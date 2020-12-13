قرار ترامب بدعم مغربية الصحراء يخرج نشطاء إلى الشوارع للاحتفال

مشيدين بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، اجتمع نشطاء ضمن هيئات مدنية وجمعوية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للاحتفاء بقرار الرئيس دونالد ترامب، ملتحفين أعلاما وطنية وحاملين لافتات تؤكد على أهمية المستجد الاستثنائي.



وتجمعت الإطارات المدنية بالعاصمة، صباح الأحد، حاشدة العشرات من المواطنين لتجديد تثمين التحركات الدبلوماسية الأخيرة للخارجية المغربية، مسجلة بشعارات مختلفة ضرورة المضي نحو مزيد من المكتسبات وصيانة ما تحقق.



وليست الرباط المدينة الوحيدة التي شهدت احتفالات بالقرار الأمريكي، فقد خرج مواطنون في مدن عدة للاحتفال؛ فيما أقام يهود من أصل مغربي قاطنون بإسرائيل احتفالات في تل أبيب، حاملين أعلام البلدين وصورا للملك محمد السادس.



وفي العاصمة أيضا، خاص سائقو سيارات الأجرة الصغيرة جولة بالأعلام الوطنية احتفاء بالخطوة الأمريكية، معلنين مباركتهم لها من شارع محمد الخامس بشعارات وأهازيج وطنية تؤكد تشبث المغاربة بالصحراء.



وقال يوسف جياف، رئيس الجمعية الكبرى ليعقوب المنصور، وأحد منظمي التظاهرة، إن النسيج الجمعوي المغربي يساند القرار الأمريكي ومرسوم الاعتراف بمغربية الصحراء، مثنيا على التحركات الدبلوماسية القوية للخارجية المغربية.



وأضاف جياف، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الدور الملكي كان حاسما في هذا الباب، مشيدا بمبادرة الحكم الذاتي، ولافتا إلى القدرة الأمريكية على التأثير في قرارات باقي البلدان، خصوصا في منطقة شمال إفريقيا والأمم المتحدة كذلك.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: “اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة – اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!”.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.



كما قال ترامب إن “اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”، وأشار إلى أن المغرب اعترف بالولايات المتحدة سنة 1777، “ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء…”، على حد قوله.