغلاق الليلي، غير أنّ الحكومة قررت اتخاذ قرار الإغلاق بناء على توصيات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
واعتبر عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “كارثية” بالنسبة للتجار وأرباب المطاعم والمقاهي.
وأوضح أوشوط، في تصريح لهسبريس، أن التجار وأرباب المقاهي والمطاعم تكبّدوا خسائر كبيرة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، التي أدت إلى انخفاض مداخيلهم، معتبرا أنّ فرض الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان سيؤزّم وضعيتهم أكثر.
وربط الفاعل النقابي انخفاض مداخيل التجار منذ انتشار جائحة فيروس كورونا بتأثر القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنين بسبب الأزمة التي بدأت منذ أكثر من سنة، ما أدّى إلى تراجع حجم الاستهلاك لديهم، خاصة في الأحياء الشعبية.
وارتفعت حدة غضب التجار وأرباب المقاهي والمطاعم غداة إعلان الحكومة فرض حظر التنقل الليلي، بعدما كانت الهيئات المهنية الممثلة لهم تأمل في تفادي هذا القرار، خاصة وأنّ الإغلاق الليلي يعني التوقف التام لنشاط المطاعم والمقاهي طيلة شهر رمضان.
وكان أرباب المقاهي والمطاعم قد قرروا خوض إضراب وطني عام عن العمل اليوم الجمعة، كردّ على “تجاهل الحكومة لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة وأجراء هذا القطاع”، كما جاء في بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وتمكنت الحكومة، في آخر لحظة، من إقناع أرباب المقاهي والمطاعم بتعليق إضرابهم، حيث أعلنت الجمعية الممثلة لهم، مساء أمس الخميس، “تعليق الإضراب إلى وقت آخر”.
وعلى الرغم من أن الحكومة قررت تمديد أداء أجور العاملين في المقاهي والمطاعم، قال عيسى أوشوط إن المستثمرين في هذا القطاع، كما هو حال قطاع التجارة، تكبدوا وما زالوا يتكبدون خسائر كبيرة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن هناك فئات من مزاولي التجارة لا يتحدث عنهم أحد، مثل بائعي الفواكه الجافة الذين يشتغلون عادة خلال الفترة الليلة من شهر رمضان، والذين سيضطرون، علاوة على التوقف عن نشاطهم التجاري بسبب الإغلاق الليلي، إلى تكبُّد خسائر مالية إضافية، تتمثل في دفع إيجار محلاتهم، مضيفا: “على الحكومة أن تُؤدي سومة الإيجار عن هؤلاء، على الأقل”.
وأورد المتحدث ذاته أن “جميع التجار وأرباب المطاعم والمقاهي يشتكون، والآن سيُجهز الإغلاق الليلي على ما تبقى لهم من آمال في تعويض الخسائر التي تكبدوها، فإذا كانت الحكومة ستعوّض عمال المقاهي والمطاعم، فإنّ أربابها سيتكبدون خسائر كبيرة؛ إذ منهم مَن يكتري بمليونين سنتيم وأكثر، ونسبة كبيرة منهم لجؤوا فقط إلى الاقتراض لتسديد سومة الكراء خلال الشهور الثلاثة التي طُبق فيها الحجر الصحي”، معتبرا أنّ الأزمة التي سيخلفها قرار الإغلاق ستستمر تداعياتها إلى ما بعد رمضان.
الله يشوف من حال الدرويش ، الوضع حرج ………….
بتاريخه جوجل بقا دايخ كولشي تايبحت فالمعاجم اللغوية و الكتابي مهم اما الشفوي ما قالها تا وحد
على الحكومة التراجع عن هذا القرار.
Très belle nouvelle, , vous les fermez pour toujours.
و حتى الآن يبقى السؤال المطروح ما هي كورونا؟
يتضح من السياق العالمي، أن كورونا كائن جغرافي تتحدد مهمته بحسب الإطار الجغرافي الزمني الذي يتواجد فيه، فمثلا في المغرب، يمكن تعريف كورونا أنها وسيلة للسيطرة و التحكم في الإنسان طولا و عرضا، و تفقير الفقير، و الزيادة في خيرات و ثروات الأثرياء.
