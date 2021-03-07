قرار الإلغاء يتربص بتنظيم "كان الفتيان" في المغرب

علمت “هسبورت” من مصادر جامعية أن لجنة الطوارئ في الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستجتمع الاثنين للحسم في مصير منافسات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، المقرر أن يحتضنها المغرب في الفترة ما بين 13 و31 مارس الجاري.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن اللجنة المذكورة ستجتمع لتقييم تطورات الوضع الوبائي في بلدان المنتخبات المرتقب أن تشارك في البطولة، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن مصير النسخة 19 من “الكان”.

وأوضحت مصادر “هسبورت” أن أعضاء الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تداولوا بشكل غير رسمي، خلال تجمعهم في نواكشوط، نهاية الأسبوع الماضي، على هامش نهائي كأس إفريقيا لمنتخبات أقل من 20 سنة.

وأكدت المصادر نفسها أن مستجدات تدابير السلطات المغربية لتفادي انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا، القاضية بتعليق الرحلات من وإلى الجزائر ومصر إلى غاية 21 مارس الجاري، ساهمت في إثارة النقاش بين أعضاء “الكاف” حول مصير “الكان”.