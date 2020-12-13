قرار ترامب بدعم مغربية الصحراء يخرج نشطاء إلى الشوارع للاحتفال

مشيدين بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، اجتمع نشطاء ضمن هيئات مدنية وجمعوية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للاحتفاء بقرار الرئيس دونالد ترامب، ملتحفين أعلاما وطنية وحاملين لافتات تؤكد على أهمية المستجد الاستثنائي.
وتجمعت الإطارات المدنية بالعاصمة، صباح الأحد، حاشدة العشرات من المواطنين لتجديد تثمين التحركات الدبلوماسية الأخيرة للخارجية المغربية، مسجلة بشعارات مختلفة ضرورة المضي نحو مزيد من المكتسبات وصيانة ما تحقق.
وليست الرباط المدينة الوحيدة التي شهدت احتفالات بالقرار الأمريكي، فقد خرج مواطنون في مدن عدة للاحتفال؛ فيما أقام يهود من أصل مغربي قاطنون بإسرائيل احتفالات في تل أبيب، حاملين أعلام البلدين وصورا للملك محمد السادس.
وفي العاصمة أيضا، خاص سائقو سيارات الأجرة الصغيرة جولة بالأعلام الوطنية احتفاء بالخطوة الأمريكية، معلنين مباركتهم لها من شارع محمد الخامس بشعارات وأهازيج وطنية تؤكد تشبث المغاربة بالصحراء.
وقال يوسف جياف، رئيس الجمعية الكبرى ليعقوب المنصور، وأحد منظمي التظاهرة، إن النسيج الجمعوي المغربي يساند القرار الأمريكي ومرسوم الاعتراف بمغربية الصحراء، مثنيا على التحركات الدبلوماسية القوية للخارجية المغربية.
وأضاف جياف، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الدور الملكي كان حاسما في هذا الباب، مشيدا بمبادرة الحكم الذاتي، ولافتا إلى القدرة الأمريكية على التأثير في قرارات باقي البلدان، خصوصا في منطقة شمال إفريقيا والأمم المتحدة كذلك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.
وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: “اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة – اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!”.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
كما قال ترامب إن “اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”، وأشار إلى أن المغرب اعترف بالولايات المتحدة سنة 1777، “ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء…”، على حد قوله.
المغاربة الاحرار الوطنيون لم يعودوا في حاجة للقاح ضد كورونا بعد هذا الانتصار التاريخي
إذا دعمنا ترامب فكأننا سندخل الجنة بغير حساب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ياأمة ضحكت من جهلها الأمم !!
نفرح باعتراف رئيس متهالك يمكن أن يلغي اعترافه الرئيس المقبل بجرة قلم مقابل بيع ثوابتنا ومقدساتنا….
الدبلوماسية المغربية قامت بتحركات في مستوى تطلعات الشعب المغربي …مزيدا من المجهودات للنظر في مشكلة الصحراء الشرقية التي اقتطعت الجزائر أراضي منها ولَم تنزل لطاولة الحوار مع المغرب لترسيم الحدود
لاشيء يعلو فوق مقدساتنا الأولى الله الوطن الملك
Long life to the Moroccan -american friendship. Thanks God.
افرحو الآن لكن غدا قد يخرج بايدن ويلغي كل شيء ويصبح المغرب محرجا امام العالم .
لا أحد يعول على بايدن ولا يضمن انه سيقبل بهذا القرار . فلا اعضاء الكونغرس بشقيه الديمقراطي والجمهوري يقبلون به ولا العالم يقبل به . هم يرحبون بالتطبيع لكنهم يرفضون الاعتراف بمغربية الصحراء لان طرح الانفصاليين اقوى وهو الطرح الالذي يدعمه العالم .
ببساطة قد تكون هذه أكبر زلة في تاريخ المغرب . فلا هو حافض على علاقته مع العرب ولا هو حاصل على اعتراف شرعي . فالعالم باسره ضد مغربية الصحراء شئنا أم ابينا .
ما حدث الان هو لعبة سياسية قد تكون خاسرة ومحرجة للمغرب . اذا رفض بايدن والكونغريس تمرير المرسوم التشريعي لترامب .
فالمغرب ان لم يكن قد حصل على موافقة بايدن قبل اعلان ترامب فوكأنه يصب على نفسه الزيت في انتظار من يشعل النار .