انا ماعندي قهوة و ماكنچلس قهوة تهنية وراحة
انا مفهمتش الحكومة قرارة الاغلاق المقاهي في رمضان مفكرتش فناس لخدمين فلقهوي انا برمان خدام فقهوى معندي فين نمشي معنديش aCcensis lasinisis اشغنكل اولدي انا جي من امنتانوت وكري مسؤلية غنتشردو انا بقو فيا اولدي اما غدي نتحر
قرارات عشوائية وغير مسؤولة وليس فيها بعد نظر
لهدا كنت دائما ضد العثماني كرئيس حكومة وكنت دائما أقول يجب أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب
العثماني لا يليق به سوى أن يكون مهرج في إحدى المصحات النفسية لأن شكله سيساعده على جعل المرضى يبتسمون
حكومة معندهاش فكرة ابحال ادراري
الله يرحم الملك الحسن الثاني
هذا الحكومة لا مثال لها
الله يرحم الدولة
ونعم القرار رغم مرارته ،سنتفادي السكتة القلبية الشاملة أي الموجة الثالثة من الجائحة أما بكاء المطاعم والمقاهي فأصحابها لا يهمهم مصير الشعب هذا يدل مدى حبهم لتكديس الأموال ولو على صحة المغاربة المتضررة أصلا من تضهور المنظومة الصحية وعدم قدرتها لمواجهة الأمراض العادية. أما إذا فتحنا موضوع الأخلاق تلك قصة أخرى فمقاهي الشيشة والعلب الليلية وتحويل الحانات ليلا للعب القملر والميسر ونشاط أماكن الدعارة وبيع المخدرات بشتى أنواعها ،إذن هذا الذي يقع في العالم هو ما كسبت أيدينا جميعا إما فاعلون أو صامتون أو راضون لهذا واجب علينا قبول هذا القرار الشجاع لعل الناس ينتقذون أنفسهم وتغيير السلوك وإما الطوفان القادم أنذاك لن ينفع لا مال ولا جاه سوى السوط الخارق.
ان القرارات التي تتخذها للحكومة تبين بشكل واضح الفشل الدريع للحكومة حيث انها لم تراعي للظروف القاسية التي تعاني منها كافة فئات الشعب المغربي، فهي تتخذ قرارات لا علاقة لها بالواقع،(رئيس الحكومة جالس ف دارو عندو جميع الامتيازات راتب شهري سمين سيارة اخر طراز فيلا في أرقى الأحياء وهذا ينطبق على كل الوزراء والشعب مسكين ملاقيش ماياكل عاد زيد أصحاب الحرف والمهن وارباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية مساكين الي صدمهم بهاد القرار والله حتى حرام عليكم يا حكومة الذل والعار خرجتو على هاد الشعب) مواطن حر من هنا
كاين حل…الحكومة ما ندخلش و ما تعاقبش المفطرين في نهار رمضان…يعني غادي ياكلوا علانية في المطاعم و المقاهي التي ستفتح بالنهار….و ها القضية تحلاة …بن ادم خاصو غير افكر شويا …هههه…حاولوا من الديسلايك
المستفيدون من هذا التوقيت المخزني هم مرجان وبيم ومحلات بيع الجملة. أما التجار الصغار فلم يبقى لهم سوى أصحاب الكريدي. الذين لا ربح معهم.
الله يشوف من حال الجميع ولكن بالنسبة للمطاعم ربما خيرا فعلت وتفعل لان من هب ودب فتح كاراج وبدأ يقدم الوجبات السريعة باسم طاكوس وغيره اسماء مغرية حقا دون مراقبة ولا أدنى شروط النظافة حيث رائحة الزيت المحروق للقلي يملا المكان حتى انك تشعر بالغثيان
اصبروا البحر امامكم والظلم قهر المستضعفين .سلالة ااتي نوجد عندنا تظهر من غروب الشمس الى طلوعها ويا للعجب!!! مددوا وقت الجحر الى 10 ليلا يا اصحاب الجاه والمال
المهم مصلحة الضرائب، استخلصت ما بذمة المهنيين من ضرائب، في شهر مارس الماضي، الحكومة لا يهمها إلا جمع الاموال و ملء خزينة الدولة دون أدنى مراعاة للأزمة التي يمر بها الكثير من المهنيين و التجار جراء هذا الاغلاق. المهم و كما يقال ( إن لم تستح فاصنع ما شئت)
تحياتي